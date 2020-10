Cho ghi danh bảo hiểm y tế ObamaCare từ 1/11 tới 15/12/2020. Trong khi Tòa Tối Cao sắp xét đơn Trump đòi xóa sổ ObamaCare. Tony Phạm: chia cách trẻ em ra khỏi ba mẹ là chính sách tốt. Đại dịch tăng vọt. Hội Y Khoa AMA tố Trump mạ lỵ độc ác khi nói bác sĩ hốt bạc và phóng đại người chết vì siêu vi COVID-19. Đức: Tượng sáp Trump quăng thùng rác. DB Bee Nguyen: Dân Chủ cần đa số Hạ Viện Georgia để bả

Bảo tàng Madame Tussauds Berlin tại Đức đưa tượng sáp của Donald Trump vào thùng rác, vừa có ý nghĩa biểu tượng và thực tế.

.

Cho ghi danh bảo hiểm y tế ObamaCare từ 1/11 tới 15/12/2020. Trong khi Tòa Tối Cao sắp xét đơn Trump đòi xóa sổ ObamaCare. Tony Phạm: chia cách trẻ em ra khỏi ba mẹ là chính sách tốt. Đại dịch tăng vọt. Hội Y Khoa AMA tố Trump mạ lỵ độc ác khi nói bác sĩ hốt bạc và phóng đại người chết vì siêu vi COVID-19. Đức: Tượng sáp Trump quăng thùng rác. DB Bee Nguyen: Dân Chủ cần đa số Hạ Viện Georgia để bảo hiểm y tế cho dân. Liên minh Tin Lành Phúc Âm Mỹ gốc Latin ủng hộ Biden. 4 nhà hoạt động Hong Kong vào lãnh sự quán Mỹ xin tỵ nạn, bị xua ra. Chánh án Mosman: Trump gửi tweet kích động bạo lực phi pháp. Bộ Trưởng Thương Mại Mỹ lộ bí mật: kinh doanh với 1 liên doanh TQ. Ngoại Trưởng phu nhân Pompeo sai trái: dùng email riêng chỉ thị các nhà ngoại giao đặt chỗ trong tiệm ăn. Đô Đốc Abbot kêu gọi bầu cho Biden. Trump mất điểm quân nhân. New York vẫn điều tra dù Trump thắng cử hay không.

.

WASHINGTON (VB - 31/10/2020) -- Thế nào cũng bị Cộng Hòa chụp mũ là xã hội chủ nghĩa: Nhiều triệu người Mỹ mất bảo hiểm y tế vì trận đại dịch làm rung chuyển nền kinh tế Mỹ bây giờ có thể ghi danh xin bảo hiểm y tế công lập kể từ Chủ Nhật 1/11/2020, theo tin AP.

.

Chương trình này không phải là chương trình cứu tế COVID nhưng là tái trở lại mùa ghi danh thường niên của chương trình y tế vừa túi tiền gọi là Affordable Care Act, còn gọi là "Obamacare." Mùa ghi danh xin bảo hiểm này sẽ kéo dài tới ngày 15/12/2020. Cơ quan y tế liên bang có tên là Centers for Medicare and Medicaid Services, nơi điều hành trang mạng HealthCare.gov, nói rằng tiền bảo phí đóng cho chính phủ sẽ giảm một chút trong năm 2021, và mỗi người dân dùng ObamaCare sẽ có ít nhất 3 hãng bảo hiểm để lựa chọn.

.

TT Trump đã cam kết từ 2016 sẽ gỡ bỏ ObamaCare và các đơn kiện liên tục kéo dài qua các tòa án sau khi hàng chục Thống Đốc nộp đơn kiện để đòi giữ lại ObamaCare cho dân nghèo, và Tòa Tối Cao Liên Bang sẽ xét xử một tuần sau ngày bầu cử.

.

Giáo sư Adam Gaffney tại đại học y khoa Harvard Medical School, và 2 GS David Himmelstein, và Steffie Woolhandler của City University of New York cảnh cáo rằng gỡ bỏ OvamaCare sẽ làm nhiều người chết không cần thiết khi đưa ra cuộc nghiên cứu chung của 3 vị. Trong đó nói rằng nếu Trump gỡ bỏ ObamaCare thành công, sẽ có thêm 19.9 triệu người Mỹ mất bảo hiểm y tế, tron khi tình hình dân Mỹ cần mở rộng bảo hiểm chứ không phải co cụm, vì "hiện nay đang có 30 triệu người không bảo hiểm y tế, gây ra thêm 68,345 người chết mỗi năm. Do vậy, nếu có bảo hiểm phổ quát sẽ cứu được nhiều mạng người."

