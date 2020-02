Lá thư từ Vũ Hán

Cường C. Nguyễn, M.D.

Tuấn Nguyễn, D.V.M.

Hai ngày trước đây, tuần báo y khoa Lancet của Anh đã đăng một lá thư của hai y tá đang chăm sóc cho bệnh nhân ở Vũ Hán. Họ nói lên những khó khăn đang gặp và kêu gọi thế giới giúp đỡ. Những dữ kiện trong thư phản ảnh các tin tức từ báo chí và truyền thông thế giới. Tưởng cũng nên biết, cho đến nay, không thấy đảng cộng sản Trung quốc đề cập đến những vấn đề trong thư của hai ngưòi y tá này. Thêm nữa, rất ít khi chúng ta thấy những ý kiến không trùng hợp với đường lối đảng cộng sản Trung quốc được phổ biến công khai.

Sau đây là lá thơ của Yingchun Zeng và Yan Zhen, được phổ biến ngày 24 tháng 2 năm 2020:

Vào ngày 24 tháng 1 năm 2020, chúng tôi đã đến Vũ Hán, Trung Quốc, để hỗ trợ các y tá địa phương trong cuộc chiến đấu chống lại bệnh nhiễm trùng COVID-19. Chúng tôi vào khu cách ly Vũ Hán với tư cách là những nhân viên đầu tiên về trợ y đến từ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Công việc hàng ngày chúng tôi đang làm chủ yếu tập trung vào việc cung cấp oxygen,theo dõi các dụng cụ về tim, phổi, máy lọc thận, và các việc khác như dọn dẹp và khử trùng.

Môi trường ở Vũ Hán và trang bị y tế tại đây, khó khăn và khắc nghiệt hơn chúng ta có thể tưởng tượng. Mặt nạ phòng độc N95, tấm chắn mặt, kính bảo hộ, áo choàng và găng tay thiếu rất trầm trọng. Kính che mặt bằng nhựa thì khó nhìn vì phải rửa và khử trùng nhiều lần. Do nhu cầu rửa tay thường xuyên, bàn tay của một số đồng nghiệp chúng tôi bị nổi mẩn đỏ. Vì phải đeo mặt nạ N95 và các trang bị phòng ngừa khác trong thời gian dài, một số y tá bị loét ở tai và trán. Khi đeo mặt nạ để nói chuyện với bệnh nhân, chúng tôi phải nói rất to nên dễ bị khan tiếng. Phải đeo bốn lớp găng tay nên tay bị cứng, khó hoạt động, thậm chí, chúng tôi không thể mở những túi đồ dụng cụ. Vì vậy tiêm chích cho bệnh nhân là một thách thức lớn. Để tiết kiệm năng lượng và thời gian thay quần áo bảo hộ, chúng tôi tránh ăn và uống 2 giờ trước khi vào khu cách ly. Miệng của y tá bây giờ bị lở. Một số y tá đã bị ngất vì trong người thiếu đường và thiếu oxy.

Ngoài sự kiệt sức về thể chất, chúng tôi đang trải qua nhiều chịu đựng về tâm thần. Trong khi chúng tôi là y tá chuyên nghiệp, chúng tôi cũng là con người. Giống như mọi người khác, chúng tôi cảm thấy bất lực, lo lắng và sợ hãi. Các y tá hành nghề lâu thỉnh thoảng tìm thời gian để an ủi đồng nghiệp và cố gắng giải tỏa nỗi lo lắng của chúng tôi. Nhưng ngay cả các y tá có kinh nghiệm này cũng có lúc khóc, có thể vì chúng tôi không biết chúng tôi phải ở đây bao lâu và vì chúng tôi là nhóm có nguy cơ cao nhất bị nhiễm COVID-19. Cho đến nay 1,716 nhân viên y khoa Trung Quốc đã bị nhiễm COVID-19 và chín người trong số họ đã không may qua đời. Do sự thiếu hụt trầm trọng các chuyên gia chăm sóc sức khỏe ở Vũ Hán, 14 000 y tá từ khắp Trung Quốc đã tự nguyện đến Vũ Hán để hỗ trợ các chuyên gia chăm sóc sức khỏe y tế địa phương. Tuy nhiên, chúng tôi cần nhiều sự giúp đỡ hơn thế nữa. Chúng tôi xin các y tá và nhân viên y tế từ các nước trên thế giới đến Trung Quốc ngay bây giờ, để giúp chúng tôi trong trận chiến này.

Chúng tôi hy vọng dịch COVID-19 sẽ sớm kết thúc và mọi người trên toàn thế giới đều có sức khỏe tốt.