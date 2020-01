MÔ PHỎNG TRANH BIẾM HỌA



Nguyên Giác

Một bức biếm họa của họa sĩ Ricardo Caté đang gây sôi nổi trong giới trẻ Việt Nam và nhiều nước. Họa sĩ Caté là người Mỹ gốc da đỏ duy nhất trong nghề vẽ biếm họa có tranh đăng từ 2006 trên một nhật báo dòng chính -- báo Santa Fe New Mexican. Mục biếm họa của ông nhan đề "Without Reservations"... Ông cũng ấn hành tác phẩm nhan đề "Without Reservations" gồm tuyển tập các biếm họa từ trang trên.



Trang Facebook của họa sĩ Caté có tên là "Without Reservations" -- trên trang này (https://www.facebook.com/WithoutReservations/) đang lưu trữ biếm họa của ông.



Họa sĩ Caté viết rằng tranh biếm họa là cách ông nhìn thế giới chung quanh, và người xem không cần phải đồng ý với tranh vẽ (You don't have to agree with the contents. It's just my way of seeing the world around me).



Tranh “đi ra, đi vô” của ông đã gây sôi nổi trong giới trẻ Việt Nam, Philippines, Thái Lan...



Hoàn toàn không vì lợi nhuận nào, nhà báo Nguyên Giác nơi đây thực hiện các mô phỏng này để giới thiệu một cách nhìn đạo vị; trường hợp họa sĩ cho là vi phạm tác quyền, các tranh mô phỏng sẽ được gỡ bỏ kèm lời xin lỗi.