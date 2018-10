Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản Và Tay Sai Họp Báo Làm Sáng Tỏ Về Cuộc Biểu Tình Chống Ca Sĩ Đàm Vĩnh Hưng

Hình ảnh trong cuộc họp báo.

Westminster (Bình Sa)- - Vào lúc 3 giờ chiều thứ Bảy ngày 20 tháng 10, 2018 tại Đền Thờ Đức Thánh Trần, Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai đã tổ chức buổi họp báo để làm sáng tỏ hai vấn đề mà cảnh sát Thành phố Westminster đã hành xử đối với những người tham dự biểu tình để phản đối sự có mặt của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, đảng viên cộng sản, văn công Việt Cộng.Tham dự buổi họp báo, ngoài một số các cơ quan truyền thông về phía chính quyền có ông Tạ Đức Trí (Thị Trưởng), ông Tyler Diệp (Phó Thị Trưởng) Thành phố Westminster, ông Ralph Ornelas Cảnh Sát Trưởng Thành Phố Westminster và Trung Sĩ Cảnh Sát Phương Phạm. Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai có: Ông Phan Kỳ Nhơn, ông Phan Tấn Ngưu, ông Lê Quang Dật, ông Trần Vệ và một số các thành viên trong Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai.Ngoài ra còn có Ông Lê Văn Sáu, Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California, ông Phạm Hoàng, Trưởng đoàn biểu tình, Giám Mục Trần Thanh Vân, LS. Nguyễn Quốc Lân, Nghị Viên Phát Bùi, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, một số qúy vị nhân sĩ, qúy vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể và rất đông đồng hương.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ phút mặc niệm.Ban tổ chức buổi họp báo cho biết buổi họp báo hôm nay nhằm hai mục đích:- Một là tại sao Cảnh Sát Westminster có những hành động đàn áp người biểu tình ôn hòa để bảo vệ văn công Việt Cộng?- Hai là tại sao HĐTP Westminster đã ra nghị quyết cấm cửa Việt Cộng đến thành phố, mà nay đảng viên Cộng Sản Đàm Vĩnh Hưng đến thì quý vị HĐTP Westminster không có mặt?Khác với những lần họp báo trước đây, buổi họp báo lần nầy hầu như tất cả mọïi người tham dự đều cùng chung một ý tưởng bày tỏ sự phẩn nộ đối với chính quyền thành phố và sở cảnh sát Thành Phố Westminster.Mở đầu buổi họp báo ông Phan Kỳ cho biết, “Mục tiêu cuộc họp báo hôm nay là đề cập đến sự xâm nhập trầm trọng của Cộng Sản. Đây là hành động thách thức đối với cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng Sản chúng ta, đối với tên văn công Việt Cộng là Đàm Vĩnh Hưng cũng như một số ca sĩ ở Việt Nam.Đây không phải chuyện ngẫu nhiên mà đây là kế hoạch, là một cuộc thăm dò cho sự xâm nhập và đặc biệt là ở đây chúng ta mang danh là thủ đô của người Việt tỵ nạn cộng sản, do đó cuộc biểu tình là nhằm phản đối tên Đàm Vĩnh Hưng và một số ca sĩ ở VN có mặt, tuy thời gian có mặt rất ngắn ngủi rồi đi chỗ khác nhưng đồng hương thấy bất cứ Đàm Vĩnh Hưng đi đến đâu trên đất Mỹ, nơi nào có người Việt tỵ nạn Cộng sản đều có sự phản đối, và đặc biệt ở Nam Cali, và đặc biệt hơn nữa ở thành phố Westminster, thành phố đã có Nghị Quyết chống cờ đỏ sao vàng và chống Cộng sản xâm nhập, đó là cuộc biểu tình nhằm ngăn chặn sự xâm nhập và đồng thời để chúng ta thực thị một cách trọn vẹn Nghị Quyết không để cho Cộng Sản xuất hiện, xâm nhập tại đây.”