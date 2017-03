Thủ Phạm Khủng Bố Ngày 22-3 Tại Thủ Đô Anh Đã Có Tiền Án

LONDON - Hạ Viện vương quốc Anh đuợc Thủ Tướng Theresa May xác nhận: thủ phạm tấn công khủng bố bên ngoài trụ sở QH chiều Thứ Tư là người sinh quán tại Anh, đã đuợc cảnh sát và tình báo biết đến – y từng bị điều tra vài năm trước về tư tưởng quá khích bạo động, nhưng là “vòng ngoài”.ISIS đã lên tiếng nhận là phe chủ mưu, và gọi hung thủ là “chiến binh của nhà nước Hồi Giáo”.8 người bị bắt và 4 người chết, gồm hung thủ và 1 nhân viên cảnh sát không vũ trang. Hơn 30 người bị thương – 7 người đang đuợc tiếp tục cứu chữa.Nghi can lái xe tông vào người bộ hành trên cầu Westminster rồi bỏ xe chạy về hướng toà nhà QH, đâm cảnh sát viên Keith Palmer trước khi bị bắn tử thương.Thủ Tướng May ca ngợi tinh thần can đảm của ông Palmer và nhấn mạnh “Chúng ta không bao giờ nhân nhượng khi đối đầu chủ nghĩa khủng bố”.Trước đó, trong 1 loan báo phiá trước bản doanh Scotland Yard, quyền phó ủy viên Mark Rowley xác nhận 7 người bị bắt tại London và Birmingham – nghi can thứ 8 bị bắt 5, 6 giờ sau. Ông Rowley yêu cầu truyền thông không phổ biến danh tính nghi can trong lúc cuộc điều tra đang tiếp diễn, và xác nhận “Vào lúc này không có thông tin về an toàn của công chúng bị đe dọa”. Ông cho biết: sẽ thấy sự gia tăng hiện diện của cảnh sát.Tin mới nhận cho biết tên hung thủ là Khalid Masood 52 tuổi, sinh quán là thành phố Kent tại miền trung xứ England, có tiền án nhưng không có liên quan với khủng bố – y bị truy tố lần đầu vào Tháng 11-1983 về tội hình gây thiệt hại tài sản và lần sau, Tháng 12-2003 về cầm dao đe dọa người khác.