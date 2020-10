Thăm dò: Biden thắng lớn. Tướng McChrystal người bị sa thải năm 2010 ra khỏi chức Tư lệnh Liên quân chiến trường Afghanistan tuyên bố ủng hộ Biden và kêug ọi bầu cho Biden. Đức Giáo Hoàng tránh mặt Ngoại trưởng Mỹ. Fox News thú nhận Trump phạm quy, hung hăng cướp lời vì nỗi lo đang xuống điểm. Bản tin y tế KHN: chính Trump phun ra 38% tin vịt và thuyết âm mưu về đại dịch

Tướng McChrystal người bị sa thải năm 2010 ra khỏi chức Tư lệnh Liên quân chiến trường Afghanistan tuyên bố ủng hộ Biden và kêu gọi bầu cho Biden



Thăm dò: Biden thắng lớn. Tướng McChrystal người bị sa thải năm 2010 ra khỏi chức Tư lệnh Liên quân chiến trường Afghanistan tuyên bố ủng hộ Biden và kêu gọi bầu cho Biden. Đức Giáo Hoàng tránh mặt Ngoại trưởng Mỹ. Fox News thú nhận Trump phạm quy, hung hăng cướp lời vì nỗi lo đang xuống điểm. Bản tin y tế KHN: chính Trump phun ra 38% tin vịt và thuyết âm mưu về đại dịch

WASHINGTON (VB - 1/10/2020) --- Nếu bầu cử Tổng Thống vào hôm nay, Joe Biden dự kiến sẽ thắng lớn, theo các bản khảo sát về phiếu đại cử tri. Nếu tính ở mức thấp nhất, viện nghiên cứu chính trị Center for Politics tại đại học University of Virginia cho biết Biden đã có 269 phiếu cử tri đoàn, tức là còn thiếu 1 phiếu để thắng Donald Trump, trong khi các tiểu bang ngang ngửa chưa biết là Arizona, Florida, North Carolina, Wisconsin và đơn vị 2 của tiểu bang Maine (đơn vị này trị giá 1 phiếu cử tri đoàn), nhưng dự đoán nhiều xác suất Biden sẽ thắng các nơi vừa kể. Trong khi đó, bản khảo sát Political Unit của ABC News dự kiến Biden thắng 290 phiếu cử tri đoàn, nghĩa là hơn 20 phiếu cần thiết.

Tướng Stanley McChrystal -- người bị sa thải trong chức vụ Tư Lệnh Liên Quân Quốc Tế tại Afghanistan năm 2010 vì chỉ trích Joe Biden, người lúc đó là Phó Tổng Thống Hoa Kỳ -- hôm Thứ Năm 1/10/2020 lên trả lời phỏng vấn ở đài MSNBC, nói rằng ông ủng hộ Biden trong bầu cử 2020, vì nếu Biden thắng cử ngày 3/11/2020 thì Biden sẽ có chung quanh các nhân sự tài năng và hiệu quả... Không phải ai cũng đồng ý với tất cả các chính sách, không ai bao giờ như thế, và đó là điều lành mạnh cho dân chủ. Và tôi tin Joe Biden [sẽ là Tổng Thống hiệu quả]." Năm 2010, sau khi tướng này chỉ trích Biden, ông bị thay thế bởi Tướng David Petraeus.

Nội quy cho cuộc tranh luận lần thứ nhì giữa Trump-Biden dự kiến sẽ thay đổi, theo tin CBS News. Điều thay đổi có thể sẽ là tắt máy micro của Trump và Biden nếu có ai vi phạm nội quy. Ủy ban về tranh luận tranh cử tổng thống Commission on Presidential Debates đang họp và sẽ đưa ra quyết định về nội quy tranh luận trong 48 giờ nữa.

Lý do phải cho người điều hợp quyền tắt máy vi âm vì trong cuộc tranh luận lần thứ nhất, Trump đã nhiều lần hung hăng cướp lời Biden trong khi Biden đang nói, và nhiều lần Trump chặn họn, chèn ngang lời điều hợp viên Chris Wallace tới nổi có lúc Wallace nói rằng Trump cướp lời như thế chỉ làm mất tác phong Tổng Thống. Như thế, trên bàn điều hợp viên sẽ có thêm nút cắt máy micro ứng viên, gọi là “mute button” để làm im thái độ chèn ngang chặn họng.

Theo thống kê của đài Fox News, nói rằng trong buổi tranh luận lần đầu, cả Trump và Biden đều có kiểu cướp lời, không tôn trọng thời gian nói chuyện của đối thủ, và thú nhận Trump hung hăng hơn Biden: Biden cướp lời 67 lần, nhưng Trump cướp lời tới 145 lần. (Phóng viên VB theo dõi buổi tranh luận, không đếm nổi chính xác, nhưng cần ghi rằng Fox News là đài thân hữu truyền thống của Trump.)

Trong khi đó, Đức Giáo Hoàng không chịu tiếp Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo vì không muốn hình ảnh đón tiếp Pompeo sẽ được Trump thổi phồng loa kèn rằng là Vatican ủng hộ Trump trong bầu cử Tổng Thống Mỹ. Phái đoàn 30 chiếc xe của Pompeo sáng Thứ Tư 30/9/2020 chạy vào thành Rome và đó là lần thứ nhì Pompeo thăm Vatican trong vòng một năm.