.

Mỹ nhiễm dịch kỷ lục trong vòng 24 giờ qua vì siêu vi coronavirus, theo báo cáo hôm Thứ Bảy của Johns Hopkins University cho thấy có thêm 103,243 người mới lây nhiễm. Cùng thời gian là có thêm 1,054 người chết vì COVID-19.

.

Theo thống kê sáng Thứ Bảy 31/10/2020 của United States Elections Project, bầu phiếu sớm tại Hoa Kỳ nhận được tại các ban bầu cử các tiểu bang là: 90,055,033.

-- bầu phiếu trực tiếp tại các phòng phiếu là: 32,698,826.

-- phiếu bầu qua thư nhận được là: 57,356,207.

-- phiếu qua thư chưa gửi về các ban bầu cử là: 33,674,445.

.

Tạp chí Cosmopolitan hôm 30/10/2020 cho biết bảo tàng Madame Tussauds Berlin đã đưa tượng sáp của Donald Trump vào thùng rác hôm Thứ Sáu. Bảo tàng nổi tiếng quốc tế này có địa chỉ ở Berlin, Đức quốc, nói rằng việc quăng vào thùng rác vừa có ý nghĩa "biểu tượng" và vừa có ý nghĩa "biện pháp đón đầu làm trước" trong khi tới gần bầu cử Hoa Kỳ -- gọi là quăng trước, khỏi quăng sau.



Tony Pham

.

Tony Pham hiện nay là quyền giám đốc sở chấp pháp di trú và thuế quan Immigration and Customs Enforcement (ICE) trả lời phỏng vấn trên đài News 5, khi được hỏi về có kế hoạch đoàn tụ 545 trẻ em bị ICE tách rời ra khỏi ba mẹ nơi các trại giam ICE ở biên giới Mỹ-Mexico và bây giờ trở thành mồ côi vì không tìm lại được ba mẹ.

.

Tony Pham vừa nhậm chức hơn 2 tháng qua, không chịu trách nhiệm về việc tách rời các em ra khỏi ba mẹ, nhưng hiện chỉ huy tất cả các hoạt động của ICE, một phần của Bộ Nội An. Năm 2018, có hơn 2,800 gia đình di dân bât hợp pháp vào Mỹ bị giam, ICE tách rời trẻ em ra khỏi ba mẹ. Bây giờ đã cho các em đoàn tụ với ba mẹ, nhưng còn 545 em không tìm được ba mẹ nữa, cho dù các hội thiện nguyện đã tới một số các nước Mỹ Latin tìm.

.

News 5 hỏi Tony Pham rằng việc tách rời trẻ em ra khỏi ba mẹ có là chính sách tốt hay không. Tony Pham trả lời: "Tôi nghĩ chính sách đó là tốt --- tôi nghĩ đó là chính sách mà chúng ta phải nhìn vào cách chúng ta sẽ tiếp cận cách giam giữ những người vào biên giới bất hợp pháp và cách chúng ta sẽ tiếp cận sự dị biệt giữa các gia đình mà chúng ta chia cách đối với các trẻ em đi theo. Điều tôi muốn nói là: tôi phải có thêm một chút thông tin về những gì xảy ra nơi đó. Như tôi đã nói với bạn, chúng ta đối phó với nhiều vấn đề chấp pháp nội an." ("I think it's good—I think it's policy where we have to look at how we were going to approach accommodating those individuals that cross the border illegally and how we are going to approach the differentiation between families that are being separated versus the children that are in tow," Pham said. "What I will say is: I have to get a little bit more information with regard to what's happening down there. As as I told you earlier, we deal with a lot of interior enforcement issues.")

.

Tony Pham theo ba mẹ và gia đình vào Mỹ tỵ nạn năm 1975, khi Sài Gòn sụp đổ.



Joe Biden nghe nhạc Mariachi trong khi vận động tranh phiếu cử tri gốc Mỹ Latin trong tháng 10 ở Las Vegas, Nevada.

.

Bản tin từ Miami hôm 30/10/2020 cho biết một liên minh các lãnh đạo Tin Lành Phúc Âm đã chính thức ủng hộ Biden trong buổi họp báo ở Miami: Mục sư Antonio Mansogo, Phó chủ tịch khu vực liên minh các mục sư Thiên Chúa Giáo gốc Mỹ Latin toàn quốc Hoa Kỳ (National Latino Coalition of Christian Ministers and Leaders -- CONLAMIC), nói rằng họ ủng hộ Biden vì Biden là người có phẩm hạnh và các chương trình chính trị thích hợp.

