Ivanka có thể vào tù theo bố vì giúp bố trốn thuế. Trump có thể phản quốc vì tiền liên hệ tới Putin và cũng có thể sẽ trốn sang Nga? Báo NYT tiết lộ hồ sơ thuế 20 năm của Trump có phạm tội hình sự? Trump khai khấu trừ thuế 70,000 đôla/năm tiền làm tóc.

.

WASHINGTON (VB - 28/9/2020) -- Cô Ivanka Trump có thể sẽ vào tù cùng với cha về tội giúp Donald TRump trốn thuế hàng trăm triệu đôla, theo phân tích các chuyên gia thuế sau bài báo của New York Times cho thấy Donald Trump đóng thuế 0$ trong liên tục 10 năm nhờ khai gian để trốn thuế.

.

Trong hồ sơ thuế của Trump và của Trump Organization mà báo NYT có gần 2 thập niên, trong đó có cả hồ sơ Trump khai thuế cá nhân năm 2016 và 2017 tức là lúc đang nắm quyền Tổng Thống thì chỉ đóng có 750 dôla, cô Ivanka bị báo này dò ra rằng có một lần công ty của Trump trả cho cô Ivanka số tiền $747,622 mà trên giấy thuế không ghi tên người nhận, chỉ ghi là "công ty tham vấn" làm theo hợp đồng vì cố vấn cho các dự án khách sạn ở Hawaii and Vancouver, British Columbia. Tuy là công ty ẩn danh trên giấy thuế Donald Trump, nhưng số tiền này hiện ra trên hồ sơ công khai của cô Ivanka mà cô phải ghi rõ khi vào Bạch Ốc nhận chức cố vấn năm 2017.

.

Báo NYT cũng cho biết hồ sơ thuế Trump Organization cho thấy từ 2010 tới 2018, Donald Trump khấu trừ chi phí kinh doanh 26 triệu đô cho "lệ phí tham vấn" và các tham vấn không được liệt kê tên. Ngay cả nếu chỉ nhận $747,622 một lần, cô Ivanak cũng có tội giúp bố trốn thuế vì luật thuế không cho một cá nhân khai thuế vừa là viên chức điều hành công ty (như Trump Organization) vừa là công ty tham vấn cho công ty đó, vì đó là cách trốn thuế cho công ty.

.

Cô Ivanka lãnh lương $480,000 /năm trong chức vụ điều hành Trump Organization, tiền lương này lên tới $2 triệu đô/năm sau khi Donald Trump nhận chức Tổng Thống. Nếu cô ra khai trước đại bồi thẩm đoán New York, cô sẽ hoặc là đổ tội cho thân phụ để đóng vai trò nhân chứng và được ân xá, hoặc cô vào tù chung, nếu im lặng.

.

Tuy nhiên, các phânt ích gia có nỗi lo ngại lớn hơn: ai là chủ nợ hàng trămt riệu đ6ola của Donald Trump, và các tư bản quốc tế này, rong đó nhiều phần liên hệ Putin, có thể đẩy Trump vào vị trí phản quốc Hoa Kỳ hay không?

.

Bởi vì qua hồ sơ thuế của Trump trên báo NYT, cho thấy Trump liên tục đốt tiền người khác, trước tiên là tiền của thân phụ để lại, rồi đốt tiền của Mark Burnett (chủ tịch hệ thống truyền hình MGM Worldwide Television Group và là người sáng lập chương trình "The Apprentice" cho Trump), rồi tiền Donald Trump vay ngân hàng. Trump thua lỗ liên tục từ 2011, thế rồi các khoản tiền minh danh lương thiện trên hồ sơ thuế biến mất.

.

Kể từ 2011, Trump kinh doanh với gia đình Mammadovs (Tỷ phú Ziya Mammadov Arzuman là chính khách Azerbaijani đang là Bộ Trưởng Giao Thông nước này), rồi Trump kinh doanh với Aras Iskenderovich Agalarov (tỷ phú Nga gốc Azerbaijani), và rồi với các nhà tư bản nước Georgia và Kazakh có liên hệ tới Putin. Tất cả các nhà tư bản liên hệ Putin đều tai tiếng là rửa tiền tham nhũng qua đầu tư sân golf. Một dấu hiệu khả nghi: tiền từ các nước cựu cộng sản đó đổ dồn vào sân golf của Trump ở Scotland, sẽ tự động thành tiền sạch.

