Ổ dịch Bạch Ốc kinh hoàng, y hệt hố đen, Fox News và tướng lãnh cũng nổi giận. Nobel Vật Lý trao cho 3 khoa học gia về hố đen. Mục sư siêu nhà thờ Nam Cali cũng lây dịch sau khi dự tiệc Bạch Ốc. SV đại học ASU kinh hoàng sau khi 1 SV năm thứ 2 chết dịch sau 1 tuần dính bệnh. Các công đoàn mỏ tố Trump không giữ được việc làm, nói sẽ bầu cho Biden. Biden hứa lương tối thiểu 15$/giờ, tăng tiếp cận bả

Các mỏ than rủ nhau đóng cửa, công nhân nói Trump không giữ nổi lời hứa

.

Ổ dịch Bạch Ốc kinh hoàng, y hệt hố đen, Fox News và tướng lãnh cũng nổi giận. Nobel Vật Lý trao cho 3 khoa học gia về hố đen. Mục sư siêu nhà thờ Nam Cali cũng lây dịch sau khi dự tiệc Bạch Ốc. SV đại học ASU kinh hoàng sau khi 1 SV năm thứ 2 chết dịch sau 1 tuần dính bệnh. Các công đoàn mỏ tố Trump không giữ được việc làm, nói sẽ bầu cho Biden. Biden hứa lương tối thiểu 15$/giờ, tăng tiếp cận bảo hiểm y tế... 3.8 triệu phiếu đã bầu. Năm nay dân Mỹ sẽ bầu đông kỷ lục trong hơn 1 thế kỷ.

.

WASHINGTON (VB - 6/10/2020) -- Ba nhà khoa học đã thắng giải Nobel Vật Lý năm nay nhờ các công trính khám phá về hố đen trong vũ trụ và sẽ chia giải thưởng 1.1 triệu đôla, theo công bố hôm Thứ Ba 6/10/2020 của Viện Royal Swedish Academy of Sciences. GS Anh Roger Penrose nhận nửa giải, GS Đức Reinhard Genzel và GS Mỹ Andrea Ghez chia nửa còn lại. Nhà vật lý thiên tài Albert Einstein không tin có hố đen trong vũ trụ, nhưng 3 nhà khoa học này chứng minh được rằng Einstein sai lầm: có hố đen trong vũ trụ.

.

Có một hố đen trong chính trị Hoa Kỳ: đa số Cộng Hòa không tin là có đại dịch COVID-91, nhưng những cái chết cho thấy niềm tin này sai lầm. Steven Farmer, Chủ tịch ủy ban Cộng Hòa quận Craighead County tại Arkansas vừa chết vì vi khuẩn này, theo tin đài KAIT8 sáng hôm Thứ Ba 6/10/2020. Farmer nhiễm vi khuẩn trong khi ngồi ăn chung bàn trong lễ Reagan Day hồi giữa tháng 9/2020 với Thượng nghị sĩ Tom Cotton (Cộng Hòa-AR) và Dân biểu Louie Gohmert (Cộng Hòa-TX), người vừa hồi phục sau khi nhiễm dịch.

.

Còn một hố đen vũ trụ khác: ổ dịch trong Bạch Ốc. Tổng Thống Trump phóng tweet hôm Thứ Ba 6/10/2020 tiếp tục làm nhẹ tầm nguy hiểm đại dịch sau khi từ bệnh viện về Bạch Ốc, khẳng định đại dịch giết chết hơn 210,000 dân Mỹ kém tầm sát hại hơn là cúm mùa trong hầu hết dân số (“far less lethal” than the seasonal flu “in most populations.").

.

Tuy nhiên, các nhân viên trong Bạch Ốc và mật vụ đang kinh hoàng và giận dữ vì đại dịch. Họ nói vớii thông tấn AP về nỗi lo dính vi khuẩn trong khi Trump không bày tỏ cẩn trọng từ thái độ không mang khẩu trang cho tới bất cần các lời khuyên bác sĩ. Họ biết nếu họ nhiễm dịch, họ không được chữa trị cấp cao như Trump.

.

Một viên chức, nói với AP sau khi Trưởng phòng Báo chí Bạch Ốc Kayleigh McEnany xét nghiệm dương tính hôm Thứ Hai rằng ông và các nhân viên khác chưa nhiêm dịch thuần túy vì may mắn. Những người khác nói rằng họ được huấn luyện bắn súng, gỡ bom hay đối phó với khủng bố, nhưng họ không được huấn luyện cách đối phó với thái độ bất cẩn phi khoa học.

.

Trong khi đó, các sinh viên đại học Appalachian State University tại North Carolina kinh hoàng sau khi có tin sinh viên năm thứ hai tên là Chad Dorrill, 19 tuổi, chết vì nhiễm dịch chỉ sau vài ngày ngã bệnh và xét nghiệm thấy dương tính COVID-19. Dorrill hoàn toàn không có tiền sử bệnh nào, chết chỉ khoảng 1 tuần sau khi ngã bệnh.

.

Một người bạn của Dorrill là Chase Sturgis, 21 tuổi, nói rằng anh kinh hoàng vì đi chung quán rượu với Dorrill và cùng nhiễm dương tính nhưng may mắn Sturgis chưa chết, nhưng đã mất cảm giác ngửi và nếm: "Tới hôm nay, tôi không còn cảm giác gì về nếm hay ngửi."

.

Siêu mục sư Greg Laurie, 67 tuổi, của hội thánh Harvest Christian Fellowship bản doanh ở Nam California, người có liên hệ thân với chính phủ Trump, đã nhiễm dương tính sau buổi cầu nguyện ngày 26/9/2020 tại National Mall với Phó Tổng Thống Mike Pence và nhà truyền giáo Phúc âm Franklin Graham. Cùng ngày, MS Laurie tham dự buổi tiệc Vườn Hồng Bạch Ốc trong đó Trump chính thức giới thiệu ứng viên Thẩm Phán Tối Cao Amy Coney Barrett. Laurie nói ông dương tính, nhưng không triệu chứng.