Ông Phan Kỳ Nhơn cho biết tiếp: “Hôm nay chúng ta sẽ đưa ra những thái độ tiêu cực về người biểu tình cũng như phía cảnh sát. Cảnh Sát là lực lượng bảo vệ an ninh và bảo vệ Nghị Quyết của thành phố nhưng...”Trong lúc nầy ông Phan Kỳ Nhơn cho mọi người thấy tấm thiệp mời trong đó người tổ chức là Jessica Lê, trong thiệp mời có tên Đàm Vĩnh Hưng rõ ràng. Ông nói, chúng ta sẽ có thái độ trong tương lai đó là, nhà hàng Royal, những người đứng ra tổ chức, và những người tham dự, vì sao? Vì họ là những người mang lý lịch tỵ nạn Cộng Sản nhưng đã phản bội lý lịch này… Sau đó, ông kêu gọi mọi người phát biểu hãy giữ thái độ ôn hòa trong tinh thần xây dựng để tìm một giải pháp tốt đẹp cho tương lai, tránh đả phá lẫn nhau.Người đầu tiên phát biểu là Ông Hứa Trung Lập, cho biết, ông thấy cảnh sát Westminster hành động quá đáng khi rọi đèn pha vào mặt người biểu tình để họ chóa mắt không thể nhìn thấy những người vào trong nhà hàng có Đàm Vĩnh Hưng hay không, mặc dù nhà hàng đã cho mọi người vào trong bãi đậu xe để biểu tình. “Tôi nghĩ thuế má chúng ta trả cho mười mấy người cảnh sát cũng nhiều lắm mà tại sao họ lại làm quá đáng như vậy trong khi cuộc biểu tình rất là bình thường và ôn hòa? Tương lai, cảnh sát phải có hành động ôn hòa, bảo vệ người dân tốt hơn.”Thi Trưởng Tạ Đức Trí cho biết, “Chúng tôi vô cùng vui là ban tổ chức đã tổ chức cuộc họp báo ngày hôm nay để viên chức thành phố có thể trình bày những việc vừa qua.Ông cũng mời Cảnh Sát Trưởng đến đây để trình bày và mong sự thông cảm của đồng hương, và hoan nghênh những người tham dự cuộc biểu tình tối 18 tháng 10, 2018.Giám Mục TL Trần Thanh Vân đặt câu hỏi với Cảnh Sát Trưởng, “Ông biết thành phố Westminster có Nghị Quyết cấm cán bộ Cộng Sản đến, mà tại sao khi tên Đàm Vĩnh Hưng là một cán bộ cộng sản đến đây, đồng bào chúng tôi biểu tình phản đối thì Cảnh Sát Westminster lại có hành động đàn áp làm chúng tôi phải buồn lòng?”Tiếp theo phần trình bày của ông Cảnh Sát TrưởngCảnh Sát Trưởng Westminster trả lời với sự thông dịch của Trung Sĩ Phương Phạm, ông cho biết: “Tôi mới tuyên thệ năm rồi, còn đang học hỏi, và tôi biết nỗi đau của quý vị sau khi mất nước, quý vị có quyền biểu tình nhưng nhiệm vụ của Cảnh Sát là phải bảo vệ an ninh và bảo vệ an toàn cho các cơ sở vật chất của cư dân. Về cái việc chiếu đèn thì hôm đó hơi tối nên cảnh sát làm cho có thêm ánh sáng (trong lúc nầy cả phòng họp đều la lớn phản đối những điều ông cảnh sát trưởng trả lời).Không khí thật sôi nổi, nhiều người đưa tay phát biểu, thấy vậy nên Luật Sư Nguyễn Quốc Lân đã lên tình nguyện làm thông dịch cho buổi họp báo được trung thực hơn.GM Trần Thanh Vân nói, “Ông nói ông bênh vực mọi người nhưng rõ ràng tối thứ Năm ông bênh vực người Cộng Sản, không bênh vực người dân chúng tôi.”Cảnh Sát Trưởng Ralph Ornelas trả lời, “Câu nói của Giám Mục chạm vào trái tim của tôi. Câu nói đó hàm ý như tôi bảo vệ thành phần Cộng Sản chống lại cộng đồng. Tôi xin thưa quý vị ở đây, tôi không làm như vậy. Tôi biết quý vị mất rất nhiều người thân, và bạn bè, tôi thông cảm với quý vị và tôi hứa tôi bảo vệ tất cả mọi người không riêng gì ai.”Ký giả Đoàn Trọng nói, “Chúng tôi muốn ông Cảnh Sát Trưởng trả lời, những hành động mà GM Vân đưa ra, Yes hay No thôi, không nên nói vòng vo mất thì giờ, chúng tôi muốn đi thẳng vào vấn đề.”Cảnh Sát Trưởng Ornelas nói, “Tôi quả quyết, chúng tôi không đàn áp ai, chúng tôi chỉ thi hành Hiến Pháp Hoa Kỳ quy định, khi nhân viên của chúng tôi thấy có hành động gì có thể gây mất an ninh thì chúng tôi phải hành động.”Ký giả Đoàn Trọng nói, “Sáng sớm ngày 18 tháng 10, lúc 6 giờ cô Ngọc Ân của đài Little Saigon Radio đã thông báo rõ ràng chiều hôm đó có biểu tình, và sau đó, qua chương trình Cà Phê Sáng của đài chúng tôi, chúng tôi cũng đọc thông báo của ông Phan Kỳ Nhơn. Quý vị là Thị Trưởng, là Phó Thị Trưởng, là những người đã đề ra Nghị Quyết cấm cửa cộng sản, mà quý vị thờ ơ, quý vị không theo dõi tình hình trên các cơ quan truyền thông thì làm sao mọi người tin tưởng được quý vị? Chúng tôi bầu