DB tiểu bang Kathy Tran (Dân Chủ-Fairfax)



Virginia: DB Gốc Việt Trình Luật Cho Di Dân Bất Hợp Pháp Thi Bằng Lái



RICHMOND, Virginia (VB)-- Một dân biểu gốc Việt tại tiểu bang Virginia đã trình dự luật để tiểu bang cho phép di dân bất hợp pháp được thi và sở hữu bằng lái xe.



Bản tin đài NBC12 ghi rằng dự luật Thượng Viện tiểu bang có tên là Senate Bill 34, do Thượng nghị sĩ tiểu bang Scott Surovell (Dân chủ-Fairfax) trình lên, cho phép di dân có bằng lái xe bất kể tình trạng di trú. Người nộp đơn phải chứng minh họ không có số an sinh xã hội hay số căn cước thuế và phải trình tờ khai rằng thông tin họ đưa ra là đúng. Dự luật này đã được tu chính nhiều lần.



Dự luật Hạ viện tiểu bang có tên là House Bill 1211 do dân biểu tiểu bang Kathy Tran (Dân Chủ-Fairfax) trình lên, tương tự với dự luật Thượng viện, cũng mở rộng quyền cho di dân bất hợp pháp. DB Kathy Tran đã trình dự luật tương tự trước đó nhưng đã bị một tiểu ban năm ngoái dẹp bỏ.



Nếu được ưng thuận, các dự luật trên sẽ hiệu lực từ ngày 1/1/2021.



Bà Nayeli Montes nói rằng bà vào Hoa Kỳ bất hợp pháp tư Mexico hồi năm 2005 để hy vọng đổi đời. Bà làm việc các ca kéo dài 12 giờ tại một tiệm ăn với lương tương đương $6.50/ngày (bản tin NBC12 ghi rõ con số: 6.50 đôla/ngày, không phải mỗi giờ). Do vậy bà Montes tham dự liên đoàn hỗ trợ di dân có tên Virginia Coalition for Immigrant Rights, tổ chức đang vận động dân cử giúp di dân.



Bằng lái xe là điều kiện cần phải có để một người bình thường có thể xin thẻ tín dụng và mua bảo hiểm xe. Hiện thời có 13 tiểu bang, thủ đô DC và lãnh thổ Puerto Rico cho phép cấp bằng lái xe đối với di dân bất hợp pháp. Lý do sẽ làm xa lộ an toàn hơn, khi người lái xe được học và thi bằng lái.



Nhóm 3 tiểu bang đầu tiên cho cấp bằng lái dối với di dân bất hợp pháp tường trình rằng biện pháp này đã giảm 30% số lượng người chết vì tai nạn xe.

Bản ước tính nói rằng hiện đang có khoảng từ 124,500 người lái tới 160,800 người lái sẽ xin bằng lái tiểu bang Virginia trong vòng 2 năm đầu khi luật cho di dân bất hợp pháp lấy bằng.



Humberto Rodriguez, chủ một công ty sơn nhà và là di dân từ Mexico, nói rằng ông vào Mỹ để tìm cơ hội. Ông nói con trai ông là người hợp pháp lái xe duy nhất trong nhà và ông hỵ vọng quyền lái xe mở rộng cho tất cả các di dân. Con trai ông là nằm trong diện tới Mỹ khi còn niên thiếu (Deferred Action for Childhood Arrivals - DACA) và luật DACA cho phép trẻ em vào Mỹ bất hợp pháp trước tuổi 16 có quyền vào đại học và lái xe.



Rodriguez nói ông muốn nói rõ rằng di dân vào Mỹ là để kiếm sống và di dân bất hợp pháp đi làm bất kể thời tiết xấu và đã làm tận lực của họ.



Dân biểu Terry L. Austin (Cộng Hòa-Botetourt) nói ông sẽ bỏ phiếu chống dự luật do DB Kathy Tran đưa ra, vì "an toàn cho Hoa Kỳ."