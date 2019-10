Cây Chết, Hàng Hiệu, Cá Tra, Bệnh Án Dỏm

Cây chết, cây chết giữa công viên Sài Gòn…

Bản tin VietnamNet kể: Hàng loạt cây cổ thụ 'chết đứng' ở công viên Văn Lang Sài Gòn… Người dân Sài Gòn ngỡ ngàng khi thấy gần chục cây cổ thụ ở công viên Văn Lang (quận 5) trụi lá, chết đứng sau khi nơi này được nâng cấp, bê tông hoá.

VnExpress kể: Hải quan TP.SG đấu giá túi xách hàng hiệu… Hai túi xách Hermes có giá khởi điểm hơn 363 triệu đồng, là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu. Cục Hải quan TP.SG vừa thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá hai túi xách hiệu Hermes Kelly và Hermes Birkin. Tài sản đấu giá có xuất xứ từ Pháp, chưa qua sử dụng nhưng không có hộp đựng và hóa đơn. Đây là tang vật vi phạm hành chính được tịch thu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất.

Báo Công An kể: Theo Hiệp hội Chế biến và xuất cảng thủy sản Việt Nam (VASEP), tính đến hết tháng 9-2019, tổng giá trị xuất cảng cá tra đạt 1,46 tỷ USD (giảm 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái). Riêng tháng 9-2019, giá trị xuất cảng cá tra giảm tiếp 14,6%. Trong đó, giá trị xuất cảng sang nhiều thị trường xuất cảng lớn như Mỹ, EU, Brazil, Mexico, Colombia cũng giảm mạnh.

VTC kể chuyện Sài Gòn: Điểm tên những phòng khám sửa hồ sơ bệnh án, quảng cáo 'ảo' để 'móc túi' khách hàng… Hàng loạt phòng khám vừa bị Thanh tra Sở Y tế TP.SG xử phạt vì hành vi chỉnh sửa hồ sơ bệnh án, quảng cáo dịch vụ không được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

...nhiều phòng khám cũng bị xử phạt vì lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật; không đeo biển tên cho nhân viên; không bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất trong quá trình hoạt động và quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận.

Báo Dân Trí kể: Thời gian vừa qua, nhiều hộ dân ở phường 8 (TP Tuy Hòa) phản ánh Nhà máy Bia Sài Gòn - Phú Yên thuộc Chi nhánh Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Trung tại Phú Yên xả khói, bụi gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân ở khu vực này. Ông Phan Lượng ở khu phố Lê Thành Phương, phường 8 (TP Tuy Hòa), cho biết: “Thường thì vào buổi sáng (khoảng 3-5 giờ sáng), tại Nhà máy Bia Sài Gòn - Phú Yên xuất hiện một cột khói đen sì, sau đó khói đen này phát tán theo gió đến các khu dân cư gần nhà máy. Việc phát sinh khói đen từ nhà máy không phải thường xuyên nhưng đã ảnh hưởng đến người dân, nhiều nhà bị khói bụi đen bám vào, nhất là đối với trẻ em thường bị bệnh đường hô hấp do khói bụi này...”

Infonet kể chuyện mỹ phẩm dỏm: Bệnh viện Da liễu TP.SG thường xuyên tiếp nhận rất nhiều trường hợp bệnh nhân bị biến chứng vì sử dụng các loại mỹ phẩm không rõ nguồn gốc được rao bán trên mạng và tại các cơ sở làm đẹp kém chất lượng. "Phần lớn, các trường hợp tai biến sau khi lột da là do sử dụng các chất lột có nồng độ cao, thành phần dễ gây dị ứng và kỹ thuật lột da không đúng quy chuẩn. Thay vì da được kích thích tái tạo nhẹ nhàng thì da lại bị bỏng rát, lột nhiều, nguy cơ gây nhiễm trùng và sẹo xấu về sau", bác sĩ Trần Nguyên Ánh Tú, Phó trưởng Khoa Thẩm mỹ da, Bệnh viện Da liễu TP.SG cho biết.

Báo Thanh Niên kể: Sau câu chuyện nước bẩn ở Hà Nội, người dân chung cư Prosper Plaza (Q.12, TP.SG) hoang mang đưa lên mạng xã hội hình ảnh dùng vải, khẩu trang bịt thử vòi nước và thấy ngả màu vàng, đen. Nhiều người bị viêm da, ghẻ lở.

Phản ánh với Thanh Niên, anh N.T.T (ở block B) cho biết từ cuối tháng 8, thấy có người phản ánh chất lượng nước nên anh tìm cách kiểm tra. “Lấy bất kỳ vật gì như khẩu trang, khăn mặt để bịt vào vòi xả nước tầm 3 phút là thấy màu vàng khè ngay! Nước có lúc trong, có lúc lại rất đục nhìn bằng mắt thường đã thấy. Nhà mình phải mua nước bình để nấu nướng, còn tắm giặt thì đành chịu! Sau một thời gian, mình bị viêm da và nổi mụn khắp cánh tay. Vợ mình thì bị ghẻ đầu và rụng tóc”, anh T. kể.

Cùng cảnh ngộ, anh T.L (sống ở chung cư hơn nửa năm nay) cho biết: “Mỗi lần tắm cho con phải xả ra 3 thau mới bớt vàng. Mình có con nhỏ, sau vài lần tắm thì người bé nổi mẩn. Thậm chí có lần mình húp nước đánh răng, nhả ra thấy nguyên con lăng quăng làm muốn ói ra luôn!”.