cho quý vị để quý vị bảo vệ lá cờ vàng ở đây mà quý vị để cho tên VC Đàm Vĩnh Hưng, một tên mà anh Lý Tống bị ở tù cũng vì tên này đến thành phố quý vị sao? Quý vị nói quý vị bận. Bận cái gì? Hai ba cơ quan truyền thông loan tin quý vị không thèm nghe, làm sao trong tương lai chúng tôi tin được quý vị?”Thị Trưởng Trí Tạ đáp, “Tôi có quá nhiều email, điện thoại nhưng sự thật 6 giờ rưỡi chiều tôi mới nhận được điện thoại, và lúc đó tôi rất bận nên không thể đến được, và tôi cũng không có thì giờ nghe Radio hay coi TV.” Ông Lê Quang Dật nói, “Tôi là truyền thông của Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, ngay sáng hôm đó tôi đã gửi đi hàng trăm email cho nhiều người, kể cả gửi hai cái email khác nhau của Thị Trưởng Tạ Đức Trí cùng các vị dân cử. Do đó, Thị Trưởng Tạ Đức Trí nói như vậy là không đúng.”Ông Phát Bùi nói, “Điều thứ nhất tôi muốn nói với anh Thị Trưởng Tạ Đức Trí và anh Phó Thị Trưởng Tyler Diệp, tôi nói với tư cách Chủ Tịch CĐNVQG Nam Cali chứ không nói với tư cách Nghị Viên Thành phố Garden Grove, thành ra xin các anh đừng buộc tội tôi xen vào thành phố các anh. Cách nay khoảng hai tháng, tôi được báo có một người Mễ mặc áo có hình cờ Việt Cộng ở Lee's Sandwiches, tôi đang tắm, vội vàng ngưng tắm lau khô và mặc quần áo đi ngay. Trên đường đi tôi gọi Cảnh Sát Garden Grove yêu cầu họ đến phụ với chúng tôi vì tôi sợ xảy ra có chuyện ẩu đả, thì thưa quý anh, tôi không hiểu quý anh bận chuyện gì, ngoại trừ trường hợp nó liên quan đến vấn đề emergency…”Anh biết không? Nhiều người hôm đó nói với tôi rằng cảnh sát họ làm dữ quá, anh can thiệp đi chứ, nhưng tôi nói, Cảnh Sát họ có coi tôi ra gì đâu, tôi là thành phố Garden Grove mà! Tôi nói nhiều người gọi cho thành phố Westminster, tôi không gọi được vì sợ đụng chạm mấy anh, có bốn năm người cho biết họ gọi cho mấy anh nhưng mấy anh không trả lời. Làm sao các anh có thể giải quyết được những chuyện lớn xảy ra trong tương lai nếu mấy anh cứ làm như vậy?“Tôi muốn hỏi ông Cảnh Sát Trưởng Westminster, mấy hôm nay ông có mở coi máy thâu băng của các nhân viên cảnh sát không? Vì tôi biết hiện nay các Cảnh sát viên khi đi làm việc đều phải mở máy thâu băng, và không phải chỉ có một hai xe như ông Trung Sĩ Phương nói mà năm sáu xe Cảnh Sát rọi đèn vào mắt chúng tôi, và khi tôi nói với ông cảnh sát Phương yêu cầu tắt đèn thì ông trả lời tôi: “Không thích thì đừng có nhìn vào cái đèn.”Trong lúc nầy,Thương Phế Binh Trần Thy Vân trên chiếc xe lăn đã xác nhận ông có mặt trong cuộc biểu tình và mắt ông bị đau vì đèn chiếu quá sáng.Anh Lý Vĩnh Phong, Phụ tá Dân Biểu Lowen Thall lên cho biết, trong khi các xe cảnh sát mở đèn, rọi thẳng vào mặt đồng hương, nhiều đồng hương than phiền, Anh đã đích thân nói với những viên chức cảnh sát tại đó nhưng không có kết qủa.Ký giả Du Miên hỏi, “Số tiền phải chi trả cho Cảnh Sát trong cuộc biểu tình là bao nhiêu? Ai là người trả?”Trung Sĩ Cảnh Sát Phương nói chỉ có sáu nhân viên Cảnh Sát nên số tiền khoảng $1,000, nhưng không thấy trả lời ai trả. Sau đó nhiều người không đồng ý sáu người mà có nhiều Cảnh Sát từ một vài thành phố khác cũng có mặt.Không khí buổi họp báo trở nên căng thẳng qua các câu hỏi của giới truyền thông và những lời phản đối cảnh sát của đồng hương tham dự họp báo.Sau cùng, ông Cảnh Sát Trưởng Ralph Ornelas xác nhận là cảnh sát không hề đàn áp hoặc chống đối cộng đồng, ông nói: “Đây cũng là bài học, rút kinh nghiệm để tìm ra phương thức khác phù hợp hơn, trong lúc nầy ông cũng bày tỏ sự xin lỗi đối với cộng đồng.Cuối cuộc họp báo, một số đồng hương cho biết giờ chót có Nghị Viên Kimberly Hồ đã đến tại địa điểm biểu tình.