Thư Thiếu Nhi: Bắc Kim Thang

Bảo Ngọc

Chị BN ơi,

Mùa hè rồi, em về Việt Nam, em có nghe được bài hát Bắc Kim Thang hay lắm. Nó là cái gì vậy chị BN? ( Nam Hoa)

Bạn Nam Hoa thân mến,

BN cũng có nghe qua bài đó và rất thích. Bài hát phỏng theo một câu chuyện cổ tích “Bắc Kim Thang, cà lang bí rợ”.

Ngày xưa tại một làng nọ có hai người bạn thân, một người chuyên đi bán dầu, một người chuyên nghề bắt ếch. Nhà họ dựng trên một cù lao nhỏ muốn vào chợ phải đi qua một cây cầu khỉ.

Một đêm nọ anh bắt ếch nghe tiếng kêu thảm thiết từ một cái bẫy trong một cánh đồng. Anh mở ra, cứu được hai con chim le le và bìm bịp. Vài ngày sau hai con chim bay đến nhà anh bắt ếch để báo cho anh biết chúng nghe được hai con ma da ở sông bàn với nhau là sẽ kéo chân hai anh dìm chết để thế mạng cho chúng đi đầu thai.

Anh bắt ếch đem chuyện kể cho anh bán dầu nghe, nhưng anh bán dầu không tin, cho là chuyện mê tín vớ vẩn. Le le va bìm bịp bày cho anh chàng bắt ếch mời anh bán dầu qua nhà ăn nhậu, chuốc rượu cho bạn say mèm để sáng hôm sau không còn sức ra chợ bán dầu. Ngày tiếp lại sang nhà anh bán dầu bày tiệc, ăn uống no say, chờ cho qua 7 ngày thì ma da hết pháp thuật.

Đến hôm cuối cùng của thời hạn 7 ngày ma da bắt hồn, anh bắt ếch vì say xỉn nhiều ngày nên ngủ quên. Anh bán dầu sực tỉnh vào sáng sớm, nhận ra là mình đã bỏ buôn bán mấy ngày liền nên nhanh chóng quẩy hàng ra chợ bán. Do bước vội vàng qua cầu khỉ, lại bị ma da biến phép cầu trơn trượt nên xẩy chân rơi xuống sông mà chết. Anh bắt ếch tiếc thương bạn nhưng phải chờ một ngày sau để ma da hết phép mới vớt xác bạn lên để chôn cất. Thấy ân nhân của mình đau lòng, le le và bìm bịp bay đến, cất tiếng kêu thảm thiết như tiếng kèn trống đám ma để tiễn một người chết oan. Vì vậy trong bài hát có câu cuối là:

“ Chú bán dầu, qua cầu mà té.

Chú bán ếch ở lại làm chi.

Con le le đánh trống thổi kèn.

Con bìm bịp thổi tò tí tò te...”

Còn bài hát “Bắt Kim Thang, Cà Lang Bí Rợ

Cột Qua Kèo, Là Kèo Qua Cột” còn nhiều ý nghĩa nữa, có dịp mình sẽ bàn tiếp, Hoa Nam à! (B.N sưu tầm)