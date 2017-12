TC Tái Sinh Kỹ Thuật Nguyên Tử 40 Năm Trước Để Chạy Mẫu Hạm

BEIJING - Trung Cộng dự chi 22 tỉ yuan (bằng 3.3 tỉ MK) để áp dụng kỹ thuật nguyên tử 4 thập niên trước với động cơ của hàng không mẫu hạm.Khoa học gia Hoa Lục tin rằng kỹ thuật cũ là an toàn hơn và cung cấp năng luợng mạnh hơn.Trong kế hoạch này, 2 lò phản ứng gọi là “muối tan chảy” sẽ đuợc phát triển tại sa mạc Gobi trong vùng Hoa Bắc, hy vọng có thể ứng dụng với động cơ của hàng không mẫu hạm và phi cơ không người lái cỡ lớn.Trên nguyên tắc, lò phản ứng nguyên tử loại này tạo ra sức nóng cao hơn và năng luợng mạnh hơn so với lò phản ứng uranium trong khi chỉ sản sinh 1 phần ngàn phế phẩm. Nhiên liệu chính là thorium, là đất hiếm mà Trung Cộng có trữ luợng lớn nhất thê giới.Viện Khoa Học xác nhận: 2 lò phản ứng “muối tan chảy” sẽ đuợc xây dựng tại tỉnh Gansu – trưởng dự án là khoa học gia Jiang Mianheng (con trai cựu chủ tịch Jiang Zemin) hy vọng các lò phản ứng này có thể bắt đầu hoạt động năm 2020.Không quân Hoa Kỳ đã thử làm lò phản ứng loại này với mục tiêu ứng dụng vào động cơ máy bay – khí nóng do lò phản ứng “muối tan chảy” tạo ra làm chạy các động cơ phản lực trên nguyên tắc giúp oanh tạc cơ bay với tốc độ siêu thanh trong nhiều ngày. Nhưng dự án của Không Quân Hoa Kỳ đã bị dẹp bỏ trong thập niên 1970, vì kích thước và trọng luợng quá lớn của lò phản ứng loại này, ngoài 1 số vấn đề khác.