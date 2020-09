CDC: tới tuần này, 198,099 người Mỹ chết liên hệ COVID-19. Thăm dò: Trump thua Biden liên tục, nếu bầu hôm nay Biden sẽ thắng cử. Trump bi quan nói ở North Carolina: nếu thất cử, tôi sẽ lui vào bóng tối; Biden trả lời OK liền. Trump ngăn chận WeChat, bị tòa chận tạm thời. Báo Mỹ nhận định: Trump vuốt ve Tập Cận Bình để ký thương ước, ém tin nên dân Mỹ chết nhiều. Kinh tế TQ tăng trong quý 2...

CDC: tới tuần này, 198,099 người Mỹ chết liên hệ COVID-19. Thăm dò: Trump thua Biden liên tục, nếu bầu hôm nay Biden sẽ thất cử. Trump bi quan nói ở North Carolina: nếu thất cử, tôi sẽ lui vào bóng tối; Biden trả lời OK liền. Trump ngăn chận WeChat, bị tòa chận tạm thời. Báo Mỹ nhận định: Trump vuốt ve Tập Cận Bình để ký thương ước, ém tin nên dân Mỹ chết nhiều. Kinh tế TQ tăng trong quý 2, kinh tế Mỹ co cụm 9.5%. Bất kể Trump ồn ào, Mỹ vẫn lặng lẽ nhập hàng TQ nhiều hơn: TQ thặng dư thương mại đối với Mỹ tăng gần 25% trong hơn 3 năm Trump làm Tổng Thống. Đức báo động ngành cơ khí TQ sắp lên hàng đầu thế giới.

.

WASHINGTON (VB) -- Sở phòng chống dịch bệnh Hoa Kỳ CDC (Centers for Disease Control and Prevention) hôm Thứ Bảy 19/9/2020 loan tin rằng tới giờ đã có 6,706,374 ca nhiễm dịch bệnh COVID-19, và số người chết liên hệ dịch bệnh COVID-19 tại Hoa Kỳ là 198,099 người.

.

Bản tin mới CDC cũng đưa ra tiên đoán rằng sẽ có khoảng 218,000 người Mỹ chết trong khi lây nhiễm COVID-19 tính vào ngày 10/10/2020.

.

Cũng nên ghi nhận rằng hiện đang có các bản tin vịt loan tin số ngườic hết chỉ là 6%, tức là chưa tới 10,000 người. Nhưng CDC đã bác bỏ tin vịt đó từ các nguồn tin Fake News từ 2 tuần trước.

.

Các bản tin sáng Chủ Nhật 20/9/2020 cho biết trong các cuộc thăm dò toàn quốc: Biden vẫn liên tục hơn điểm Trump.

.

Một bản thăm dò mới của 2 cơ sở ABC News/Washington Post từ tiểu bang chiến trường Minnesota cho thấy Joe Biden ở tỷ lệ 57% ủng hộ so với 41% ủng hộ Donald Trump trong các cử tri nhiều phần sẽ đi bầu.

.

Hai cuộc thăm dò khác tại Minnesota trong hai tuần trước thực hiện bởiy CBS News/YouGov và New York Times/Siena College cho thấy Biden hơn 9 điểm.

.

Như thế Biden hơn điểm Trump từ 5 tới 8 điểm ở các tiểu bang Trump thắng 4 năm trước: Arizona, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin. Nếu tính thêm các tiểu bang Hillary Clinton thắng thì sẽ cho Biden khoảng 290 phiếu cử tri đoàn. Nếu cộng thêm các tiểu bang khác, nơi Biden hơn điểm về mặt trung bình -- Florida và North Carolina --- thì Biden trên 330 phiếu cử tri đoàn. Nếu bầu cử ngay hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2020, Biden nhiều phần sẽ thắng lớn.

.

Trump có vẻ như đang kinh hoàng bất định: không ai hiểu vì sao đêm Thứ Bảy 19/9/2020 nói chuyện với những người ủng hộ Trump ở thị trấn Fayetteville, North Carolina, Trump nêu viễn ảnh thua Jose Biden: "Nếu tôi thua hắn ta, tôi không biết tôi sẽ làm gì nữa. Tôi sẽ không bao giờ nói với quý vị nữa. Quý vị sẽ không bao giờ gặp tôi nữa."

.

Biden nhanh chóng phóng tweet kèm theo lời Trump bi quan: "Tôi là Joe Biden, và tôi chấp thuận thông điệp đó."

.

Nhiều luật gia tiên đoán rằng sau khi TRump thất cử, Trump sẽ ra tòa và rồi sẽ vào tù, vì nhiều tội hình sự. Trump có thể từ chức ngay khi thất cử, nhường ngôi cho Phó Tổng Thống Pence lên thay và Pence sẽ ân xá, dù Trump chưa có án, nhưng các tội liên bang được xóa thì vẫn còn tội cấp tiểu bang về gian lận tài chánh và trốn thuế sẽ không thoát được.

.

Trong khi đ1o, Nga và TRung Quốc bắt đầu chiến dịch phổ biến vaccine chống dịch COVID-19 rộng lớn bất kể là chưa có các thử nghiệm lâm sàng hoàn tất.