.

Mansogo nói rằng 4 năm vừa qua của TT Trump là đầy chia rẽ và phá hoại, trong khi Biden sẽ đoàn kết và hòa hợp lại Hoa Kỳ, trong khi chính sách Biden sẽ tạo ra nhiều triệu việc làm.

.

William Sanchez, cố vấn pháp lý của liên minh, nói liên minh này hoạt động từ 20 năm nay và đại diện cho hơn 15,000 nhà thờ khắp Hoa Kỳ. Ông nói, họ ủng hộ Biden vì Biden là tín đồ Ky Tô chân thực, biêt tôn trọng người khác và khiêm tốn trong khi 4 năm qua Trump không tôn trọng quyền của người di dân và không ai thấy được Trump tôn trọng.



Giới y khoa nổi giận vì Trump

.

Hội y khoa Hoa Kỳ -- American Medical Association (AMA) -- hôm Thứ Sáu đưa ra bản văn lên án TT Trump về việc Trump chụp mũ các bác sĩ và bệnh viện hốt bạc vì đại dịch và phóng đại số người chết vì siêu vi COVID-19. Trump đã lập lại các lời vu khống đó trong buổi vận động ở Waterford Township, Mich., hôm Thứ Sáu; trước đó, cuối tuần trước, Trump cũng vu khống tương tự trong buổi vận động ở Wisconsin.

.

Bản văn lên án Trump vu khống ký tên Susan Bailey, Chủ tịch hội AMA, nói rằng các bác sĩ, y tá và các nhânv iên y tế đã đứng ở tuyến đầu chống chịch, chữa trị cho bệnh nhân: "Họ làm như thế vì bổn phận và vì lời thề y khoa họ đã tuyên thệ." Bản văn nói Trump đã mạ lỵ độc ác và hoàn toàn sai sự thật.

.

Một nhóm 4 nhà hoạt động Hồng Kông đã vào tòa lãnh sự Mỹ hôm Thứ Ba 27/10/2020 để xin tỵ nạn chính trị, nhưng đã bị tòa lãnh sự từ chối, và yêu cầu họ bước ra ngoài, trong khi họ ngồi chờ nơi sảnh đường tiếp tận của lãnh sự quán. Một trong 4 người đó đã kể lại với truyền thông, anh có bí danh hoạt động là “Wong” nói với VOA như thế, và bản thân anh là công dân Mỹ, trong khi các bạn kia là công dân TQ.

.

Cùng ngày Thứ Ba, công an thường phục đã bắt nhà hoạt động dân chủ Tony Chung, 19 tuổi, nguyên thuộc nhóm Studentlocalism từng tổ chức nhiều cuộc biểu tình vì dân chủ. Khi bị bắt, Chung đang ngồi ở một tiệm ăn gần lãnh sự quán.

.

Anh Wong, 20 tuổi, nói với VOA rằng 3 người bạn trong nhóm 4 người là xin tỵ nạn, trong khi anh chỉ tới lãnh sự quán giúp làm giấy tờ. Kế hoạch ban đầu là 6 người, nhưng 1 người bị bắt vào sáng hôm đó và 1 người khác không tới như hẹn.

.

Wong sinh tại San Jose, California từ ba mẹ là người Hồng Kông, nói rằng khi 4 người vào được lãnh sự quán Mỹ, một viên chức tới lấy thông tin nói sẽ liên lạc sau, và rồi cả 4 người được trấn an là cứ ra khỏi lãnh sự quán để chờ.

.

Trump bị tòa phán là kích động bạo lực phi pháp: Chánh án liên bang Michael W. Mosman hôm Thứ Sáu ra phán lệnh rằng các tweets do Trump phóng đi đã thúc đẩy các hành vi phi pháp từ các nhân viên công lực liên bang trong khi đối phó biểu tình ở Portland, Oregon. Chánh án yêu cầu 2 phía đơn kiện phải đối thoại về quy luật tiếp cận cho các viên chức làm việc bên ngoài một tòa án (to determine “rules of engagement” for officers acting outside a U.S. courthouse).

.

Hồ sơ này là Bộ Nội An bị kiện bởi 2 dân cử tiểu bang Oregon, một trung tâm bản doanh ở Portland có tên là Western States Center, một nhà thờ và một nhà quan sát pháp lý. Chánh án tuey6n xử rằng các viênc hức liên bang vi phạm Tu Chánh Án số 10 về phân quyền.

