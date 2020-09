Mỹ chết dịch vượt lằn ranh: 200,768 người. TQ cấp các thương hiệu cho cô Ivanka Trump nhanh 40% hơn bình thường. CIA ém tin Nga quậy bầu cử vì Trump nổi giận. FBI cảnh báo "ngoại quốc" can thiệp bầu cử, kết quả sẽ chậm. Hoàng tử Harry và công nương Markle kêu gọi bỏ phiếu chống Trump. Time ấn bản 100 người ảnh hưởng in hình bìa BS Fauci, người nói sự thật để cứu mạng người, bất kể bị Trump ép nói

Hoàng tử Harry và công nương Markle kêu gọi bỏ phiếu chống Trump (From: TV)

WASHINGTON (VB, 23/9/2020) --- Đại dịch COVID-19 tới hôm 23/9/2020 đã giết hơn 968,000 người trên toàn cầu, với hơn 31.4 triệu người lây nhiễm, theo thống kê dữ kiện từ viện nghiên cứu Center for Systems Science and Engineering tại đại học Johns Hopkins University. Trong đó, Hoa Kỳ là tệ hại nhất, với hơn 6.8 triệu người lây nhiễm và ít nhất 200,768 người chết.

Trong khi đó, Matket Watch cho biết nhiều ngành kỹ nghệ Hoa Kỳ suy yếu hơn. Khi vận động tranh cử năm 2016 tại Michigan, Trump hứa: "Quý vị sẽ không mất một cơ xưởng nào hết, tôi hứa như thế. Bốn năm sau, Michigan thực sự mất 3 cơ xưởng xe hơi lớn. Ngay cả trước khi đại dịch xảy ra, mức tăng việc làm ở Michigan giảm tới mức thấp nhất trong một thập niên, với đầu tư từ kỹ nghệ xe hơi giảm 29%.

Tiểu bang kế bên là Ohio, mức tạo ra việc làm hàng năm cũng giảm, từ 36,200 việc tăng trong năm 2016 chỉ còn tăng 3,700 việc trong năm 2019.

Tình hình như thế đã làm Trump tăng mức chỉ trích các cơ xưởng Trung Quốc và Canada chuyên về cung cấp kim loại và hàng sử dụng kim loại. Trump áp mức tăng thuế quan trên nhôm aluminum lại phản ứng nghịch, làm hại các kỹ nghệ Mỹ sử dụng aluminum.

Trong khi Trump tưởng rằng các nước không dám trả đũa vì cho là họ chỉ bám vào kinh tế Mỹ, Canada trả đũa Trump, tăng mức áp thuế quan, thế là dân Mỹ đi chợ nhìn thấy giá nhôm aluminum và hàng có chất aluminum của Mỹ tăng giá. Ngay cả các máy giặt sản xuất tại cơ xưởng Oho, nơi Trump tới vận động, cũng phải tăng giá.

Chiến tranh thương mại Mỹ-TQ hại hơn với Canada. TQ trả đũa khi Trump ra đòn thuế quan, nông dân Mỹ mất thị trường quan trọng, Trump phải bơm tiền cứu nông dân. Năm 2016, TQ mua $13.7 tỷ đô đậu nành Mỹ. Năm 2018, con số giảm gần 1/2, về mức $7.1 tỷ đô. Hội Ohio Soybean Association thú nhận chính Trump làm cho đậu nành Mỹ mất sức cạnh tranh toàn cầu và chỉ "hại cho giá đậu nành và thu nhập nông dân [Ohio]."

Tai hại khác: công ty Mỹ vẫn bơm tiền vào TQ đầu tư. Đầu tư của các công ty Mỹ tại TQ trong năm 2019 cao hơn trong năm 2016. Dẫn đầu mức bơm tiền Mỹ vào TQ là các công ty chuyên về sản xuất như General Electric GE và Tesla TSLA, đã xây thêm cơ xưởng mới tại TQ thay vì xây xưởng mới tại Mỹ.

Hôm Thứ Ba 22/9/2020, cơ quan FBI đưa ra cảnh báo là "các yếu tố ngoại quốc" và bọn hình sự mạng nhiều phần sẽ loan tin sai lạc về kết quả bầu cử Tổng Thống Mỹ 2020. FBI cũng khuyên dân Mỹ bình tỉnh, chỉ nên dựa vào các nguồn tin khả tín, vì kết quả đêm bầu cư 3/11/2020 sẽ cần nhiều thời gian đếm phiếu bầu qua thư. Kỳ bầu cử này sẽ có thêm nhiều triệu cử tri Mỹ bầu qua thư để tránh lây lan dịch bệnh. Kết quả chínht hức có thể nhiều ngày sau mới có.