Sinopharm của TQ tuần này loan tin sẽ cung cấp các liều thuốc khẩn cấp từ một trong 2 loại vaccine đang thử nghiệm tới chính phủ United Arab Emirates, một nước đồng minh thân của Hoa Kỳ. TQ hiện nay là nơi cung cấp duy nhất vaccine cho Trung Đông.

.

Trong khi đó, một quỹ thịnh vượng Nga ký hợp đồng tuần này cung cấp Ấn Độ 100 triệu liều thuốc vaccine có tên Sputnik V.

.

Các chuyên gia y tế Hoa Kỳ nói rằng Mỹ không nên vội vã đưa vaccine chử thử nghiệm hoàn tất ra để đáp trả. Nhưng như thế, Nga và TQ đang có ưu thế ngoại giao y tế trong nhiều tháng tới.

.

Bloomberg loan tin chính phủ TRump ngăn chận nhu liệu WeChat của TQ tạm thời bị chận lại, theo lệnh thẩm phán Laurel Beeler từ San Francisco đưa ra hôm Thứ Bảy. Lý do Trump đưa ra là nhu liệu này có thể trộm bí mật của Mỹ, nhưng quan tòa Mỹ chận lại theo đơn kiện của U.S. WeChat Users Alliance và nói như thế là Trump siết quyền tự do ngôn luận khi cấm phương tiện truyền thông trong nội địa Mỹ giữa các thân nhân và bạn bè nói tiếng Hoa tại Mỹ và TQ.

.

Trong khi đó, báo Penn Live trong bài phân tích ngày 19/9/2020 cho biết rằng vì TRump yếu tay với TQ, nênd ân Mỹ trả giá bằng sinh mạng. Báo này nói vì Trump hồi tháng 1/2020 sốt ruột, muốn ký thương ước với TQ, nền vuốt ve chuyện TQ bưng bít dịch bệnh coronavirus.

.

Thay vì đòi hỏi đưa các chuyên gia y tế đi xem chuyện gì xảy ra ở TQ, TRump lúc đó ca ngợi chính phủ TQ đã "minh bạch" và bảo đảm với dân Mỹ rằng "Tôi đã nói chuyện với Chủ tịch Tập Cận Bình và họ làm việc rất gắt gao, rất gắt gao. Và tôi nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp."

.

Thực tế TRump đã ca ngợi "lãnh đạp" của Tập hơn một tá lần trong khi dịch bệnh bắt đầu lây lan ở Mỹ. Ngay cả kh lệnh cấp du hành hạn chế của Trump đưa ra thì Trump cũng im lặng cùng lúc thúc giục thương ước với TQ. Kết quả tới tuần này là hơn 185,000 người Mỹ chết, theo nhận định của Penn Live.

.

Trong khi đó, bản tin Bloomberg hôm 19/9/2020 cho biết trong gần 4 năm Trump ra sức vây hãm kinh tế TQ bằng thuế quan và lời kêu gọi các hãng Mỹ đưa việc làm về lại Mỹ, tính theo các thước đo kinh tế TQ vẫn đi đầu, bước xa hơn Mỹ.

.

Thặng dư thương mại (bán nhiều, mua ít) TQ đối với Mỹ tăng gần 25% kể từ khởi đầu là khi Trump nhậm chức Tổng Thống, vượt hơn 300 tỷ đôla theo tài khóa niên hạn (annualized basis), theo đúc kết của Jim McCormick của thị trường NatWest Markets. Và TQ vẫn chơi lặng lẽ: không đáp ứng theo mục tiêu cam kết với Mỹ theo thương ước một phần (còn gọi là “phase 1”) để kết thúc chiến tranh thương mại.

.

Một điểm cho thấy kinh tế dị biệt: TQ đối phó dịch COVID-19 hiệu quả nên kinh tế tăng, trong khi Trump liên tục kèo trì trệ kinh tế Mỹ vì ém tin. McCormick ghi nhận rằng TQ là nước duy nhất trong 48 nước báo cáo có con số tổng thu nhập quốc dân (GDP) tăng trong quý 2 cao hơn tính từ cuối 2019. Trong khi tại Hoa Kỳ, quốc gia đối phó đại dịch tệ hại nhât thế giới, kinh tế co cụm 9.5% trong quý 2, tức là giảm 32.9%, cũng là mức giảm tệ hại nhất kể từ thập niên 1940s.

.

Trong khi đó, các công ty TQ thừa cơ thời kỳ thế giới phong tỏa dịch bệnh đã xuất cảng các máy phức tạp mà các hãng Đức một thời đứng hàng đầu thế giới. Ul­rich Ack­er­mann, giám đốc điều hành ngaoị thương của hội chuyên về cơ khí máy móc VDMA Me­chan­i­cal En­gineer­ing In­dus­try As­so­ci­a­tion của Đức, nói rằng, "Bây giờ chỉ còn là thời gian thôi, cho tới khi các công ty TQ lên đứng số một thế giới."

.