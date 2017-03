San Jose: Nhiều Hội Đoàn Tiếp Tục Cứu Trợ Đồng Hương Bị Lụt, Nhà Từ Thiện Hoàng Kiều Tổ Chức Nhạc Hội Miễn Phí Tháng 8

Nghị viên Nguyễn Tâm bên trong chỗ tạm cư.

Hướng dẫn giấy tờ cho đồng hương.

Thư viện Seven Trees nơi tạm cư đồng hương.

San Jose- Phương Thy - Trận lụt xảy ra vào tháng trước đã gây thiệt hại cho nhiều cư dân trong đó có nhiều đồng hương Việt Nam cư ngụ tại khu Rock Spring – gần con suối Coyotte và gần đường Senter Rd.Quĩ cứu trợ nạn nhân lụt được khoảng 6 triệu mỹ kim, trong đó có 5 triệu mỹ kim do nhà từ thiện Hoàng Kiều tặng. Cho đến nay mỗi gia đình bị lụt nhận được 3 ngàn mỹ kim bất kể là trong gia đình có bao nhiêu người.Hiện nay có khoảng mấy chục gia đình đồng hương Việt Nam còn tạm cư trú tại Thư viện Seven Trees, những người khác thì tạm trú nhà người quen bạn bè.Hiện nay quĩ cứu trợ còn lại khoảng 4 triệu mỹ kim và sắp tới Ủy Ban Cứu Trợ sẽ tiếp tục dùng số tiền này để cứu trợ như tài trợ cho những chủ nhà, chủ chung cư để sửa chữa thiệt hại, giúp cho những người có xe hơi bị ngập nước để mua xe khác…Tuy nhiên có những gia đình đông người mà chỉ nhận được 3 ngàn mỹ kim thì quá ít. Có những người ở trọ phòng trong nhà không có giấy tờ thuê mướn thì không nhận được sự giúp đỡ nào cả.Vì thế một số hội đoàn VN đã vận động quyên góp để giúp đỡ thêm cho những gia đình và cá nhân ở trong hoàn cảnh thiếu thốn đặc biệt này.Hội Luật Khoa ở San Jose đã tặng số tiền mấy ngàn mỹ kim và thứ bảy này sẽ nấu bún bò để đãi cho những đồng hương tạm cư tại trung tâm Seven Trees. Hội Lasan sẽ trình diễn văn nghệ vào cuối tháng 4/2017 để gây quĩ cứu lụt.Nghị viên Nguyễn Tâm đại diện khu vực 7 cho biết ông đã vận động thêm nhiều nhà hảo tâm tặng tiền và bảo trợ cho những gia đình và cá nhân thiếu thốn.Nhà từ thiện Hoàng Kiều sẽ tổ chức một buổi nhạc hội vào tháng 8/2017 tại sân vận động ở khu vực 7 để mời những nạn nhân bị lụt và cám ơn những thiện nguyện viên tham gia công tác cứu trợ lụt và mời đồng hương tới thưởng thức miễn phí.Quí đồng hương muốn biết thêm tin tức cứu trợ nạn nhân lụt,có thể liên lạc văn phòng Nghị viên Nguyễn Tâm 408- 535-4907 hoặc nhắn tin (text message ) cho Nghị viên Nguyễn Tâm số 408-876-8766.