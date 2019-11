Hơn 18 ngàn Úc kim tương trợ 48 tù nhân yêu nước Phan Rí

Mặc dù thứ bảy 2/11/2019 vừa qua mưa tầm tã nhưng vẫn có hơn 100 bà con tham dự buổi gây quỹ tương trợ 48 tù nhân yêu nước bị tù vì biểu tình chống cộng sản thông qua “Luật Đặc Khu 99 Năm” tổ chức tại Đền Thờ Quốc Tổ, Melbourne, Úc châu.

Từ 11 giờ trưa MC Uyên Di đã chính thức mời bà con bắt đầu vừa ăn trưa, vừa nghe ban nhạc “Định Lâm Trình” chơi nhạc không lời với tiếng kèn sax solo của anh Vũ Lâm.

Anh Vũ Lâm mở đầu văn nghệ với hai bài “Biển cạn” và “Nỗi buồn còn lại” như thầm chia sẻ nỗi buồn với ngư dân Phan Rí, biển đã chết cá tôm đã hết, ra xa bờ đánh bắt thì không được vì Hoàng Sa, Trường Sa biển đảo quê nhà đã bị Tàu cộng chiếm đóng.

Ca sỹ Mai Ly tiếp nối với bài “Sài Gòn đẹp lắm” vui nhộn để nhớ về một Sài Gòn mến yêu, Sài Gòn của một thời “Cho tôi được một lần”, “Nếu có yêu tôi” thì “Còn gọi tên nhau”.

Anh Hà Nguyễn tiếp nối dòng nhạc vàng với hai bài “Tôi Yêu” và “Hoa Soan Bên Thềm Cũ”.

Ca sỹ Thùy Linh với giọng hát dễ đi vào lòng người với 2 bài “Quê hương bỏ lại” và “Người tình và quê hương” để nhắc nhở nhau về một quê hương bên kia bờ Thái Bình Dương với những người bị giam cầm vì yêu nước.

Lẽ ra chị Khúc Linh sẽ trình bày 2 ca khúc do chị sáng tác nhưng do sơ xuất của Ban Tổ Chức nên không thể trình diễn lần này.

Buổi lễ chính thức khai mạc khoảng 1 giờ trưa MC Cammy Lư mời bà con chào Quốc Kỳ, một phút tưởng niệm, và dành 1 phút nhớ về Tổng thống Ngô Đình Diệm và Bào Đệ hai anh hùng vị quốc vong thân.

Tiếp đến Ban Tổ Chức và đại diện bà con tham dự đã lên thắp nhang bàn thờ Quốc Tổ và vái bàn thờ Anh Hùng Vị Quốc Vong Thân cầu mong đất nước sớm thoát vòng cộng sản Tàu và Việt.

Chương trình được chính thức mở đầu với phần giới thiệu quan khách, cảm ơn sự giúp đỡ của các cơ quan truyền thông, của Quỹ Tù Nhân Lương Tâm, sự đóng góp của các anh chị nghệ sỹ, của các chị lo phần ẩm thực và của quý vị mạnh thường quân.

Ông Duy chính thức loan báo số tiền đóng góp đã đạt được gần $12,000.

Ông Nguyễn văn Bon chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do Victoria và Úc châu tiếp lời chính thức kêu gọi đồng bào tương trợ những thanh niên yêu nước đang bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam giam giữ vì yêu nước.

Ông Bon đồng thời kêu gọi bà con đồng hành với Cộng đồng chống lại Nghị Quyết 36, kêu gọi các ca sỹ hải ngoại nhiệt tình phục vụ văn nghệ đừng để cộng sản sử dụng đồng tiền cho văn công sang tuyên truyền cho chế độ phi nhân bán nước.

Bước sang văn nghệ phần 2 anh Bình Cadillac chơi nhiều nhạc cụ khác nhau cho 3 ca sỹ Dương Hòa, Hoàng Sơn và Khánh Vân trình diễn.

Ca sỹ Dương Hòa với tà áo đen thu hút bà con qua hai bài “Trăng Tù” của Đình Đại và “Một Mai Giã Từ Vũ Khí” của Trịnh Lâm Ngân.

