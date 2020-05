Tuyên bố chung của Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam và Người Bảo vệ Nhân Quyền

Hôm thứ Tư (27/05/2020), Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết một dự thảo kế hoạch chi tiết về việc bắt đầu mở cửa du lịch an toàn giữa New Zealand và Úc sẽ được trình bày cho cả hai chính phủ vào đầu tháng 06/2020.