Chelsea Clinton Không Còn Giao Du Với Ivanka Trump

NEW YORK - Trong 1 buổi phỏng vấn của báo The Guardian về nhiều vấn đề nhân dịp phát hành tập sách nhi đồng thứ 3 “She Persisted Around the World”, Chelsea Cinton cũng nêu 1 số nhận xét về con gái TT tại chức.Trong cuộc phỏng vấn của nhà báo Anh sau lễ khai trương tru sở mới của sứ quán Hoa Kỳ tại Jerusalem cùng ngày hàng chục người Palestine biểu tình chống lấn chiếm đất bị bắn chết, Chelsea nghiêm mặt lại khi khi nói tới việc làm cuả Ivanka Trump hậu thuẫn thân phụ.Con gái cựu TT Clinton nói “Ivanaka đã là người trưởng thành – 36 tuổi, là có thể chịu trách nhiệm về các chọn lựa của mình. Tôi hãnh diện ủng hộ mẹ tôi tranh cử – nhưng tôi không tán đồng Ivanka về vài điều, như là chống quyền hôn nhân bình đẳng của số công dân LGBT. Tôi không bảo vệ lập trường như thế vì không là điều tôi thấy là đúng để làm”.Giới quan sát có tài liệu về quan hệ giữa 2 ái nữ TT – tuy giữ tình bạn ở tình trạng riêng tư, 2 người từng xuất hiện tại lễ trao giải “Women of the Year 2014” gọi là Glamour.Tình bạn ấy tiếp tục sau cuộc bầu cử Tháng 11-2016 nhưng không còn sau khi ứng viên TT Trump tuyên thệ nhậm chức.Chelsea xác nhận với phóng viên : không nói chuyện với Ivanka từ lâu – cô từng nói “Hãy để Barron Trump vẫn là cậu bé 12 tuổi” nhưng không đồng cảm với các con truởng thành của TT Trump, vì “Họ là người trưởng thành khi quyết định giúp việc chính quyền này”.