Trong khi đó, báo Mail Online cho biết Hoàng Gia Anh quốc không vui vì Hoàng Tử Harry và công nương Meghan Markle đã quá lằn ranh khi nói về bầu cử Mỹ và ngầm khuyên dân Mỹ bỏ phiếu chống Trump. Hoàng tử Harry nói trong một thông điệp video "Time 100" có vẻ như quay phim từ nhà riêng ở California, kêu gọi cử tri Mỹ bỏ phiếu "bác bỏ [ứng viên] ngôn ngữ thù hằn" trong khi công nương nói bầu cử Tổng Thống Mỹ lần này là "bầu cử quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta" khi 2 người thúc giục dân Mỹ ghi danh đi bầu.

Hai người không chỉ đích danh ứng cử viên nào, nhưng nghe hiển nhiên là ủng hộ Biden và kình chống Trump. Công nương là công dân Mỹ, có quyền bầu cử ở Mỹ, nhưng Hoàng Tử Harry thì không.

Trump sẽ không thích điều này: ấn bản đặc biệt của tạp chí Time về 100 người ảnh hưởng nhất năm nay có hình bìa là bác sĩ Fauci. Trump cũng vào được danh sách trong ấn bản xuất bản hôm Thứ Ba 22/9/2020. Lý do Trump lùi sau Fauci, theo Time là vì Trump làm giảm tầm nguy hiểm của COVID-19, bác bỏ biện pháp mang khẩu trang nhiều tháng trong khi ém nhiều thông tin dẫn tới 200,000 người Mỹ chết dịch, và cùng lúc Time ca ngợi sự can đảm của Fauci đã nói lên sự thật bất kể áp lực từ Trump, chỉ với một mục đích: cứu mạng người.

Các viên chức tình báo quan ngại rằng Giám Đốc CIA Gina Haspel lâu nay cố ý ém các bản tin về hoạt động của tình báo Nga để không làm Trump nổi giận. Có 9 viên chức đương nhiệm và cựu tình báo Mỹ nói với báo Politico rằng Haspel ém tin về tình báo Nga vì Trump không muốn nghe các tin này nữa. Haspel cử luật sư trưởng CIA là Courtney Elwood duyệt tin tình báo Nga hàng ngày trước khi gửi sang Bạch Ốc, một việc được mô tả là "chưa từng có, vì một luật sư trưởng phải trực tiếp làm như thế."

Mới tuần trước, Trump công khai lớn tiếng tấn công Giám đốc FBI khi vị này điều trần trước quốc hội rằng tình báo Nga đang hoạt động can thiệp vào bầu cử 2020 của Mỹ.

Tỷ phú Michael Bloomberg, ca sĩ John Legend và ngôi sao bóng rổ LeBron James dẫn đầu những người gây quỹ 20 triệu đôla để trả nợ cho hàng chục ngàn cựu tù hình sự Florida để họ có thể đi bầu -- một quyết định có thể ảnh hưởng lớn tới bầu cử.

Tổ chức Florida Rights Restoration Commission (FRRC) nói đã gây quỹ giúp cựu tù hình sự tar3 nợ lệ phí tòa án, vì luật mới Florida không cho cựu tù hình sự đi bầu cho dù họ đã mãn án tù nhưng còn nợ lệ phí tòa. Một số cựu tù này nợ lệ phí tòa tới hàng chục ngàn đôla.

Có khoảng 750,000 người bị ảnh hưởng --- phần lớn là da đen và gốc Latin -- vì luật mới ảnh hưởng, điều mà nhiều người nói là Florida chèn ép phiếu bầu.

Trong khi đó, tại chí Forbes hôm 22/9/2020 có bản tin phân tích, nói rằng các thương hiệu (trademarks) cô Ivanka Trump xin cấp bản quyền cho các công ty của ô được thu tục nhanh hỏa tốc tại Trung Quốc từ sau khi Donald Trump thắng cử Tổng Thống.

Nghiên cứu này cho biết chính phủ TQ đã cấp tổng cộng 41 thương hiệu cho các công ty của cô Ivanka vào tháng 4/2019 --- và các thương hiệu cô nộp đơn xin sau khi cha cô lên ghế Tổng Thống được chấp thuận tốc độ 40% nhanh hơn các thương hiệu cô xin trước khi Donald Trump thắng cử 2016. Nghiên cưu này in trong sách mới ấn hành của Dan Alexander, biên tập viên cao cấp của Forbes. Sách mới này có nhan đề "White House, Inc." (Công Ty Bạch Ốc).

Chỉ riêng trong 2 tháng cuối năm 2018, TQ cấp 18 thương hiệu cho các công ty liên hệ cha con Trump. Riêng trong tháng 10, theo AP, sở Trademark Office của TQ chấpt huận 16 thương hiệu cho Ivanka Trump Marks LLC. Các thương hiệu mới mang nhãn hiệu Ivanka là hàng thời trang, trong đó có kính đeo mắt, túi xách, giày và nữ trang, cũng như dịch vụ nhan sắc và các máy bầu cử. Trong tháng 10/2019, TQ cấp cho công ty Ivanka sự chấp thuận sơ khởi 5 thương hiệu về trung tâmc hăm sóc tre em, áo cưới và dịch vụ lượng định nghệ thuật. Các đơn này nộp năm 2016 và 2017.

