Cải Lương, Ô Nhiễm, TQ Nhập Lậu, Kiêu Hối

Xem hát cải lương miễn phí? Chuyện này chỉ xảy ra tại Sài Gòn…

Báo Giao Thông kể: Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (TP.SG) vừa chính thức đi vào phục vụ định kỳ mỗi tháng 2 suất diễn cải lương miễn phí. Đây là dự án thí điểm nhằm làm sáng đèn nhà hát và tạo thói quen cho khán giả đến rạp. Tuy nhiên, dự án này đang vấp phải ý kiến trái chiều của những người đang làm trong môi trường nghệ thuật. Nghệ sĩ Vân Hà thẳng thắn cho rằng, bà không ủng hộ chương trình này vì nếu tổ chức diễn miễn phí thì nghệ thuật sẽ mất giá trị và các đoàn diễn xã hội hóa sẽ bị tê liệt, bế tắc.

Báo Tuổi Trẻ kể: Quận 2 là nơi ô nhiễm nhất ở TP.SG… Kết quả đo đạc, quan trắc môi trường 9 tháng đầu năm cho thấy khu vực Cát Lái và các điểm lân cận tại quận 2 có chỉ số ô nhiễm môi trường đứng đầu tại TP.SG.

Người Lao Động kể chuyện Đà Nẵng: khoảng 20 giờ 20 ngày 8-10, Đội An ninh - Công an quận Hải Châu phối hợp các đơn vị kiểm tra lưu trú tại nhà số 105 Nguyễn Lộ Trạch, Hòa Cường Nam. Tại đây, lực lượng công an phát hiện 10 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bằng đường bộ vào Việt Nam vào cuối tháng 9-2019.

Thời điểm kiểm tra, những người này không xuất trình đầy đủ các loại giấy tờ tùy thân và hoạt động có nhiều biểu hiện nghi vấn. Công an đã thu giữ bên trong nhà gồm: 15 máy tính xách tay, 11 điện thoại các loại, 1 USB, 5 thiết bị phát sóng wifi… Nhóm người Trung Quốc đăng tin tuyển các cô gái trẻ có ngoại hình với quảng bá "làm việc nhẹ lương cao" -- thực tế là quay phim sex.

Báo Thời Đại kể: Theo Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.SG, số liệu kiều hối chuyển về địa bàn TP.SG thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại và các tổ chức kinh tế trực tiếp nhận, chi trả ngoại tệ trong 9 tháng đầu năm 2019 dự ước vào khoảng 3,8 tỷ USD (tăng 7% so cùng kỳ năm 2018).

Pháp Luật Việt Nam kể: Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.SG, số ca mắc sốt xuất huyết (SXH) ở TP vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong tháng 9 số người mắc SXH là 8.128, tương đương tháng 8; đã có 9 trường hợp tử vong (2 trẻ em và 7 người lớn). Hầu hết các trường hợp tử vong đều đến bệnh viện trễ, sau một thời gian tự mua thuốc điều trị tại nhà hoặc kèm theo các bệnh lý béo phì, bệnh mạn tính...

Cùng với SXH, trong 9 tháng năm năm 2019, TP ghi nhận 14.990 ca mắc tay - chân - miệng, trong đó 16% số ca bệnh phải nhập viện điều trị.

VnNews kể: 30 trong tổng số 190 điểm du lịch nổi tiếng của quận Hoàn Kiếm, Hà Nội sẽ triển khai mô hình điểm du lịch không khói thuốc từ tháng 10/2019. Chính thức, 30 điểm du lịch, và gần 30 nhà hàng, khách sạn tại quận Hoàn Kiếm tới đây sẽ trở thành điểm du lịch hoàn toàn không khói thuốc lá. Điều ấy có nghĩa là dù không treo biển cấm hút thuốc, khách du lịch vẫn có thể bị phạt nếu hút thuốc không đúng nơi quy định. Đây là cũng điểm mới trong quy định lần này. Sau Hoàn Kiếm, một số quận có nhiều địa danh du lịch cũng sẽ tiếp tục triển khai mô hình du lịch không khói thuốc lá.

