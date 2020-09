Cựu LS Cohen in sách, kể các bí mật về Trump

WASHINGTON (VB) -- Trước khi trở thành Tổng Thống Hoa Kỳ, Donald Trump đã bị ám ảnh bởi Tổng Thống Barack Obama, chất vấn về nơi Obama ra đời, về học lực và văn bằng của Obama có được là nhờ chính sách ưu đãi thiểu số, gọi Obama là "ứng cử viên Mãn Châu" và làm một video trong đó thuê một người da đen có khuôn mặt giống như Obama ngồi đối diện để Trump la mắng, hạ nhục và sa thải "Obama giả" đó. Cựu Luật sư riêng của Trump là Michael Cohen kể như thế trong sách mới ấn hành nhan đề "Disloyal: A Memoir" (Hồi ký: Bất Trung).

Nhân vật giả làm Obama được kể trong sách là "Faux-Bama" nhưng không ghi tên thật người được thuê này, và trong sách Cohen đã in tấm hình đó trong khi trên bàn của Trump trong video có 2 cuốn sách, một cuốn in chữ lớn tên của Obama. Hai ban biên tập CNN và Washington Post đã làm tin theo ấn bản sách này phổ biến trước cho giới truyền thông.

Trong cương vị luật sư riêng cho Trump nhiều năm, người làm việc kế cận để cứu Trump trong nhiều sự kiện, Cohen kể lại nhiều chuyện chưa được tiết lộ và mô tả Trump là "tên lừa gạt, kẻ nói dối, người gian lận, ưa bắt nạt, tên kỳ thị sắc tộc, kẻ bóc lột người khác, một kẻ ưa gài bẫy người khác" ("a cheat, a liar, a fraud, a bully, a racist, a predator, a con man") và là một người muốn dùng quyền lực Tổng Thống cho lợi ích riêng.

Theo công tố liên bang, và lời tự thú của cựu luật sư riêng của Trump, bản thân Cohen cũng là kẻ nói dối và lừa gạt. Năm 2018, Cohen nhận 9 tội đại hình, kể cả gian thuế, nói dối với Quốc hội và vi phạm luật tài chánh vận động tranh cử trong thời gian Cohen giúp Trump vận động thắng cử 2016.

CNN đã liên lạc với Bạch Ốc, và TRưởng ban Báo chí Bạch ốc là Kayleigh McEnany đưa ra bản văn rằng: "Michael Cohen là phạm nhân hình sự mất uy tín và là một luật sư mất bằng hành nghề, nói dối với Quốc Hội. Y mất tất cả tín nhiệm rồi, và kkhông nhạc nhiên khi thấy bây giờ muốn kiếm lời từ các lời nói dối."

Cohen xác nhận và xin lỗi về vai trò của ông trong việc đưa Trump thắng cử Tổng Thống, kể rằng ông đã "tận lực nói dối, lừa gạt và bắt nạt" để giúp Trump thắng Bạch Ốc. Ông kể lại các áp lực và tội lỗi ông trải qua khi lên tiếng chống lại Trump, kể có lúc ông từng nghĩ tới tự sát để thoát khỏi điên loạn trong tuần lễ trước khi ra đi62u trần Quốc Hội năm 2019.

Trong sách, Cohen kể về bản chất thực của con người Trump và "Tôi tin chắc rằng rằng Trump sẽ không bao giờ rời Bạch Ốc một cách ôn hòa."

Cohen kể thần tượng của Trump là Tổng Thống Nga Vladimir Putin, nơi đó Trump thán phục Nga về mọi thứ quyền lực và tài sản bất tận mà Putin kiểm soát, nơi tất cả những gì của Nga từ báo chí tới các định chế tài chánh đều được Putin xem như của riêng.

Cohen kể rằng Trump muốn có liên hệ chặt chè với Putin. Sau khi Trump bán căn biệt thự ở thị trấn Palm Beach mà Trump mua với giá $41 triệu đô cho đại gia Nga có tên là Dmitry Rybolovlev với giá $95 triệu đô năm 2008, Cohen kể, Trump nói với Cohen rằng Trump tin rằng người mua thực sự là Putin.

Nói chuyện với Cohen sau khi Trump tụ họp được các lãnh tụ tôn giáo tới tòa tháp Trump Tower những ngày trước khi tranh cử Tổng Thống năm 2012 trong đó các đấng lãnh tụ tôn giáo cùng đặt tay trên vai Trump để cầu xin Thiên Chúa ban ơn phước cho Trump, Trump hỏi Cohen, theo sách ghi lại: "Ông có thể tin được chuyện tục tĩu như thế không... Ông có thể tin được chuyện tục tĩu như thế không..."

Sau khi Trump khởi động công bố tranh cử năm 2015, trong đó Trump gọi dân Mexico là bọn hình sự và hiếp dâm, Trump bác bỏ quan ngại là sẽ mất phiếu dân gốc Latin, Trump nói với Cohen: "Thêm nữa, tôi sẽ không bao giờ kiếm được phiếu dân gốc Latin. Y hệt như dân da đen, họ quá ngu để bầu cho Trump. Họ không không phải dân mình." (Và Trump thắng 28% phiếu bầu từ dân gốc Mỹ Latin trong bầu cử 2016.)

Cohen kể là Trump phóng đại tài sản để gạt các báo tài chánh như Forbes và Fortune, báo cáo tối thiểu hóa tài sản để trốn thuế, kể chuyện Cohen áp lực để trường New York Military Academy không phổ biến học bạ Trung học của Trump, chuyện Cohen chi tiền cho các bản thăm dò của CNBC và Drudge Report để có lợi cho Trump, chuyện ban vận động của Trump thuê người cho đông với giá 50$/người tham dự buổi công bố tranh cử 2015, và chuyện Trump mở đại học để gạt tiền sinh viên mà sau cùng phải ra tòa thương lượng bồi thường 25 triệu đôla.

Cohen kể chi tiết chuyện thương lượng, vừa chi tiền vừa hù dọa để 2 bạn tình cũ của Trump im lặng: cô Stephanie Clifford, chuyên đóng phim người lớn với nghệ danh Stormy Daniels; và cô Karen McDougal, cựu người mẫu báo Playboy.

Cohen cũng kể chuyện Trump dùng mọi biện pháp để bắt nạt các phóng viên, các đơn kiện hăm dọa để làm im lặng và chận đường điều tra. Và nhiều chuyện khác.

