Giảm GDP, Hàng TQ, Ô Nhiễm, Tham Ô…

Nước nghèo, dân số tương đối, nhưng rác nhựa lên hàng dư thừa… Đó là chuyện VN.

Bản tin CafeF ghi nhận: Việt Nam mặc dù chỉ chỉ xếp thứ 15 về dân số, thứ 68 về diện tích nhưng xếp thứ 4 về rác thải nhựa trên toàn thế giới. Dự báo đến năm 2025, Việt Nam vẫn tiếp tục đứng thứ 4.

World Bank từ năm 2016 đã ước tính Việt Nam đã mất khoảng 5,18% GDP vào năm 2013 do ô nhiễm không khí gây ra các thiệt hại về sức khỏe. Dự báo ô nhiễm nước mới nhất của World Bank năm 2019 cho biết ô nhiễm nước có thể gây ra thiệt hại 3,5% GDP cho Việt Nam. Nếu như không có các biện pháp để thay đổi cách thức tiêu dùng tài nguyên và xử lý rác thải như hiện nay, thì biến đổi khí hậu có thể gây ra thiệt hại 11% GDP năm 2030.

Báo Kiến Thức kể chuyện nhập hàng Tàu về dán nhãn hiệu Ta: thương hiệu thời trang SEVEN.am đã bị tố nhập hàng Trung Quốc rồi cắt mác. Thông tin này được báo Tuổi trẻ Thủ đô cho biết, những kiện hàng như túi, khăn, quần áo… được đưa về kho của Công ty cổ phần MHA ở tầng 4, tòa nhà Hesco (địa chỉ 135 Trần Phú, quận Hà Đông, Hà Nội). Trước khi xuất đi hàng chục showroom, các công nhân sẽ kiểm tra từng sản phẩm, nếu thấy bất kỳ chữ Trung Quốc nào sẽ phải loại bỏ ngay và thay vào đó bằng nhãn hiệu SEVEN.am.

Ngày 11/11/2019, Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã tổng kiểm tra đồng loạt 5 hệ thống cửa hàng SEVEN.am tại Hà Nội, gồm: số 146-148 Tôn Đức Thắng; 11 Kim Đồng; 146 Thái Hà; 135 Trần Phú, Hà Đông; 506 Nguyễn Văn Cừ. Về hóa đơn chứng minh nguồn gốc hàng hóa, các chủ cửa hàng đều không xuất trình được.

Bản tin Zing kể chuyện An Giang: Tạm giữ kẻ đâm bảo vệ bệnh viện trọng thương… Sau khi nghe người chú kể lại việc bị bảo vệ nhắc nhở vì la lối gây mất trật tự, Trung đã cầm dao đến bệnh viện đâm nạn nhân trọng thương.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Trung (17 tuổi, ngụ phường Mỹ Bình) điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Báo Đất Việt kể: Hai cán bộ Phòng Giáo dục đào tạo huyện Sìn Hồ bị bắt giam và khởi tố để điều tra về tội Tham ô tài sản gồm: Nguyễn Thị Minh Liễu (SN 1973) và Trần Thị Huệ (SN 1972), đều trú tại Khu 2, thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ (Lai Châu).

...Bước đầu xác định chỉ có hai cán bộ trên tham ô tài sản, trong đó cán bộ Liễu là người chủ mưu. Hiện hai người này đã khắc phục xong hậu quả, trả lại 26,5 tỷ đồng. UBND huyện đã chỉ đạo cấp phát tiền đó cho các học sinh.

Tiền Phong kể chuyện Hà Nội kỷ lục: Ngưỡng ô nhiễm chưa từng thấy xuất hiện ở Hà Nội… Ngày 12/11, chỉ số chất lượng không khí buổi sáng ở Hà Nội lên ngưỡng nguy hại, ngưỡng ô nhiễm nghiêm trọng nhất, gây nguy hiểm đến sức khỏe tất cả mọi người. Đây là đợt ô nhiễm không khí nặng nề nhất từ đầu mùa thu đến nay.

Ô nhiễm không dừng ở Hà Nội mà lan ra toàn miền Bắc và các tỉnh Bắc Trung bộ, bao gồm điểm đo các tỉnh miền núi phía Bắc như Việt Trì, Tuyên Quang, Thái Nguyên, các địa phương ở đồng bằng sông Hồng như Hải Phòng, Hưng Yên, Hải Dương, Ninh Bình, Thái Bình-hầu hết ở ngưỡng đỏ, xấp xỉ ngưỡng tím.

Như vậy, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đã trải qua một tuần ô nhiễm không khí cực kỳ nghiêm trọng với xu hướng ô nhiễm tăng dần lên, từ ngưỡng đỏ, qua ngưỡng tím rồi lên ngưỡng nguy hại.

Báo Đời Sống VN kể: Xe container vướng gầm rồi kéo sập cầu bộ hành ở TP.SG. Vụ tai nạn xảy ra khoảng 4h30 ngày 13/11 trên đường Song Hành Xa lộ Hà Nội, đoạn qua phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.SG.

Chuyện xảy ra vào rạng sáng 13/11, may mắn không gây thương vong về người nhưng làm giao thông qua khu vực bị phong toả nhiều giờ. Chiếc xe đầu kéo mang BKS 51D-364-34, khi đó chở thùng container loại 40 feet chạy trên Quốc lộ 1, hướng vào trung tâm TP.SG.

Lúc đến đoạn Quốc lộ 1 trước Khu Du lịch Suối Tiên, thùng container phía sau bất ngờ vướng vào gầm cầu bộ hành rồi kéo sập.

