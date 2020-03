Mời dự ra mắt Tập thơ THƠ VÀ ĐÁ của Thi Sĩ NGUYỄN ĐỨC SƠN

Văn Học Press & CULTURE ART EDUCATION EXCHANGE RESOURCE

Thiệp mời

Trân trọng kính mời:

đồng hương

đến dự buổi họp mặt thân mật

nhân dịp ra mắt

Tập thơ THƠ VÀ ĐÁ của

Thi Sĩ NGUYỄN ĐỨC SƠN

Ngày: Thứ Năm, 19 tháng 3 năm 2020

Giờ: 6:00 PM – 10:00 PM

Địa điểm: Café Hạt Ngò

10742 Westminster Ave., Garden Grove, CA 92843

Hân hạnh được đón tiếp

Điện thoại liên lạc: 1-949-981-3978

Mọi chi phí ẩm thực, xin tự túc.

Tất cả tiền lời bán sách sẽ được chuyển

về gia đình thi sĩ Nguyễn Đức Sơn.

Nguyễn Đức Sơn, nhìn bởi HS Trương Đình Uyên



Vài dòng tiểu sử nhà thơ Nguyễn Đức Sơn

Nhà thơ Nguyễn Đức Sơn quê gốc làng Thanh Lương, huyện Hương Trà, Thừa Thiên Huế. Ông sinh ngày 18 tháng 11 năm 1937 tại làng Dư Khánh, tỉnh Ninh Thuận. Nguyễn Đức Sơn bắt đầu sáng tác thơ với bút hiệu Sao Trên Rừng. Ông làm thơ rất sớm, xuất bản nhiều tập thơ và truyện ngắn từ đầu thập niên 60 cho tới năm 73. Ông là một trong bốn thi sĩ thường được gọi là “Tứ trụ thi ca” của miền Nam Việt Nam (ba người kia là Bùi Giáng, Thanh Tâm Tuyền và Tô Thùy Yên.) Sơn Núi là tên gọi thân mật khi hàn huyên với bạn bè. Hiện vợ chồng Nguyễn Đức Sơn sống ở đồi Phương Bối, xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc.

Các tác phẩm đã xuất bản:

Tập truyện:

Cát Bụi Mệt Mỏi (An Tiêm, 1968)

Cái Chuồng Khỉ (An Tiêm, 1969)

Xóm Chuồng Ngựa (An Tiêm, 1971)

Ngồi Đợi Ngoài Hành Lang (chưa in)



Thơ:

Hoa Cô Độc (Mặt Đất, 1965)

Bọt Nước (Mặt Đất, 1966)

Lời Ru (Mặt Đất, 1966)

Đêm Nguyệt Động (An Tiêm, 1967)

Vọng (An Tiêm, 1972)

Mộng Du Trên Đỉnh Mùa Xuân (An Tiêm, 1972)

Tịnh Khẩu (An Tiêm, 1973)

Du Sỹ Ca (An Tiêm, 1973)

Thơ và Đá (Văn Học Press, 2019).