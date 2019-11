Luật Sư Cựu Thị Trưởng Giuliani Bị Điều Tra Từ Mọi Mặt

WASHINGTON - Ông Rudy Giuliani, luật sư riêng của TT Trump, được biết tiếng là thị trưởng New York khi al-Qaeda tấn công 2 tháp đôi ngày 11-9-2001 và được TT Trump mô tả là nhân vật huyền thoại, nay là đối tượng của nhiều cuộc điều tra.

Các bài báo của New York Times và Washington Post mô tả ông Giuliani là người mua bán các liên lạc thân thiết với chủ nhân Bạch Ốc trong 3 năm qua trong lúc thăm dò khả năng thương lượng với Ukraine làm lợi cho hãng Giuliani Partners và tài sản riêng. Trong các hoạt động ngầm, Giuliani vận động lật đổ ĐS Yovanovicth, là nhà ngoại giao chuyên nghiệp hơn 3 thập niên quyết tâm bảo vệ kênh ngoại giao chính thứ. Tin của CNN xác nhận các giới chức công tố liên bang đang xem xét các dàn xếp làm ăn của Giuliani như là 1 phần trong các sai phạm gồm âm mưu, cản trở công lý và có liên quan với rửa tiền. Các cuộc điều tra đang được thúc đẩy ráo riết trong khi ông Trump giữ khoảng cách với Giuliani.

Theo CNN, cung khai của Giuliani gồm vô số mâu thuẫn với nội dung điều trần kín và công khai của ĐSlSondland, đại diện Hoa Kỳ bên cạnh EU – ông Sondland kể rõ “Giuliani biết rõ những gì đang diễn ra”.

Phóng viên cho biết: 1 tầng quấy rối khác là thương lượng của Giuliani và trưởng công tố Lutsenko của Ukraine là để hãng Guiukliani Partners được trả 300,000 về công tìm ra số tiền bị trộm cắp. Theo giao kèo không ký tên, Lutsenko phải chi ít nhất 200,000.

Ngoài ra, vài giờ sau khi phản bác tin của New York Times và Washington Post, Giuliani, e-mail từ Giuliani tố cáo nhà báo hạ uy tín của y vì các dối trá che chở cựu PTT Biden bị khám phá. Mặt khác, Giukliani gián tiếp lưu ý ông Trump “sẽ không cam phận phải trả giá như Michael Cohen”.