.

Fox News cũng nổi giận vì ổ dịch Bạch Ốc: người dẫn chương trình Sandra Smith hôm Thứ Ba chất vấn Hogan Gidley, Trưởng ban Báo chí Ban vận động của Trump, về chuyện Trump về Bạch Ốc và gỡ khẩu trang trước mặt các phóng viên truyền hình và các mật vụ vây quanh. Gidley biện hộ cho Trump, nhưng Smith chận lời ngay trên làn sóng, nói rằng Trump vẫn con trong hạn 10 ngày nguy ngập của vi khuẩn và hành vi biểu diễn gỡ khẩu trang không hya ho gì.Hành vi Trump gỡ khẩu trang trong khi đứng quanh là các mật vụ và trước mặt là các phóng viên TV cũng bị Tướng 4 sao hồi hưu Barry McCaffrey chỉ trích: tướng này phóng tweet đêm Thứ Hai nói rằng Trump đang tự gây nguy hiểm cho sức khỏe Trump và người khác: "Tội nghiệp Trump. Trump bệnh. Trump hành động ngu xuẩn. Trump gây nguy hiểm cho người khác. Trump là một điển hình kinh hoàng cho dân Mỹ. Tôi từng chỉ huy bộ binh trong tất cả các tình thế rất nguy hiểm. Chúng tôi luôn luôn làm TỐI THIỂU HÓA NGUY CƠ cho tới khi buộc phải hành động." Tướng này từng tham chiến ở Việt Nam cuối thập niên 1960s, ngay khi rời trường Võ Bị West Point.Trong khi đó, nhiều người trong giới lao động nhiều tiểu bang chiến trường suy nghĩ rằng Trump không giữ nổi lời hứa giữ việc làm cho các mỏ than. Alvin Long, 61 tuổi, có 3 thập niên làm việc ở mỏ than Kayenta tại Arizona và tại Navajo Generating Station nói rằng ông từng bầu cho Trump vì TRump hứa cứu các mỏ than, nhưng bây giờ tất cả các lời hứa đó trôi xuống cống rồi (All of his promises went down the drain) và trước kia ông luôn luôn bầu cho Cộng Hòa nhưng bây giờ ông sẽ đổi chiều.Marie Justice, cựu chủ tịch công đoàn United Mine Workers of America tại Arizona, nói Trump đã phản bội công nhân bằng các lời hứa không giữ được. Bà nói: "Chúng tôi đã bị nói dối. Cứ mỗi lần chúng tôi chuyển động, họ cứ nói với công nhân mỏ rằng họ sẽ cứu việc làm của chúng tôi. Đó là điều chúng tôi nghe từ Trump. Nhưng các mỏ cứ đóng cửa liên tục."Không chỉ ở Arizona, ngành mỏ tiểu bang Kentucky cũng gặp họa: sau khi xưởng điện than Paradise Fossil Plant tại Kentucky đóng cửa, mỏ Genesis Mine ở thị trấn Centertown, Ky. cũng đóng cửa theo, sa thải 250 công nhân hồi tháng 2/2020.Ứng cử viên Dân Chủ Joe Biden khi tới vận động ở Miami (Florida) hôm 5/10/2020 cam kết với cử tri rằng ông có kế hoạch tăng lương tối thiểu tới 15 đôla/giờ nếu ông đánh bại Trump trong bầu cử 3/11/2020. Bên cãnh lời hứa về lương, Biden cũng hứa mở riộng bảo hiểm y tế, cũng như đầu tư nhiều tỷ đô vào chăm sóc trẻ em, giáo dục trẻ em tiền mẫu giáo và trợ cấp học phí đại học. Biden cũng hứa cấp tín dụng thuế $15,000 cho người mua nhà lần đầu và các phương cách trợ giúp giá nhà (housing assistance).Công ty Hoa Kỳ 3M cho biết đã bố ráp nhiều nước có khẩu trang giả của công ty này, loại mô hình N95 (giảm 95% cơ nguy nhiễm vi khuẩn qua đường hô hấp), và được công an VN giúp bố ráp một xưởng sản xuất, tịch thu hơn 150.000 mặt nạ phòng độc giả.Những con số làm Trump kinh hoảng: Thăm dò phổ biến hôm Thứ Ba 6/10/2020 cho thấy Biden toàn quốc có điểm cao hơn 16 điểm so với Trump, trong khi chưa tới một tháng nữa là bầu cử, theo bản khảo sát CNN. Biden được 57% cử tri nhiều phần đi bầu ủng hộ, trong khi Trump chỉ được 41% ủng hộ.Bản tin Reuters sáng Thứ Ba 6/10/2020 cho biết đã có 3.8 triệu cử tri Mỹ tại 31 tiểu bang đã bầu phiếu xong, dựa theo thống kê của US Elections Project, điều hành bởi Michael McDonald, một phó giáo sư khoa học chính trị tại University of Florida. Thống kê khác của CNN cho biết đã có hơn 3 triệu cử tri bầu phiếu xong tại 26 tiểu bang. Reuters nói phiếu bầu sớm phía Dân Chủ nhiều gấp đôi phiếu bầu bên Cộng Hòa.Cao kỷ lục hơn 1 thế kỷ: McDonald nói với Reuters ông dự đoán năm nay sẽ có 150 triệu người bầu phiếu, tức là 65% cư tri đủ điều kiện đi bầu, tỷ lệ cao nhất kể từ năm 1908.