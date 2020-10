Nobel Hòa Bình: World Food Program. Mỹ phạt thuế 18 nước, VN và TQ thoát nạn. Báo WSJ: kinh doanh của Trump gặp nguy vì nợ đáo hạn, xin vay thêm gặp khó thời đại dịch, có thể sẽ bán bớt địa ốc. Trump đòi Barr bắt giam Biden, truy tố Obama, Hillary Clinton. Du kích Taliban cảm ơn Trump, Tướng McMaster tố Trump bắt tay du kích, bỏ rơi chính phủ Afghanistan. Cử tri trẻ đa số ủng hộ Biden, không tin T

Mỹ phạt thuế sản phẩm nhôm aluminum từ 18 nước. VN, TQ thoát nạn.

WASHINGTON (VB -- 9/10/2020) --- Giải Nobel Hòa Bình 2020 trao cho chương trình nhân đạo lớn nhất thế giới --- Chương Trình Lương Thực Thế Giới (World Food Program) của Liên Hiệp Quốc vì nỗ lực cứu đói và ngăn cản thiếu ăn toàn cầu. Tuy nhiên, giải này nhận hạn chót đề cử là ngày 1 tháng 2/2020, cho nên những người và tổ chức trong cuộc chiến chống đại dĩch COVID-19 không được xét trao giải, và như thế nhiều nhà phân tích dự đoán những người và hội có công chống đại dịch sẽ thắng giải năm tới. Năm 2019, WFP đã giúp cứu đói 100 triệu người tại 88 quốc gia. Một số người ủng hộ Tổng Thống Trump lên mạng xã hội nói rằng lẽ ra phải trao Nobel Hòa Bình cho Trump vì đã giúp bình thường quan hệ giữa Israel và một số nước Trung Đông, nhưng một số người khác nói rằng Trump chỉ gây mất hòa bình ngay cả trong nội địa Mỹ.

Việt Nam và Trung Quốc thoát nạn: Hôm Thứ Sáu 9/10/2020, Mỹ tuyên bố dựng rào thuế quan mới trị giá 1.96 tỷ đôla nhắm vào sản phẩm tấm nhôm aluminum từ 18 quốc gia về "tội bán phá giá" nhưng danh sách 18 nước không có TQ và VN. Danh sách 18 nước bị Mỹ phạt là: Đức, Bahrain, Brazil, Croatia, Egypt, Greece, India, Indonesia, Italy, Oman, Romania, Serbia, Slovenia, South Africa, Nam Hàn, Spain, Đài Loan, và Turkey.

Báo Wall Street Journal hôm Thứ Sáu cho biết cơ sở kinh doanh Trump Organization gặp cơ nguy đáo hạn trả nợ hơn 400 triệu đôla, hoặc là phải vay thêm hoặc là phải bán bớt một số tích sản địa ốc. Một lý do gây thêm khó khăn là vì đại dịch, làm thị trường cho vay địa ốc suy thoái, chỉ chảy máu tư bản mà không thu vào tiền mặt được trong nhiều tháng qua.

Steven Buchwald, giám đốc điều hành Mission Capital Advisors, một công ty bản doanh ở New York giúp thương lượng tài chánh cho các hợp đồng thương mại địa ốc, nói rằng môi trường địa ốc thương mại rất gian nan hiện nay, cho dù trường hợp Trump Organization vẫn có thể có kiếm thêm tài trợ. Ông nói, bản thân ông không làm việc với Trump Organization.

Trump ho, thở khò khè, lộ vẻ sức khỏe chưa bình thường. Khi Donald Trump gọi vào đài Fox News trong chương trình Sean Hannity đêm Thứ Năm, Trump liên tục ho và hơi thỏ khò khè. Người ta không rõ sức khỏe Trump có sẽ bình thường cho một buổi vận động đã lên lịch trình vào Thứ Bảy 10/10/2020 tại Florida hay không.

Trong khi đó, du kích Taliban lên tiếng cảm ơn Trump về tuyên bố đưa lính Mỹ tại Afghanistan về Mỹ toàn bộ trước ngày Lễ Giáng Sinh (25/12/2020). Phát ngôn nhân Taliban là Zabihullah Mujahidnói rằng Taliban hoan nghênh quyết định của Trump và nói đó là một bước tích cực thực hiện hòa ước giữa Taliban và Mỹ.