Báo Tuổi Trẻ kể: Ngày 23-10, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận Công an phường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TP.SG) đang truy xét vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại một khách sạn ở khu phố Tây trên địa bàn phường. Người bị mất hành lý và trình báo công an là anh Yves (37 tuổi, quốc tịch Bỉ). Anh Yves cho biết toàn bộ hành lý đã biến mất, bao gồm hai laptop, hộ chiếu, thẻ tạm trú, các giấy tờ và tư trang cá nhân.

Người Lao Động kể: Người dân bất ngờ, lo lắng vì bệnh viện hết thuốc không thông báo… Việc bệnh viện hết thuốc Triptorelin (diện BHYT) điều trị dậy thì sớm xảy ra từ ngày 14-10 nhưng không thông báo, đến hẹn trẻ phải chích mà không được giải quyết khiến phụ huynh lo lắng.

Dược sĩ Hoàng Hoài Anh, Trưởng Khoa Dược Bệnh viện Nhi Đồng 2, cho biết việc bệnh viện hết thuốc Triptorelin diện BHYT là có thật và việc "đứt" thuốc này xảy ra kể từ ngày 14-10; Khoa Dược cũng đã có văn bản bản thông báo đến các khoa phòng của bệnh viện. Theo dược sĩ Hoài Anh, việc hết thuốc này là do nhu cầu tăng trong vài tháng gần đây.

Zing kể: Cô gái đâm chết người yêu trong nhà trọ ở TP.SG… Bị người yêu đánh trong lúc mâu thuẫn, cô gái dùng dao đâm trúng ngực khiến nạn nhân tử vong trong nhà trọ ở TP.SG. Ngày 23/10, Công an quận 7, TP.SG, đã bàn giao Đoàn Thị Bé Quyền (19 tuổi, quê An Giang) cho Công an TP.SG để điều tra về hành vi Giết người. Quyền là nghi phạm đâm chết anh Điệp Thanh Sang (25 tuổi, quê Sóc Trăng).

Cung & Cầu kể: Sau khi tăng trưởng dương trong 4 tháng từ tháng 5 đến tháng 8, xuất cảng tôm Việt Nam sang Mỹ trong tháng 9/2019 giảm 18% đạt 64,7 triệu USD. 9 tháng đầu năm nay, xuất cảng tôm sang thị trường này đạt 476,9 triệu USD, tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Mỹ vẫn là thị trường nhập cảng tôm lớn thứ 2 của Việt Nam sau EU, chiếm 19,6% tổng giá trị xuất cảng tôm của Việt Nam đi các thị trường.

Tại thị trường Mỹ, Ấn Độ vẫn đứng đầu về thị phần (38%) nhưng giá trung bình tôm Ấn Độ tại thị trường này giảm sâu từ 10 USD xuống 8,6 USD/kg, trong khi tôm Việt Nam giảm từ 12 USD xuống 11 USD/kg, thị phần của Việt Nam giảm từ 11% xuống còn 8,3%.

VietnamBiz kể: Xuất cảng rau quả Việt Nam liên tục giảm trong những tháng qua, riêng trong tháng 9/2019 giảm 4,7% so với cùng kì năm 2018, nguyên nhân chủ yếu từ thị trường Trung Quốc.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 9/2019 xuất cảng hàng rau quả cả nước đạt 272,16 triệu USD, tăng 0,8% so với tháng trước nhưng giảm 4,7% so với cùng kì năm ngoái. Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 9/2019 xuất cảng hàng rau quả đạt 2,81 tỉ USD, giảm hơn 5% so với 9 tháng đầu năm 2018.

VOV kể: Nhiều doanh nghiệp sẽ phải thu hẹp sản xuất và người lao động sẽ mất việc làm nếu thực hiện giảm giờ làm. Cụ thể, quy định linh hoạt thời gian làm việc tối đa là 48 giờ/tuần. Nhà nước khuyến khích thực hiện tuần làm việc ít hơn là 44 hay 40 giờ tuỳ thuộc điều kiện cụ thể của doanh nghiệp và sự thoả thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động.

Báo Dân Sinh kể: Trong lúc đang di chuyển trên khu vực Đèo Gió xã Vân Tùng (huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn), chiếc xe khách đã bất ngờ xảy ra va chạm với chiếc xe tải đi chiều ngược lại, may mắn tài xế xe khách đã xử lý kịp thời nên người ngồi trên 2 xe chỉ bị thương nhẹ.

vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12h30 tai khu vực Đèo Gió, xã Vân Tùng (huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn). Tại thời điểm trên, chiếc xe khách mang BKS: 11B-9xx.xx đang di chuyển theo hướng từ Thái Nguyên đi Cao Bằng. Khi đi đến một khúc cua dốc khuất tầm nhìn tại khu vực Đèo Gió thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe tải mang BKS: 98C-0xx.xx đi theo chiều ngược lại.

Báo Gia Đình kể: Đôi vợ chồng trẻ đang chạy xe máy trên đường phố Đà Nẵng thì bất ngờ 1 giàn giáo di động rơi từ tầng 4 của 1 tòa nhà cao tầng xuống va trúng. Vụ việc khiến cả 2 nạn nhân phải nhập viện cấp cứu, nhiều người đi đường bị một phen khiếp vía.

Chiều 23/10, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết, đang điều tra, làm rõ vụ rơi giàn treo di động vừa xảy ra trên địa bàn, gây thương tích cho 1 đôi vợ chồng.