Truyền thông Italy sáng Thứ Tư tràn ngập các bản tin giễu cợt thái độ Trump hung hăng trong cuộc tranh luận đêm Thứ Ba tại Ohio và xem nhẹ chuyện Pompeo thăm Vatican. Nhưng nội dung Pompeo được phía Mỹ xem là quan trọng vì Pompeo tới Rome là trong chiến dịch "Thăng tiến và bảo vệ quyền tự do tôn giáo xuyên qua ngoại giao" (“Advancing and Defending International Religious Freedom through Diplomacy”). Đón tiếp Pompeo là Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại Trưởng Vatican, có bài diễn văn sau bài diễn văn của Pompeo, trong đó có nói "Đức Thánh Cha có biết về buổi gặp này."

Nhà bình luận Howard Kurtz của Fox News thú nhận rằng Trump đã làm hỏng cuộc tranh luận lịch sử bằng thái độ hung hăng cướp lờp, và nêu câu hỏi "Tại sao Trump làm hỏng cuộc tranh luận, gây ra mất điểm truyền thông?" (Why Trump blew up the debate, triggering a media backlash).Nhà bình luận cánh hữu này viết về cách Trump xấn xổ sai trái trên diễn đàn: "Nhưng chính là Tổng Thống Trump là người, một cách cố ý và một cách có phương pháp, đã làm hỏng phương thức [tranh luận] bằng cách từ chối tuân thủ nội quy, liên tục cướp lời [điều hợp viên] Chris Wallace cũng như cướp lời đối thủ [Biden]. Đây không phải nhận định theo đảng phái, mà đây là sự kiện. Trong một đêm khi ban vận động [của Trump] muốn tập trung chạy đua với Biden thì Trump tập trung vào chính Trump va chiến thuận Trump -- đang thúc đẩy thêm các bản tin truyền thông rằng Trump bị ám ảnh nhiều hơn về nỗi đau của Trump [đang thua điểm] hơn là tập trung vào các trở ngại của đất nước."(Nguyên văn trên Fox News: But it was President Trump who, deliberately and methodically, blew up the format by refusing to play by the rules, constantly talking over Chris Wallace as well as his opponent. That’s not a partisan observation, it’s a fact. On a night when his campaign wanted to make the race more about Biden, Trump made it about himself and his tactics--fueling the media narrative that he’s more obsessed with his grievances than the country’s problems.)Trong khi đó, bản tin sáng Thứ Năm 1/10/2020 của truyền thông y tế KHN Morning Briefing ghi nhận một cuộc nghiên cứu: chính bản thân Trump phun ra 38% các loại thuyết âm mưu và tin vịt về đại dịch (Trump Fueled 38% Of Pandemic Misinformation, Conspiracies). Bản tin ghi lời các nhà nghiên cứu ở đại học Cornell University sau khi phân tích 38 triệu bài viết về đại dịch bằng tiếng Anh trên toàn thế giới, cho thấy chính Trump là nguồn cội phun ra các thông tin sai trái về đại dịch (Of the flood of misinformation, conspiracy theories and internet falsehoods about the coronavirus, one common thread stands out: President Trump. That is the conclusion of researchers at Cornell University who analyzed 38 million articles about the pandemic in English-language media around the world. Mentions of Mr. Trump made up nearly 38 percent of the overall “misinformation conversation,” making the president the largest driver of the “infodemic” — falsehoods involving the pandemic." --- VB ghi thêm nguyên văn tiếng Anh, vì thỉnh thoảng có độc giả thắc mắc về nguồn tin và lo ngại VB dịch sai.)Hội Thánh Tin Lành Hillsong Church khuya Thứ Ba 29/9/2020 đã xin lỗi về một tweet từ tài khoản hội thánh này nội dung gọi TT Trump là "kẻ bắt nạt hung hăng" và đề nghị làm im micro của Trump trong cuộc tranh luận lần đầu vì Trump không đáng được tôn trọng với kiểu như thế. Một giờ sau, tweet này bị xóa đi, kèm lời Brian Houston, mục sư sáng lập hội thánh này: "Bạn @Hillsong thân ơi, xóa tweet đó nhanh chóng rồi. Cẩn thận. Tôi đã ngồi bên cạnh @brianhoustontv trong khi nghe đọc diễn văn nhậm chức tại Bạch Ốc. Ông xếp của bạn bí mật ưa thích Trump [mà]."Khoảng 9 phút sau, một lời xin lỗi chính thức từ Hội Thánh Hillsong Church rằng lời mắng Trump "là kẻ bắt nạt" chỉ là ý kiến cá nhân từ một viên chức Hội Thánh, không phải quan điểm của nhà thờ này.Hội Thánh Hillsong Church hiện có 150,000 giáo dân tại 23 quốc gia.Trong khi đó, Air Transport Action Group, một hội bênh vực ngành hàng không, đưa ra bản nghiên cứu mới cho biết có tới 46 triệu nhân viên các ngành liên hệ hàng không cơ nguy mất việc vì ảnh hưởng đại dịch:-- tới 4.8 triệu việc làm trực tiếp ở ngành hàng không.-- 26 triệu việc làm trong ngành du lịch liên hệ hàng không.-- 15 triệu việc làm ở các công ty bán sản phẩm và dịch vụ trong dây chuyền cung cấp tiếp vận hàng không.Michael Gill, Tổng giám đốc ATAG, nói rằng bây giờ là lúc cần chính phủ khẩn cấp cứu nguy ngành hàng không.