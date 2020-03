Kính thưa quý vị,



Hiện nay có rất nhiều thông tin sai lệch về COVID-19 và tạo rất nhiều hoang mang trong cộng đồng người Việt chúng ta. Vì thế chúng tôi có đề nghị Bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng, Giáo sư Y khoa tại trường Y khoa UC San Francisco (một trường Y khoa nỗi tiếng Top-5 của Hoa Kỳ theo US News & World Report), viết những bài viết ngắn (Blog) để gởi đến người Việt chúng ta những tin tức cập nhật và chính xác về COVID-19. Bên cạnh là Giáo sư Y khoa, Bác sĩ Tùng còn là Chủ Tịch Hội Người Mỹ Gốc Việt Cấp Tiến (PIVOT) và cũng là cựu Chủ tịch Hội Đồng Cố Vấn Tổng Thống Người Mỹ Gốc Á Châu và Thái Bình Dương của Tổng Thống Obama.



Là một nhà nghiên cứu, chuyên gia về Y khoa và rất thông thạo về cách điều hành của chính quyền Liên Bang, những bài viết của Bác sĩ Tùng sẽ là những tin tức chính xác, cập nhật với những lời khuyên cần thiết và thực tế về COVID-19 giúp quý vị có một số kiến thức tổng quát về đại dịch này, nhằm giúp cho cá nhân mình và người thân trong gia đình có những biện pháp cần thiết để vượt qua đại dịch COVI-19. Những bài viết của Bác sĩ Tùng (cách 2 - 3 ngày) bằng tiếng Anh sẽ được chúng tôi dịch ra tiếng Việt để gởi đến quý vị và Người Việt khắp nơi.

Mong rằng quý vị tiếp tay để phổ biến các bài viết này rộng rãi đến cộng đồng Người Việt chúng ta tại Nam Cali.

Thân kính,

Kỹ sư Tạ Trung

***********************

Blog về Đại Dịch COVID-19

20/03/20

Bác sĩ Tùng Nguyễn

Giáo sư Y khoa, Đại học California San Francisco (UCSF)

Chủ tịch, PIVOT - Hội N gười Mỹ G ốc Việt C ấ p T iến



3 tháng kể từ khi những bệnh nhân đầu tiên bị nhiễm COVID-19 xuất hiện ở Trung Quốc, và 2 tháng ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới, đã có hơn 200 ngàn người nhiễm bệnh tính đến ngày 20 tháng 3 và 14 ngàn trường hợp ở Hoa Kỳ. Vì chúng ta chỉ có thể thử nghiệm một số ít người, nên số người nhiễm bệnh thực tế cao hơn nhiều. Theo như các nhà khoa học dự đoán, tỷ lệ tử vong ở khoảng 3,6%, tức là cứ 100 người nhiễm bệnh thì có 3 đến 4 người tử vong. Do đó, COVID-19 nguy hiểm hơn bệnh cúm thông thường khoảng 30 lần.



Trong 2 tháng rưỡi đầu của đại dịch, đã có 100 ngàn bệnh nhân. Trong 2 tuần qua, có thêm 100 ngàn bệnh nhân nữa. Vì bệnh lan truyền nhanh theo cấp số nhân, các quốc gia bị ảnh hưởng đã đưa ra các chính sách quyết liệt buộc phải giữ khoảng cách giữa mọi người. Hãy tưởng tượng những con số sẽ cao đến đâu nếu chúng ta không làm gì. Dựa trên các dữ liệu có sẵn, các nhà khoa học có uy tín đã kết luận rằng nếu chúng ta không có biện pháp gì, hơn 100 triệu người Mỹ sẽ bị nhiễm bệnh và 2,2 triệu người sẽ tử vong. Các biện pháp quyết liệt mà chúng ta đang thấy hiện nay, như toàn bộ tiểu bang California được yêu cầu ở nhà, ngoại trừ những ai có nhiệm vụ thiết yếu, có thể khiến những con số này giảm xuống khoảng từ 100 đến 200 ngàn ca tử vong. Tồi tệ hơn nữa, những con số này không bao gồm những ca tử vong do các bệnh khác nhưng bác sĩ và bệnh viện không còn khả năng chăm sóc họ vì phải tập trung vào COVID-19. Chúng ta không đủ giường bệnh hoặc máy trợ thở để chăm sóc tất cả mọi bệnh nhân bị nhiễm COVID-19, và lại càng không đủ phương tiện để chăm sóc các bệnh nhân bị các bệnh khác.



Có rất nhiều thông tin sai lệch về COVID-19. Một số người không nghĩ rằng đây là một nguy hiểm có thật. Trên cương vị bác sĩ, tôi có thể khẳng định rằng tôi chưa bao giờ thấy các bác sĩ quan ngại về bất cứ bệnh nào như COVID-19. Bệnh này nguy hiểm hơn bất cứ bệnh nào khác mà chúng ta đã chứng kiến trong một thế kỷ trở lại, và đây là sự thật. Bạn phải tuân theo lệnh và ở nhà càng nhiều càng tốt. Hành động đó bảo vệ sự an toàn không những của chính bạn, nhưng cả sự an toàn của những người thân thích. Nếu họ và hàng ngàn người khác nhiễm COVID-19, họ có thể không sống sót do thiếu dịch vụ chăm sóc sức khỏe. PIVOT (Hội Người Mỹ Gốc Việt Cấp Tiến) sẽ tiếp tục cung cấp cho bạn các thông tin sức khỏe chính xác khi tình hình thay đổi.