Thần khẩu hại xác phàm, nghị viên Cyndi Nguyen xin lỗi



NEW ORLEANS, La. (VB) --- Nghị viên Cyndi Nguyen của thành phố New Orleans City hôm Chủ Nhật 30/8/2020 đưa ra lời xin lỗi về lời bình luận bà nói là lấy ra ngoài mạch văn từ một bản tin ấn hành hôm Chủ Nhật trên báo The Times-Picayune | New Orleans Advocate, trong đó bà mô tả về một ưa thích trong cư dân trong địa hạt Lower 9th Ward về nơi "thịt gà chiên nhiều mỡ."



Bà đưa ra bản văn trong đó bà viết: "Trong mạch văn họ đưa ra, tôi dẫn ra chuyện các cư dân ưa thích ăn gà chiên và việc nhiều tiệm gà chiên trong khu vực qua lời tôi nói như là thiếu tế nhị, và do đó, tôi xin lỗi."





Trong tình hình chậm hồi phục kinh tế từ sau trận bão Katrina tại địa hạt Lower 9th Ward: "Thật khó mà thoát khỏi các bóng ma đó."



Lời bà xin lỗi sau khi dân biểu tiểu bang Jason Hughes (Dân Chủ-New Orleans) viết trong môt thư ngỏ hôm Chủ Nhật rằng ông cảm thấy kinh ngạc và bị xúc phạm vì lời nói của bà Nguyen.



Địa hạt DB Hughes đại diện bao gồm nhiều phần của thị trấn New Orleans East và chồng lên một phần địa hạt của bà Nguyen, người đắc cử nghị viên từ năm 2017 trong khu vực đa số dân da đen. Bà là nghị viên địa hạt E đầu tiên kể từ 1985 không phải người da đen.



Bà Nguyen lỡ lời trong khi được báo chí phỏng vấn khi đi thăm khu phố Lower 9th Ward về loại kinh doanh nào bà nghĩ là nơi này có thể hỗ trợ trong khi dân số vắng hơn từ sau trận bão Hurricane Katrina.



Bà nói, "Tôi sẽ thành thực nói là tôi muốn siêu thị Wal-Mart vào nơi này, nhưng chuyện này không xảy ra. Ngay cả ý nghĩ về hệ thống tiệm gà chiên Raising Cane’s vào đây mở tiệm, tôi không nghĩ là cũng sẽ có."



Bà tiếp: "Thực tế nhé, và tôi không có ý nói làm buồn ai: tôi nghĩ cư dân khu vực Lower Nine thích các nơi có gà chiên nhiều dầu mỡ. Tôi không ưa nói vuốt ve ngọt ngào kiểu như 'chúng ta có thể có một tiệm gà chiên Raising Cane’s tới nhưng bạn biết rõ rằng dân nơi này ưa thích kiểu gà chiên, kiểu gà chiên mà... Bạn không thể mời người ta vào đây mở tiệm mà họ không kiếm lời được."



Nguyen viết hôm Chủ Nhật về điều bà đã tìm cách truyền đạt không phải là chuyện "gà chiên là tất cả những gì cư dân khu vực Lower 9th Ward muốn hay xứng đáng có. Nhưng chỉ muốn nói rằng Lower 9th Ward là một sa mạc thực phẩm, thiếu các thực phẩm có lợi cho sức khỏe chỉ vì quá nhiều tiệm tạp hóa và trạm xăng trong đó thực phẩm phần nhiều bất lợi cho sức khỏe."



Bà không nói bà bị ghi lời sai.