Tướng hồi hưu H.R. McMaster, cựu cố vấn an ninh quốc gia của Trump, chỉ trích Trump đã vội vã đồng minh Afghanistan bằngq uyết định rút sớm, điều ông gọi là "một sai lầm kinh khủng" (“a tremendous mistake”) khi lộ ra vẻ Mỹ là đối tác của Taliban kình chống chính phủ Afghanistan.

Bản thăm dò mới của NBC News/Quibi cho thấy đa số cử tri trẻ Hoa Kỳ bi quan về tương lai, lo lắng vì đại dịch, không vui với TT Trump và ủng hộ phong trào bảo vệ mạng sống người da đen Black Lives Matter. Thăm dò này thực hiện sau cuộc tranh luận Tổng Thống đầu tiên ngày 29/9/2020 cũng như sau khi Trump dính dương tính địch bệnh.

Cử tri thiên niên kỷ (millennial voters) -- trong tuổi từ 24 tới 29 -- có 49% nói bi quan về tương lai sẽ không tốt đẹp cho thế hệ con của họ. Có 30% nói tự tin rằng tương lai sẽ tốt đẹp hơn.

Cử tri Thế hệ Z (Generation Z) -- trong tuổi từ 18 tới 23 -- có 41% nói là tương lai sẽ không tốt đẹp, 40% nói tương lai sẽ tốt đẹp.

Có 7/10 cử tri trẻ tính chung nói họ lo rằng họ hay người thân trực tiếp trong gia đình có thể dính COVID-19. Có 1/3 cử tri trẻ đã xét nghiệm coronavirus test.

