Florida: Giành chỗ đậu xe, 2 vợ chồng Việt đánh người, rút súng bắn

NEW YORK (VB) -- Một phụ nữ gốc Việt kiện một công ty Mỹ, theo tin Bloomberg hôm 27/7/2020. First Eagle Investment Management LLC bị bà Oanh Nguyen, cựu nhân viên phân tích/nghiên cứu của hãng này, kiện vì cho rằng bà bị sa thải sau khi than phiền về kỳ thị tính phái và sắc tộc.