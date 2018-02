Hương Vị Ngày Tết Tại Chùa Quang Thiện, Ontario, California

Hàng đầu, từ phải, Hòa Thượng Thích Minh và Hòa Thượng Thích Bửu Lợi trong bữa cơm chay thân mật đầu năm tại Chùa Quang Thiện.(Photo VB)Một góc quang cảnh quý Phật tử tham dự lễ cầu an và cơm chay thân mật đầu năm tại Chùa Quang Thiện.(Photo VB)Cây sồi (oak tree) đại thọ hơn 100 tuổi trước sân Chùa Quang Thiện.(Photo VB)Trước cửa Chánh Điện Chùa Quang Thiện trong ngày cơm chay đầu năm Mậu Tuất 2018.(Photo VB)Huỳnh Kim QuangSau những ngày bận rộn chạy theo các sinh hoạt Tết trong cộng đồng người Việt tại vùng Little Saigon, miền Nam California, tôi đến Chùa Quang Thiện, nơi có khung cảnh bình yên vắng vẻ của một ngôi Chùa miền quê để tìm hương vị đơn sơ mộc mạc và êm ả của chốn Thiền Môn trong không khí những ngày Tết.Dù đã qua Tết mười ngày, Chùa Quang Thiện tại Thành Phố Ontario, miền Nam California, Hoa Kỳ, vào ngày Mùng Mười tháng Giêng năm Mậu Tuất, nhằm Chủ Nhật, ngày 25 tháng 2 năm 2018, vẫn rực rỡ hương sắc trinh nguyên của ngày Tết truyền thống Việt Nam tại xứ người.Con đường chạy ngang trước Chùa Quang Thiện rợp bóng hàng cây cổ thụ xanh tươi chạy dài mấy khúc đường. Hình ảnh quen thuộc của hai cây tùng ngày càng cao lớn hiện ra sừng sững ngay trước cửa Chánh Điện Chùa. Bên trái của lối đi vào Chùa là mấy tượng hưu cao cổ đắp bằng xi măng lớn như thật vươn cao cổ lên những nhánh cây trong vườn cỏ xanh tươi. Nhiều người thích thú đứng ngắm khung cảnh thiên nhiên này và không quên lấy máy điện thoại cầm tay ra chụp vài tấm hình kỷ niệm.Từ trong Chánh Điện ra trước sân và vườn sau Chùa, nơi nào cũng thấp thoáng màu vàng rực rỡ của hoa mai, hoa cúc. Những tà áo dài truyền thống Việt Nam đủ màu sắc tươi tắn lả lướt trong nắng nhạc của những ngày cuối đông ở xứ Cờ Hoa. Nụ cười hoan hỷ và câu chúc mừng đầu năm mới nghe quen thuộc ở mọi nơi trong Chùa. Đúng là không khí Tết truyền thống của Việt Nam.Chưa đến mười giờ sang mà chư Tăng, Ni và Phật tử đã có mặt đông đảo, nhiều đạo hữu đang giúp sắp xếp thức ăn lên các dãy bàn để chuẩn bị thết đãi cơm chay ngày đầu năm. Không ngờ ở đây cách xa các thành phố có đông đảo người Việt cư ngụ mà Phật tử lại về Chùa đầu năm đông như thế này.Hòa Thượng Viện Chủ Thích Minh Dung, là vị đệ tử xuất gia của Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Đệ Tứ Tăng Thống GHPGVNTN tại quê nhà. Hòa Thượng Thích Minh, là Phụ Tá cho Trưởng Lão Hòa Thượng Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm, kiêm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, cho biết từ mấy năm nay Chùa đều có tiệc thết đãi đầu năm để cảm ơn quý Phật tử đã đóng góp công đức cho sự phát triển của Chùa và cũng là dịp để mọi người chung vui đầu năm mới.Sau khi đảnh lễ Tam Bảo tại Chánh Điện, chư Tăng, Ni và Phật tử cùng ra sau vườn Chùa. Hòa Thượng Viện Chủ Thích Minh Dung và Hòa Thượng Thích Bửu Lợi chứng minh cho lễ cầu an đầu năm với phần tụng Chú Đại Bi và niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Chư Tăng, Ni cũng niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà để cầu nguyện cho các hương linh thờ tại Chùa được ân triêm công đức trong năm mới. Khóa lễ rất ngắn gọn và giản dị nhưng thật trang nghiêm và ý nghĩa khi mọi người cùng nhau dùng năng lượng tịnh tâm qua thời trì chú và niệm Phật để chuyển hóa thân tâm trong ngày đầu năm. Khi tâm bình thì thế giới bình. Đem sự bình an của thân tâm mình góp phần xây dựng cho sự bình an của thế giới chung quanh mình đang sống. Hòa Thượng Viện Chủ đã khai thị đầu năm rằng cần nỗ lực học, hiểu và tu Phật Pháp càng nhiều thì càng có thể giảm bớt khổ đau.Xong khóa lễ thì cũng đến giờ ăn trưa, Hòa Thượng Viện Chủ mời mọi người cùng dùng cơm chay thân mật với Chùa. Mọi người vui vẻ vào xếp hàng để nhận phần ăn do ban trai soạn của Chùa cung cấp. Thức ăn thật phong phú gồm nhiều món, cơm, mì xào, bún, xôi, chè, trái cây, v.v… Lấy thức ăn xong thì tự tìm chỗ ngồi để vừa ăn vừa nghe văn nghệ hát, ca vọng cổ, và còn có trình diễn cả tuồng cải lương với Nhóm Cổ Nhạc El Monte lên giúp vui ngày Tết, theo lời cư sĩ Quang Tuệ là người giới thiệu cho biết. Mấy bác ngồi gần bên nghe cải lương vỗ tay khen với nhau rằng các ca sĩ này không nghe tên tuổi mà sao giọng ca mùi mẫn thế!