.

Trump có thể làm những gì có lợi cho Putin nếu thắng cử 2020, và nếu Trump cơ nguy vào tù, Trump có thể trốn sang Nga tỵ nạn? Đó là những c6au hỏi từ hồ sơ thuế của Trump. Bởi vì một số khoản vay tổng trị giá 421 triệu đôla sẽ đáo hạn trong vòng 4 năm, tức là trong nhiệm kỳ kế tiếp của Trump nếu Trump thắng cử.

.

Dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez phóng tweet cho biết trong hai năm 2016 & ‘17, cô nộp thuế nhiều ngàn đôla vì hành nghề pha rượu nhà hàng, nhưngc ùng thời kỳ Trump chỉ trả thuế có 750 đôla.

.

Đảng Dân Chủ đang in hàng loạt giấy dán trên cảng sau của xe hơi với dòng chữ "Tôi nộp thuế thu nhập nhiều hơn Trump" để cho những người ủng hộ Biden dán vào xe hơic hạy trên đường phố, theo tin của báo The Hill.

.

Thượng nghị sĩ Bernie Bernie phóng tweet về khía cạnh khác, nêu rõ Trump lãnh tiền hoàn thuế (tax refund) từ Sở Thuế IRS tới 73 triệu đôla trong năm 2010: "Trump rất mực yêu thương chủ nghĩa xã hội bao cấp công ty."

.

Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi phóng tweet nêu khía cạnh rằng các gia đình lao động Hoa Kỳ gian nan trả thuế như nhiệm vụ cần có, trong khi Trump vừa trốn thuế, vừa soạn ra cú lừa thuế khổng lồ cho Cộng Hòa (GOP Tax Scam: chỉ luật giảm thuế do Trump và Cộng Hòa đưua ra hồi mùa thu 2017) đã làm giới nhà giàu hưởng lợi 83% khoản giảm thuế vào túi của nhóm 1% giàu nhất Hoa Kỳ, trong khi làm ngân sách Mỹ tăng nợ.

.

Năm ngoái, Dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez xài 250 đôla trong khi vào cắt tóc ở một tiệm, thì đài Fox News và báo Washington Times giễu rằng tiền cắt tóc của cô đắt gấp 5 hay 10 lần tiên cắt tóc của người dân bình thường. Cô AOC bây giờ nhắc rằng Trump bên cạnh chuyện trốn thuế, riêng Trump còn khia khấu trừ với Sở Thuế rằng Trump làm tóc trị giá 70,000 đôla/năm. Và Cộng Hòa bây giờ im lặng và báo đài "phe ta" im lặng.

.

Câu hỏi trên báo Forbes rằng có phải là tội hình sự khi báo New York Times khui 20 năm hồ sơ thuế của Trump?

.

Câu trả lời của báo này: Không nhân viên nào trong Sở Thuế IRS có quyền ngó vào hồ sơ thuế người khác, nếu không được cho phép trong trường hợp nào đó, và hễ ngó hồ sơ thuế sẽ là tội nghiêm trọng (...views any unauthorized inspection of tax return information as a very serious offense) theo Luật 1997.

.

Thêm nữa, một công chức liên bang sẽ phạm tội nghiêm trọng nếu tiết lộ hồ sơ thuế người khác, nhân viên đó có thể bị sa thải hay ngưng việc bên cạnh bồi thường dân sự. Nhưng luật này chỉ áp dụng cho công chức liên bang. Trong khi một người dân thường có thể có quyền hợp pháp đọc hồ sơ thuế của vợ/chồng, hay của vợ cũ hay chồng cũ. Trường hợp hồ sơ thuế chuyển sang thành phần thứ ba (third party) luật liên bang không bảo vệ thông tin về hồ sơ thuế nữa.

.

Chúng ta không biết báo NYT có hồ sơ thuế của Trump bằng cách nào, chỉ biết báo này từ chối tiết lộ nguồn tin vì "để bảo vệ nguồn tin."

.