.

Bộ Trưởng Thương Mại Hoa Kỳ Wilbur Ross bị tố giác là vẫn có kinh doanh liên hệ tại Trung Quốc trong khi giữ chức Bộ Trưởng Thương Mại Hoa Kỳ. Theo báo ForeignPolicy.com, Ross giữ chức ủy viên trong Hội đồng quản trị một liên doanh Trung Quốc cho tới tháng 1/2019, gần 2 năm trong khi Ross giữ chức Bộ Trưởng. Liên doanh này có tên là Huaneng Invesco WLR (Beijing) Investment Fund Management Co.

.

Trong khi bà Hillary Clinton dùng email ngoài, thì bị Cộng Hòa tấn công, nhưng Ngoại Trưởng của Trump làm như thế không thấy Cộng Hòa nói gì: Trong khi đó, Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo bị lộ chuyện qua email rằng bản thân ông và vợ là Susan Pompeo thực hiện các công việc Bạch Ốc bằng địa chỉ email cá nhân. Chỉ thấy điều tra nội bộ từ Quốc Hội và Bộ Ngoại Giao nói là "có thể sử dụng sai trái tài nguyên chính phủ" ("potential misuse of government resources") một cách mơ hồ.

.

NBC cho biết bà Susan Pompeo thường dùng email cá nhân ra chỉ thị cho các viên chức Bộ Ngoại Giao Mỹ làm giùm mọi thứ, kể cả sắp xếp kế hoạch du lịch, đặt chỗ tiệm ăn trong nhà hàng...

.

Đô Đốc hồi hưu Steve Abbot hôm 31/10/2020 viết trên NBC rằng lý do ông và hơn 200 cựu tướng lãnh và đô đốc ký tên chung kêu gọi bầu phiếu cho Biden là vì Trump miệt thị vị trí đáng quý của người chiến binh, xem chiến binh là bọn khờ và xem tử sĩ như là bọn thất bại, trong khi Trump nịnh bợ các nhà độc tài như Putin, Kim Jong-un, Tập Cận Bình...

.

Theo bản khảo sát chiến binh Mỹ từ báo Military Times hồi tháng 8/2020, Biden được 41.3% ủng hộ, 37.4% ủng hộ Trump. Nhưng bản khảo sát tháng 10 của Military Times cho thấy Biden tăng điểm, giới già trên 55 tuổi đa số ủng hộ Trump, trẻ hơn ủng hộ Biden.



Dân biểu tiểu bang Bee Nguyen, nói rằng Cộng Hòa làm cho dân nghèo mất bảo hiểm y tế, rồi khi tranh cử thì ngôn ngữ Cộng Hòa mới lộ vẻ thỏa hiệp.

.

Tại tiểu bang Georgia, Dân Chủ hy vọng bầu cử kỳ này sẽ chiếm đa số Hạ Viện tiểu bang: Dân Chủ cần chiếm thêm 16 ghế trong Hạ Viện tiểu bang, nơi có tổng số 180 ghế. Hiện thời Cộng Hòa chiếm đa số tỷ lệ 105-75 trong Hạ Viện tiểu bang. Dân Chủ nói cần chiếm đa số để phục hồi y tế ObamaCare tại tiểu bang này.

.

Dân Chủ cũng tố cáo Cộng Hòa đã cắt $950 triệu đô từ ngân sách giáo dục K-12 (mẫu giáo tới lớp 12) trong ngân sách năm nay. Dân biểu tiểu bang Bee Nguyen, Phó Chủ Tịch Đảng Dân Chủ Georgia, nói rằng khi ngôn ngữ Cộng Hòa lộ vẻ trung dung chính là vì làn sóng dân ủng hộ Dân Chủ đang tăng cao: "Nhiều dân biểu Cộng Hòa đang bảo vệ ghế của họ không còn dám công khai ủng hộ chính sách của TT Trump hay của Thống Đốc."

.

Lên đài MCNBC sáng Thứ Bảy, Bộ Trưởng Tư Pháp New York -- Letitia James --- nói rằng văn phòng của bà đang tiến hành điều tra hành vi phạm luật của Trump và gia đình cho dù Trump đắc cử hay không. Hiện thời New York đang điều tra Trump Organization về gian lận tài chánh và trốn thuế. Bà nói New York cũng sẽ điều tra Trump cho dù Trump đắc cử Tổng Thống vì Bộ Tư Pháp liên bang không chèn ép các hoạt động Bộ Tư Pháp tiểu bang được.

.