Đi một vòng để ngắm cảnh Chùa đầu năm, nhìn thấy rất nhiều chậu hoa lan treo và những cây bonsai để dọc theo lối đi thật đẹp mắt. Ở sân trước là một cây đại thọ, mà Hòa Thượng Viện Chủ giới thiệu là cây sồi (oak tree), một loại cây được liệt vào hàng quốc bảo của Hoa Kỳ và tât nhiên được luật pháp nước Mỹ bảo vệ, cấm tất cả mọi di dời, đốn chặt nếu không có giấy phép của chính phủ cho. Cây sồi này, theo Hòa Thượng Viện Chủ thì ít nhất đã hơn một trăm tuổi. Cây mọc trong khu đất Chùa, cao hơn chục thước, thân cây lớn hơn một người ôm, và tàng cây phủ một vùng rộng lớn. Nhìn cây đại thọ này mà nhớ đến nhiều ngôi cổ tự ở Việt Nam cũng có những cây đại thọ nhiều trăm tuổi. Theo từ điển bách khoa mở, cây sồi có nhiều loại, có cây cao tới 75 feet (hơn 20 thước) và thọ cả ngàn năm tuổi. Luật California không cho phá cây sồi cao từ 4 feet rưỡi và đường kính từ 6 inches trở lên.Hòa Thượng Thích Minh Dung cho biết Chùa Quang Thiện được thành lập vào ngày 1 tháng 1 năm 2000, nghĩa là nay đã 18 năm. Nguyên đây là căn nhà được liệt vào lịch sử của Thành Phố Ontario. Căn nhà này đã được xây dựng từ năm 1917, tức là đã hơn một trăm tuổi. Cũng chính vì tính lịch sử của nó mà khi mua xong làm Chùa thì gặp nhiều trở ngại trong việc trùng tu, bởi vì chính quyền địa phương đòi hỏi phải giữ nguyên cấu trúc cổ kính của căn nhà. Ngôi Chùa hiện giờ dù đã được tu bổ lại nhưng vẫn còn dáng dấp của căn nhà xưa.Lúc đầu, Thầy Viện Chủ chỉ mua một căn nhà nằm ở góc đường. Sau này vì nhu cầu Phật sự phải đáp ứng với lượng Phật tử ngày càng nhiều nên đã mua thêm 2 căn nhà kế bên. Diện tích tổng cộng của khu đất Chùa hiện tại, theo Hòa Thượng Viện Chủ cho biết, rộng khoảng gần một mẫu.Quá trình thành lập một ngôi chùa ở Mỹ thật là gian nan đủ thứ, từ khó khăn về tài chánh đến việc xin phép giấy tờ để hợp thức hóa sinh hoạt của một cơ sở tôn giáo. Nhiều nơi, vì sinh hoạt đông đúc, các chùa bị hàng xóm thưa gửi làm cho chính quyền địa phương phải họp hành để lắng nghe ý kiến của dân và lấy quyết định có cho phép tiếp tục sinh hoạt hay không. Nhiều chùa cũng vì vậy đã phải tìm cơ sở khác. Như vậy, mới biết thế hệ chư tôn đức Tăng, Ni đi trước đã phải hy sinh rất nhiều để có thể kiến tạo chùa chiền. May thay, Phật Giáo Việt Nam sau hơn 40 năm có mặt tại Hoa Kỳ đã ngày càng phát triển lớn mạnh và hiện nay trên toàn quốc có tới khoảng 500 ngôi chùa lớn nhỏ. Tất nhiên, trong đó không thể không nói đến công đức và tấm lòng hộ trì Tam Bảo lớn lao của đồng hương Phật tử Việt.Cũng vì thế, Hòa Thượng Thích Minh Dung cho biết cứ sau Tết một tuần thì Chùa tổ chức bữa cơm chay miễn phí để tiếp đãi và cảm ơn sự đóng góp công đức của quý Phật tử xa gần. Trong bữa tiệc đầu năm này, Hòa Thượng Viện Chủ đi từng bàn, gặp từng người để ân cần thăm hỏi, chúc Tết và cảm ơn.Được biết, tại Chùa Quang Thiện hàng tuần đều có các khóa tụng Kinh, tọa thiền, thuyết giảng Phật Pháp vào các ngày cuối tuần. Chùa cũng tổ chức những khóa tu đặc biệt dài ngày cho Phật tử có cơ duyên học và thực hành Phật Pháp.Quả thật, khi đến một ngôi Chùa ngoại ô, tránh xa những huyên náo của thị thành, buông bớt ràng buộc thế sự thì cõi lòng được thênh thang, nhẹ nhàn. Nhờ vậy, cảm nhận được hoàn cảnh xung quanh an lạc hơn, và ăn Tết trọn vẹn hơn.Chùa Quang Thiện tọa lạc tại địa chỉ: 704 East E Street, Ontario, CA 91764; điện thoại: (909) 986-2433. Trang nhà: www.quangthientemple.org