Tính chung, cử tri trẻ có ấn tượng xấu về Trump: 69% cư tri thế hệ Z và 54% ử tri thiên niên kỷ có ấn tượng xấu về Trummp.Cử tri thế hệ Z có 64% ủng hộ Joe Biden, trong khi 22% ủng hộ Trump. Cử tri thiên niên kỷ có 50% ủng hộ Biden, 36% ủng hộ Trump.Bản tin Fox hôm 8/10 cho biết Trump trả lời phỏng vấn trên Fox News chương trình FOX Business’ Maria Bartiromo bày tỏ giậnd ữ đối với Bộ Trưởng Tư Pháp William Barr rằng tại sao chưa truy tố hình sự ra tòa đối với cựu TT Obama, cựu PTT Joe Biden, cựu Ngoại Trưởng Hillary Clinton và nhiều cựu quan chức khác trong các nhiệm kỳ Tổng Thống Bush và Obama vì "đã có đủ chứng cớ hình sự" về do thám Trump.Trump hăm dọa Barr rằng Barr là "một lãnh đạo buồn" của Bộ Tư Pháp, và nếu Barr truy tố Obama và Biden ra tòa, Barr sẽ là Bộ Trưởng Tư Pháp vĩ đại nhất, trong khi ngược lại Barr sẽ trôi xuống lịch sử trong tình thế rất là buồn. Trump ngạc nhiên vì sao Barr chưa bắt giam Biden, người đang tranh ghế Tổng Thống.Chủ tịch Thượng Viện Mitch McConnell thú nhận với báo The Hill hôm Thứ Năm rằng ông đã biết Bạch Ốc là ổ dịch COVID-19 và ông đã không bước vào Bạch Ốc kể từ ngày 6 tháng 8/2020 khi thấy Trump và các viên chức Bạch Ốc không tôn trọng yêu cầu phòng dịch của các bác sĩ CDC. Ông nói, cách Bạch Ốc đối phó dịch "khác với cách tôi áp dụng cho Thưỡng Viện, khi tôi buộc mọi người vào thương viện phải mang khẩu trang và giữ khoảng cách," và ông thấy Bạch Ốc không hề phòng dịch chút nào.Khi Donald Trump đầu tuần này phóng tweet nói rằng ông đã giải mật tất cả hồ sơ vê cuộc điều tra Trump được tình báo Nga đưa lên ghế Tổng Thống Mỹ vì hồ sơ chứng minh "Trump bị gài bẫy"... và bây giờ một thẩm phán xử vụ cơ quan truyền thông BuzzFeed kiện đòi minh bạch toàn bộ (không bôi xóa) hồ sơ Mueller yêu cầu Bộ Trưởng Tư Pháp phải trả lời về chuyện giải mật chưa, và nếu đã giải mật như Trump nói thì phải phổ biến hồ sơ Mueller, và nếu chưa giải mật thì phải giải thích vì sao Trump phóng tweet là đã giải mật.Thẩm phán Reggie Walton xử vụ BuzzFeed đòi phổ biến toàn bộ hồ sơ Mueller, phán lệnh ngày 8/10/2020 rằng Bộ Trưởng Tư Pháp Barr phải trả lời tòa trước 5:00pm ngày 14/10 và phải ra tòa giải thích trong phiên tòa lúc 11:00am ngày 16/10/2020.Nghĩa là, nếu Barr đồng ý là đã giải mật như Trump tweet thì phải phổ biến hô sơ Mueller, nếu nói là chưa giải mật để giấu hồ sơ thì phải giải thích vì sao Trump phóng tweet nói dối với dân Mỹ. Có thể có trường hợp thứ 3: Barr sẽ nhập viện vì lý do mắc dịch?Nói chuyện với đài NPR hôm Thứ Sáu 9/10/2020, Tướng 4 sao đã về hưu Chuck Boyd nói rằng ông sẽ bầu cho Biden năm 2020 vì Trump đã ttrở thành mối nguy cho dân chủ. Boyd nói ông là "một cử tri Cộng Hòa lặng lẽ trọn đời từ khi từ Cuộc Chiến VN về Mỹ" nhưng bây giờ sẽ bầu cho Dân Chủ.Có dấu hiệu nhiều ứng viên Cộng Hòa tránh xa Trump: Thượng nghị sĩ Martha McSally (Cộng Hòa-AZ) khi tranh luận với ứng viên Dân Chủ Mark Kelly đã từ chối trả lời rằng bà có hãnh diện ủng hộ Trump hay không. Thái độ tránh xe Trump trong những ngày gần bầu cử cũng thấy ở TNS John Cornyn (Cộng Hòa-TX), TNS Cory Gardner (Cộng Hòa-CO), và TNS Joni Ernst (Cộng Hòa-IA).Lên trả lời CNN sáng Thứ Sáu 9/10/2020, Bộ Trưởng Tư Pháp của Michigan là Dana Nessel đã chỉ trích Bộ Trưởng Tư Pháp Hoa Kỳ Bill Barr vì khi điều trần vào tháng 7/2020 nói rằng Barr không biết về các cơ nguy nhắm vào Thống Đốc Michigan, và Nessel nói rằng hoặc là Barr không biết gì trong hoạt động ở Bộ Tư Pháp hoặc là Barr đã phạm tội nói dối hữu thệ.Hôm Thứ Năm 8/10/2020, báo Detroit News cho biết 1 kế hoạch do dân quân cực hữu tính bắt cóc Thống Đốc Gretchen Whitmer (Dân Chủ) để "đưa bà ra tòa của dân quân cực hữu" những người thượng đẳng da trắng. FBI bắt 13 dân quân vũ trang dự tính bắt cóc Thống Đốc Gretchen Whitmer. Thống đốc Whitmer đã cảm ơn FBI và tố cáo Trump đã "bài bác khoa học, gạt bỏ lời các bác sĩ khuyên, gây mất tin tưởng từ dạn chúng và kích động hận thù." Bà nói Trump trong khi tranh luận với Biden đã từ chối kết án nhóm cực hữu Proud Boys, và Trump kêu gọi nhóm da trắng thượng đẳng này "Hãy đứng chờ lệnh, hãy đứng sẵn sàng hành động" ("Stand back, stand by").Hồi tháng 4/2020, nhiều người cực hữu -- một số mang vũ khí súng ống -- tới biểu tình chống lệnh bà Whitmer yêu cầu toàn dân Michigan ở nhà để ngừa dịch. Nhóm này vào tòa nhà quốc hội Michigan và lúc đó Trump phóng tweet "Hãy giải phóng Michigan" ("Liberate Michigan").