Báo Tổ Quốc kể: khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 9 đạt hơn 1,5 triệu lượt, tăng 28,8% so với cùng kỳ năm 2018. Sau 9 tháng, tổng lượng khách quốc tế tới Việt Nam đạt hơn 12,8 triệu lượt. Với khách nội địa, 9 tháng đầu năm đạt 66 triệu lượt, trong đó có 33,7 triệu lượt khách lưu trú. Đáng lưu ý, báo cáo của Tổng cục Du lịch cho hay, tổng thu từ khách du lịch đạt 504.000 tỷ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2018.

Báo Thanh Hóa kể: Trường Đại học Hồng Đức không tuyển đủ chỉ tiêu ngành Sư phạm chất lượng cao… Thông tin từ Trường Đại học Hồng Đức cho biết, đến thời điểm này, nhà trường vẫn chưa tuyển được chỉ tiêu nào cho ngành Sư phạm Vật lý chất lượng cao theo đề án đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ngành sư phạm tại Trường Đại học Hồng Đức.

Những sinh viên học ngành chất lượng cao được miễn phí ở ký túc xá; được cấp học bổng với mức 990.000 đồng/tháng đối với sinh viên loại xuất sắc và 915.000 đồng/tháng đối với sinh viên loại giỏi.

Báo Công Lý kể: Khí thải từ 10 triệu xe máy, ô tô và 1.000 nhà máy lớn, bụi từ hoạt động xây dựng liên tục khiến không khí TP.SG ô nhiễm nặng.

20 ngày sau khi tình trạng ô nhiễm không khí diễn ra nghiêm trọng tại TP.SG, ông Cao Tung Sơn - Giám đốc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường TP.SG) đã chính thức thông tin đến báo chí về tình hình chất lượng môi trường trên địa bàn.

Theo ông Sơn, trong thời gian vừa qua, tình hình ô nhiễm môi trường không khí diễn biến khá phức tạp, đặc biệt trong khoảng thời gian từ ngày 18/9 - 25/9, xuất hiện hiện tượng mù quang hóa gây cản tầm nhìn, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân...

Hàng Việt bán chạy ở Lào… Báo SGGP kể: Tại Hội chợ Triển lãm thương mại - dịch vụ - du lịch TP.SG vừa diễn ra ở tỉnh Savannakhet vào cuối tháng 9-2019, hàng hóa Việt từ dầu ăn Golden Oil đến giày của Công ty Hà Tuấn đều hết sạch. Ngay cả bảng logo Real Bean Coffee cũng được khách hàng mang về để gắn lên quán cà phê ở Pakse (Champasak).

Các tiểu thương ở chợ Savanxay khẳng định hàng Việt Nam đang ngày càng chiếm cảm tình của người Lào vì hàng từ Việt Nam đưa sang đã phong phú hơn, mẫu mã đẹp hơn, chất lượng tốt, quan trọng là giá cả đã cạnh tranh khá tốt, nên chính tiểu thương cũng mong có hội chợ hàng Việt Nam mỗi năm.

Báo Dân Sinh kể: Theo số liệu thống kê VN, trung bình mỗi năm có 3.000 - 4.000 vụ bạo lực trẻ em, trong đó phát hiện khoảng 100 trẻ bị giết hại và 1.000 trẻ bị xâm hại tình dục.

Với chủ đề "Chấm dứt tình trạng xâm hại tình dục, bạo lực trẻ em gái", tỉnh Nghệ An đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Thi vẽ tranh và thuyết trình chủ đề về trẻ em gái với sự tham gia của 3 trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Thanh Chương; giao lưu - tương tác với khán giả, hoạt cảnh truyền thông về dân số.