Tuổi Trẻ kể: công an tỉnh đã thành lập tổ công tác đi xác minh tại Nghệ An và xác định thượng tá Thái Đình Hoài - trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Lai Châu) dùng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) giả để vào ngành công an.

Cụ thể, ngày 8-11, Tổ công tác Công an tỉnh Lai Châu đã làm việc với Sở Giáo dục và đào tạo Nghệ An và được khẳng định năm 1994 không có thí sinh Thái Đình Hoài tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT và không có trong danh sách cấp phát bằng tốt nghiệp. Như vậy, việc thượng tá Thái Đình Hoài sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả theo đơn tố giác là chính xác.

Báo Viet Times ghi lời GS.TS. Phạm Minh Thông – nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai - thẳng thắn chia sẻ: “Nói thật, tại các bệnh viện, sinh viên y khoa học 6 năm ra trường chưa thể và chưa đủ khả năng để làm việc”.

Thực trạng này có nguyên nhân sâu xa từ mô hình đào tạo hiện nay: Các sinh viên phải học tập kiến thức lý thuyết trong 6 năm dài, sau đó chỉ được thực hành lâm sàng và hành nghề trong 18 tháng rồi phải tham gia vào đội ngũ nhân sự tại các bệnh viện. Khi đó, các tân bác sĩ mới chỉ có kiến thức lý thuyết, chưa có kỹ năng chuyên môn để làm việc, đáp ứng yêu cầu thực tiễn tại bệnh viện.

Báo Dân Trí kể: Các sản phẩm nhà phố, biệt thự thương mại khan hiếm đã khiến giá nhà tại các dự án tăng gấp 3 – 4 lần trong bốn năm qua. Một căn nhà phố có giá 20 tỷ đồng vào năm 2015 thì nay đã chạm mức 70 – 80 tỷ đồng.

Theo báo cáo của các đơn vị chuyên nghiên cứu về thị trường bất động sản thì nguồn cung nhà phố, biệt thự tại TP.SG đang vô cùng khan hiếm. Thị trường “vắng bóng” dự án mới khiến nguồn cung sụt giảm.

Bà Phan Thụy Hoàng Kim, đại diện Savills tại TP.SG cho biết, trong quý III/2019 thị trường chỉ tiếp nhận được 220 sản phẩm nhà phố, biệt thự mới, giảm 65% theo quý và giảm 62% theo năm. Đây là mức giảm sâu nhất trong 4 năm qua.

Công Lý kể chuyện từ buồn ra vui: Giải cứu nữ sinh viên định nhảy cầu tự vẫn ở Bình Dương… Đội hiệp sĩ Bình Dương vừa kịp thời giải cứu một nữ sinh viên buồn chuyện tình cảm định lên cầu Phú Cường nhảy xuống sông tự tử.

Theo đó, trưa ngày 12/11, trong lúc đang tuần tra theo dõi 2 đối tượng nghi vấn, đội hiệp sĩ Nguyễn Thah Hải (tỉnh Bình Dương) phát hiện 1 cô gái đứng trên lan can cầu Phú Cường (bắc qua sông Sài Gòn nối TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương với huyện Củ Chi, TP. SG).

Báo Thanh Niên kể: Theo báo cáo của UBND TP.Đà Nẵng, trong 9 tháng đầu năm 2019, tổng lượt khách do cơ sở lưu trú du lịch phục vụ ước đạt 4,59 triệu, tăng 24% so với cùng kỳ; tỷ trọng đóng góp của ngành du lịch trong GRDP năm 2019 ước đạt 25%. Không chỉ tăng trưởng “nóng” về lượng du khách, Đà Nẵng còn đối mặt với nhiều câu hỏi khó về cơ chế đặc thù cho ngành du lịch, èo uột sản phẩm du lịch về đêm, chưa có cụm phát triển du lịch riêng biệt. Thậm chí, dịch vụ giải trí bar, pub, karaoke vẫn “xen lẫn” với nhà dân và chỉ được hoạt động đến 24 giờ. Sau khung giờ đó, du khách phải… đi ngủ.

Lao Động kể chuyện Nha Trang: Chiều 12.11, thông tin từ Công an TP. Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, cơ quan điều tra vừa ra lệnh bắt khẩn cấp Trần Dương Quang (sinh năm 1984, trú tại đường Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, Nha Trang) là lái xe taxi dù, do liên quan đến vụ cướp tiền của du khách. Trần Dương Quang bị cơ quan công an thành phố Nha Trang bắt để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Theo tin báo của 2 nữ du khách mang quốc tịch Hàn Quốc về việc bị lái xe taxi giật tiền ở khu vực chợ Đầm.

Infonet kể: Bệnh viện Da liễu TP.SG khám miễn phí cho thầy cô giáo dịp 20/11… Thay lời tri ân, nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Khoa Thẩm mỹ da – Bệnh viện Da liễu TP.SG tổ chức khám, tư vấn cách chăm sóc da miễn phí cho các thầy cô giáo đang làm việc tại TP.SG

VietnamNet kể: Thêm bệnh nhân tử vong do cúm A/H1N1… Thêm bệnh nhân 50 tuổi ở Kon Tum vừa tử vong với chẩn đoán dương tính với cúm A/H1N1. Thông tin từ BV Đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết, tại địa phương vừa ghi nhận thêm trường hợp bệnh nhân mắc cúm A/H1N1 tử vong. Đó là bệnh nhân N.N.T (50 tuổi, trú thị trấn Đắk Tô, huyện Đắk Tô, Kon Tum). Bệnh nhân T. nhập viện ngày 5/11 với các triệu chứng bệnh não gan/xơ gan child Cdo viêm gan virus c và viêm phổi cộng đồng.