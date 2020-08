California: DB Speier họp báo, bưu tín viên gốc Việt lên tiếng



Phiếu bầu qua thư tại California cần đóng dấu Bưu điện trễ nhất là trong ngày 3/11/2020, và tới văn phòng Bầu Cử trễ nhất là 17 ngày sau đó.



BELMONT, California (VB) --- Trong cuộc họp báo do các dân cử thực hiện trước trụ sở Bưu điện Belmont, một bưu tín viên gốc Việt với 21 năm kinh nghiệm làm việc nói rằng cho dù bây giờ Bưu điện đang bị cấp chỉ huy cao nhất cố ý phá hoại để làm chậm lại, trong khi khả năng Bưu điện thường năm vẫn có thể giao 1 tỷ lá thư và bưu kiện trong mùa Lễ Giáng Sinh, dù vậy Bưu điện vẫn có thể phân phối 150 triệu phiếu bầu qua thư trong vài tháng tới.



Đứng trước Bưu điện Belmont, Dân biểu liên bang Jackie Speier thực hiện họp báo với tham dự của Warren Lieberman, Thị trưởng Belmont, và nhiều người khác.



Các vị dân cử Dân Chủ chỉ trích chính phủ Trump đã phá hoại Bưu điện để chiến thắng một cách gian lận trong cuộc bầu cử sắp tới qua bàn tay của Louis DeJoy, người chỉ mới nhậm chức Tổng Giám Đốc Bưu Điện trong 2 tháng, để phá hoại hệ thống Bưu Điện và dân Mỹ đang nhìn thấy trước mắt. DeJoy trong nhiều tuần qua đã ra lệnh gỡ bỏ nhiều máy xếp loại thư, gỡ bỏ nhiều thùng nhận thư ngoài phố, cấm bưu tín viên làm việc quá giờ, và bây giờ tốc độ giao thư chậm trễ thấy rõ.



Vu Tran, bưu tín viên 21 năm kinh nghiệm và là Phó chủ tịch Công Đoàn Bưu Điện Union 1427 Letter Carriers, nói rằng nhân viên Bưu điện thiếu, vì nhiều người trong đại dịch COVID-19 bị cách ly và một số người bận chăm sóc con nhỏ, do vậy nhân viên thường làm quá giờ:



"Nhưng lưu lượng thư đang tăng vọt, chất đống vì dân chúng trong mùa đại dịch mua hàng qua Bưu điện tăng vọt. Do vậy, Bưu điện thiếu người, và thư ngày càng dồn dập nhiều hơn... Làm việc quá giờ cần có, vì nhân viên không đủ."



Tran nói trong họp báo với tư cách cá nhân của một công dân quan tâm.



So sánh lượng thư trong mùa lễ ở quá khứ với lượng thư trong 5 tháng đại dịch vừa qua, Tran bày tỏ tự tin vào khả năng Bưu Điện thực hiện bầu phiếu qua thư.Tran nói trong buổi họp báo của DB Jackie Speier: "Nếu chúng tôi có thể giao 1 tỷ thư và bưu kiện trong mùa Lễ Giáng Sinh, tôi chắc chắn rằng chúng tôi có thể giao 150 triệu phiếu bầu qua thư trong vài tháng tới."Vì lý do đại dịch, phiếu bầu tại tiểu bang California có đóng dấu trước hay trong ngày 3/11/2020 sẽ được đếm nếu phiếu tới trụ sở Ban Bầu Cử địa phương sau Ngày Bầu Cử (tức ngày 3/11/2020, sẽ có thêm 17 ngày để thư tới văn phòng Bầu Cử, sau 17 ngày là khỏi đếm).Chu kỳ này trong năm nay, dự kiến cử tri California sẽ nhận biếu bầu qua thư tới tận nhà trong tháng 10/2020 nhằm ngăn lây lan dịch bệnh COVID-19 khi bầu trực tiếp ở phòng phiếu.Để phiếu bầu được đếm, các viên chức khuyến cáo cử tri hãy điền phiếu bầu và gửi đi càng sớm càng tốt. Bưu Điện đề nghị cư dân gửi phiếu bầu về 2 tuần trước hạn chót bầu cử (trước ngày 3/11/2020).Nhiều nhà hoạt động khuyến cáo rằng, khi cử tri nhận phiếu bầu qua thư, hãy:--- điền phiếu bầu càng sớm càng tốt.--- lái xe tới văn phòng Bầu Cử địa phương (địa chỉ trên trang web tiểu bang và quận) và trao tận tay phiếu bầu, thay vì gửi qua Bưu Điện vì có thể Bưu Điện làm trễ.--- nếu gửi phiếu bầu qua Bưu điện, nên gửi 3 hay 4 tuần trước Ngày Bầu Cử.

(Smdailyjournal.com: Due to the pandemic, California ballots postmarked on Nov. 3, will be counted if arrived up to 17 days after Election Day. While submitting a ballot through the mail has been permitted in the state since 2002, this election cycle all registered voters will receive a ballot through the mailbox in October in an effort to prevent the spread of COVID-19 at in-person voting stations.

To prevent ballots from being uncounted, officials recommend residents return ballots as soon as possible. Postal Service officials recommend ballots be sent back two weeks ahead of the election deadline.)