Đời Sống & Pháp Luật kể: Khách du lịch thở dài tiếc nuối vì các quán cà phê ở "xóm đường tàu" Hà Nội bị đóng cửa... Trả lời PV báo Đời sống & Pháp luật, anh Sensin Wick, đến từ California (Mỹ) chia sẻ: “ Đoàn tàu chạy qua ngay sát chúng tôi. Điều này rất hay. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một con đường như vậy. Nếu các quán cà phê bị đóng cửa thì khá là buồn. Khi tới đây, chúng tôi không chỉ tìm hiểu được cuộc sống của người dân địa phương, mà còn có thể trao đổi, giao lưu với nhiều bạn bè tới từ nhiều quốc gia khác trên thế giới”.

Báo Đầu Tư Tài Chính kể: Dù giá đắt gấp hơn chục lần sản phẩm sầu riêng trồng trong nước, nhưng sầu riêng được nhập cảng từ Malaysia với tên gọi là Musang King vẫn đang được nhiều người tiêu dùng tại TP.SG tìm mua. Đâu là lý do dẫn tới sự khác biệt giá trị lớn vậy? Giá cao “ngất ngưởng” vẫn hút khách: Sự hiếu kỳ tiếp tay nâng giá sầu riêng ngoại.

Theo khảo sát trên thị trường TP.SG, hiện tại loại sầu riêng Musang King có giá rất cao, dao động khoảng 1,4 - 1,6 triệu đồng/kg. Mức giá này đắt hơn nhiều lần so với giá thành của sầu riêng Dona và sầu riêng Ri6 mà nông dân Việt Nam đang trồng.

Infonet kể: Tổng cục Thuế vừa công bố danh sách 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) lớn nhất Việt Nam năm 2018. Trong đó, Viettel, Honda Việt Nam, PVGas, Vietcombank... đứng đầu danh sách này.

Tổng cục Thuế cho biết, tổng số thuế TNDN đã nộp của các doanh nghiệp trong danh sách V1000 năm 2018 chiếm 60,3% tổng thu ngân sách nhà nước về thuế TNDN.

Doanh Nghiệp VN kể: Gạo Việt Nam xuất cảng mỗi năm 5 – 7 triệu tấn, luôn đứng ở vị trí hàng đầu nhưng giá trị lại thường thấp nhất nhì thế giới. Nguyên nhân là hầu hết lượng gạo xuất cảng vẫn chế biến từ lúa ngoài các mô hình liên kết.

Sự thua thiệt của ngành lúa gạo cũng là thực trạng chung của ngành nông nghiệp Việt Nam. Liên kết, xây dựng chuỗi giá trị luôn được xem là chìa khóa để nông sản Việt Nam vươn ra thị trường thế giới. Tuy nhiên, các mô hình liên kết trên thực tế vẫn còn khiêm tốn, không thể nhân rộng, thậm chí như mô hình cánh đồng lớn đang ngày càng thu hẹp.

Báo Dân Trí kể: Bộ Công Thương cho rằng, ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đã phát triển khá nhanh trong 2 năm lại đây. Một số loại sản phẩm đã xuất cảng sang thị trường Lào, Campuchia, Myanmar, Trung Mỹ...

Hiện nay, VN có khoảng hơn 40 doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô, với tổng công suất lắp ráp thiết kế khoảng 680.000 xe/năm. Có nhiều hãng lớn có hoạt động sản xuất, lắp ráp trong nước.

Từ tháng 6/2019, nhà máy sản xuất ô tô VinFast (Tập đoàn Vingroup) đã chính thức khánh thành và bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt, chỉ sau 21 tháng xây dựng.

Báo Lao Động kể: Từ ngày 10.10, hành khách đi trên một số chuyến bay của Vietnam Airlines khai thác có thể sử dụng Wifi để kết nối internet. Đây là một trong những bước tiến quan trọng của lộ trình ứng dụng công nghệ vào sản phẩm, dịch vụ để gia tăng trải nghiệm của khách hàng và hướng tới một hãng hàng không số (Digital Airlines).

Với mức giá từ 2,95 đến 29,95 USD (tương đương từ 75.000 đồng đến 735.000 đồng), hành khách có thể lựa chọn các gói cước có thời gian sử dụng và mức dung lượng khác nhau, tối đa lên 80MB.