Ước mơ hòa bình nhưng khi buông súng thì cả nước vào tù, cả nước ngắm “Trăng Tù… mang niềm tin ngày mai đến non nước thanh bình tự do”. Mọi người im lặng lắng nghe Dương Hòa hát nhiều người rơi nước mắt thương cho thân phận Việt Nam.

Ca sỹ Hoàng Sơn với bài “Nỗi Lòng Người Đi” để nhớ về Hà Nội và bài “Anh Là Ai?” như nhắc nhở không chỉ riêng 48 tù nhân Phan Rí mà cả nước đang đứng lên chống lại giặc Tàu xâm lược và bạo quyền cộng sản.

Ca sỹ Khánh Vân kết thúc chương trình văn nghệ với hai bài hát “Hello Vietnam” và “Tôi mơ có một Việt Nam”, một bài hát mới của nhạc sỹ Trần Huân.

Khánh Vân một người trẻ sinh ra và lớn lên ở Úc. Một cánh chim chưa một lần bị giam trong lao tù cộng sản nhưng luôn hướng về quê hương để ước mơ có một ngày tự do cho toàn dân Việt.

Màn đấu giá do chính ông trưởng ban tổ chức Nguyễn Quang Duy có khán giả bên dưới vọng lên “anh Duy hiền quá anh Duy ơi!!!”, nhưng có lẽ nhờ hiền quá mà 6 món quà đều bán được với tổng số đóng góp $1,900.

Sau đó ông Nguyễn Quang Duy đã mời bà Nguyễn Cúc thu ngân lên trao tận tay cô Nguyễn thị Ân, đại diện Nhóm Đồng Hương Phan Rí Cửa, số tiền $11,530 thu được trong buổi gây quỹ.

Ông Duy cho biết đã nhận được gần $4,000 trong chương mục Quỹ Tù Nhân Lương Tâm và như thế tổng số tiền đóng góp đã vượt trên $16,000.

Màn cuối là màn vui nhộn nhất trong chương trình do ba cô Uyên Di, Cammy Lư và Ni Châu phụ trách. Hầu hết bà con tham dự đã ngồi đến phút cuối với trên 20 món quà đấu được trao đến tận tay những người trúng số.

Tiền thu được từ bán vé số lên đến $1,380 là nhờ chị Kim Hương (tình nguyện viên của Semvac Help), chị Ni Châu và chị Mộng Thúy đã phổ biến vé trước buổi gây quỹ.

Điểm nổi bật trong buổi gây quỹ là nhiều tà áo dài thước tha bóng cờ vàng ba sọc đỏ, lá cờ dân tộc, lá cờ biểu tượng lòng yêu chuộng tự do của người miền Nam do các chị thuộc nhóm Women For Freedom tại Melbourne lo phần thu ngân và tiếp tân buổi gây quỹ.

Sau buổi gây quỹ Ban Tổ Chức tiếp tục nhận thêm gần $2,000 nâng số tiền lên đến $18,012 Úc Kim. Phần tiền còn lại sẽ được chuyển cho Nhóm Đồng Hương Phan Rí Cửa.

Đồng thời một số ca sỹ vừa liên lạc với Ban Tổ Chức đề nghị sẽ tổ chức một “Dạ Vũ” nhân mùa Giáng Sinh vào thứ bảy 21/12/2019 sắp tới tại Mebourne để giúp 48 Tù Nhân Yêu Nước Phan Rí.

Ước mong các nơi khác cũng sẽ tổ chức các buổi gây quỹ, vì mặc dầu $18,012 thu được nhưng chia ra cho 48 tù nhân, mỗi gia đình cũng chỉ nhận được vài trăm.

Trong buổi gây quỹ đáng tiếc Ban Tổ Chức thiếu sót không đọc tên và số tiền đóng góp của một số vị mạnh thường quân nay xin loan báo tất cả trên báo Nhân Quyền. Một lần nữa xin cám ơn mọi đóng góp.

Nguyễn Quang Duy

Mebourne, Úc Đại Lợi

6/11/2019



https://photos.google.com/share/AF1QipPe6Jmf0E_-YCSjblmBL5SIKVut0y41Z-ecog2J3c_viUXbDOFXAdhgJO9D-2KScw?key=OXFlZmh0cXhibUJJUmVjOFBhcHJPWXJxMTA2QWRB