Mời Xét Nghiệm Kháng Thể COVID-19 Miễn Phí



Xin thông báo cho độc giả là ngày mai thứ Ba ngày 1 tháng 6/2020 là có thử covid 19 tại Dòng mến thánh giá Quận Cam. Tốt nhất ghi tên rồi tới sau 10 giờ là tốt nhất.



Tuesday June 2, 2020, 8am-12pm

Thứ Ba, ngày 2 tháng 6, từ 8 giờ - 12 giờ



Tại: Lambert Convent

920 N. Bewley Street, Santa Ana CA 9207

Convent telephone: (714)554-8385



For inquiries, please contact Thuy-Van Nguyen

Câu hỏi, xin liên lạc Thủy-Vân Nguyễn: (949)328-7135





Nghiên Cứu Xét Nghiệm Kháng Thể COVID-19:

thực hiện bởi Trường Đại Học UCI cùng Tổ Chức Project Vietnam, Vietnamese Physicians Association Nam Cali và Hội Time to Give Back Foundation.



Khi doanh nghiệp ở các nơi bắt đầu mở cửa vận hành, điều thiết yếu nhất là giữ cho mọi người an toàn và ngăn ngừa sự lây lan của Covid-19. Mục đích của việc xét nghiệm này là tìm những cá nhân gốc Việt không có triệu chứng và có khả năng lây nhiễm.



Xét nghiệm miễn phí này dành cho những người làm việc thiết yếu trong lĩnh vực tôn giáo, giáo dục và phục vụ cộng đồng xã hội.



www.projectvietnam.org



To sign up – xin ghi danh qua link dưới đây:

https://tinyurl.com/pvnfcovidtest/





As counties reopen for business, it is crucial to keep everyone safe and prevent further spread of Covid-19. This free testing aims to identify asymptomatic people who may potentially be infectious, of Vietnam heritage. We offer it to essential workers who provide spiritual ministry, education and community/social services.