Trump tới tiểu bang khác, cũng kêu gọi ủng hộ viên bầu phiếu 2 lần. Nhiều tướng và nhóm cựu chiến binh lên mạng phản đối Trump vụ gọi tử sĩ là "bọn thua cuộc"

.

WASHINGTON (VB) --- TT Trump một lần nữa kêu gọi người ủng hộ ông bỏ phiếu 2 lần: lần đầu là bầu qua thư, lần sau là trực tiếp tới phòng phiếu. Trump nói lần đầu ở North Carolina, hôm kế tiếp Trump tới nói ở Pennsylvania. Hành vi bầu 2 lần là tội đại hình. Trong khi đó, nhiều tô chức cựu chiến binh và tướng lãnh lên án Trump khi gọi các tử sĩ và lính Mỹ mất tích là "bọn thua cuộc và bọn hỏng bét" (losers and suckers), Trump chối nhưng 3 cơ quan truyền thông đã có những nguồn cụ thể cho biết Trump không hề tôn trọng các tử sĩ. Hiện tượng này cho thấy vì sao Trump cầm cờ CSVN phất cao khi thăm Hà Nội, nghĩa là chế độ Sài Gòn phải chăng chỉ là "bọn thua cuộc và bọn hỏng bét" dưới mắt Trump?

.

Bản tin hôm 3/9/2020 của nhiều thông tấn cho biết trong buổi tụ họp với cử tri Cộng Hòa ở thị trấn Latrobe, Pennsylvania, Trump kêu gọi người ủng hộ ông hãy bầu phiếu 2 lần: lần đầu là bầu qua thư, lần sau là trực tiếp tới phòng phiếu, rồi sau đó là chuyện của ban bầu cử lọc phiếu là chuyện của họ.

.

Bộ Trưởng Tư Pháp Pennsylvania là Josh Shapiro lên mạng Twitter, nói rằng luật tiểu bang rõ ràng: một người chỉ một phiếu.

.

Một ngày trước đó, Trump nói với ủng hộ viên ở North Carolina rằng họ nên bầu 2 lần tương tự như thế. Ban bầu cử North Carolina đã đưa ra bản văn sau đó, nói rằng bầu hơn 1 lần là tội đại hình.

.

Trong khi đó, nhiều cựu chiến binh Hoa Kỳ lên tiếng về chuyện Trump họi các tử sĩ Hoa Kỳ là "bọn thua cuộc và bọn hỏng bét" (losers and suckers).

.

Tướng hồi hưu Paul Eaton đưa lên mang một video nói thẳng, giọng xúc động, với Trump: "Ông không phải người yêu nước." Tướng Eaton trong video cầm thẻ bài của thân phụ là cố Đại tá Norman Dale Eaton, người tử trận tại Việt Nam năm 1969. "Thẻ bài này tìm được nơi phi cơ rớt. Ba tôi là người yêu nước."

.

Tiếp theo, Tướng Eaton nói: "Do vậy, vào ngày 3/11 tới, chúng tôi sẽ bầu cho người yêu nước thật sự: Joe Biden." Và Eaton thúc giục những cử tri khác bầu tương tự. Tướng Eaton là mộtc ố vấn cho nhóm cựu chiến binh VoteVets có lập trường chống Trump về nhiều vấn đề quân sự, kể cả việc Trump đối xử với chiến binh.

.

Bản tin trên The Atlantic trước đó ghi rằng Trump xem thường chiến binh, kể cả lời nhận xét với nhóm tháp tùng năm 2018 khi Trump hủy bỏ cuộc viếng thăm đã dự trù tới nghĩa trang Hoa Kỳ Aisne-Marne American Cemetery, nơi chôn ntử sĩ Thế Chiến 1 tại thị trấn Belleau, Pháp. Trump công khai nói là thời tiết, nhưng báo này ghi lời Trump nói với các phụ tá: "Tại sao tôi tới nghĩa trang đó? Nơi đó đầy những tên thua cuộc (losers)."

.

Trong cùng chuyến đi đó, Trump gọi các tử sĩ là "bọn hỏng bét" (suckers) vì đã để cho bị bắn chết. Trump thanh minh thanh nga về bản tin, cũng như knói không hề gọi Thượng nghị sĩ McCain là "tênt hua cuộc" vì để bị bắt làm tù binh ở Hà Nội, nhưng Trump trong quá khứ nhiều lần có hành vi coi thường chiến binh và tử sĩ.

.

Ngay sau đó, một tweet cũ hồi năm 2015 của Trump xuất hiện lại, ghi lời Trump nhục mạ McCain: "Hắn không phải anh hùng thời chiến. Hắn là anh hùng thời chiến vì bị bắt tù binh. Tôi thích những người không bị bắt."

.

Đối với Thượng sĩ La David Johnson, người tử trận ở Niger, Trump đã nói rằng "Anh ta biết những gì sẽ xảy ra khi đăng lính," theo lời kể của Dân biểu Frederica Wilson khi nghe lời Trump nói với quả phụ Johnson.

.

Trump cũng từng nhục mạ Tướng James Mattis, cựu Bộ Trưởng Quốc Phòng: "Có lẽ điều duy nhất Barack Obama và tôi có điểm chung là chúng tôi từng vinh dự sa thải Jim Mattis, ông tướng được thế giới thổi phồng thành tich."

.