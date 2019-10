Đa Phần Người Mỹ Muốn Chỉnh Sửa Tu Chính An Thứ Nhất

Một thăm dò mới cho thấy đa số người dân Mỹ tin rằng Tu Chính Án Thứ Nhất nên được viết lại, và chấp nhận việc ngăn chận quyền tự do ngôn luận, cả tự do báo chí.

Theo cuộc khảo sát của The Campaign for The Free Speech, hơn 60% người Mỹ muốn cấm quyền phát biểu theo một cách nào đó. 51% cho biết muốn Tu Chánh Án Thứ Nhất được điều chỉnh lại theo chuẩn mực văn hóa của ngày hôm nay. Theo tổ chức này, quyền tự do ngôn luận đang bị đe dọa nhiều hơn mọi người thường nghĩ.

Bob Lystad- giám đốc điều hành của tổ chức The Campaign for The Free Speech- cho rằng kết quả khảo sát là đặc biệt. Quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí đã tiến hóa hơn 200 năm, và nay người dân bắt đầu đặt lại vấn đề.

Trong 1004 người tham gia cuộc thăm dò,những người trẻ có vẻ như ủng hộ việc giới hạn quyền tự do biểu đạt nhiều nhất. Họ ủng hộ trừng phạt những người sử dụng “ngôn ngữ thù hận” (hate speech). Gần 60% những người thuộc thế hệ Millenias (nay từ 21 đến 38 tuổi) đồng ý rằng Hiến Pháp đã đi quá xa trong việc cho phép ngôn ngữ thù hận trong xã hội hiện tại, và cần được điều chỉnh. Đa số thế hệ Millenias cũng ủng hộ xem ngôn ngữ thù hận là tội ác.

Sự phản đối Tu CHánh Án Thứ Nhất của người Mỹ không dừng ở quyền tự do ngôn luận. Nhiều người cũng muốn ngăn chận quyền tự do báo chí. 60% đồng ý rằng chính quyền nên có hành động chống lại báo chí, đài truyền hình xuất bản các nội dung có tính thiên vị, sai lệch, khích động. 46% cho rằng hành động này có thể bị phạt tù.

Kết quả cuộc thăm dò được công bố hai ngày sau khi một học sinh của University of Connecticut bị bắt vì có những lời lẽ xấu xa mang tính kỳ thị trên một video phổ biến trên mạng xã hội.