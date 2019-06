Sài Gòn: Hít Khí Độc Trong Nhà, 7 Bà Cháu Thương Vong

SÀI GÒN -- Một tai nạn thương tâm xảy ra khi 1 bé gái thiệt mạng và 6 người khác bị hôn mê trong căn nhà tại phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, Sài Gòn, theo bản tin của Báo Dân Trí cho biết hôm 12 tháng 6.Bản tin viết rằng, “Một cháu bé tử vong, 6 người còn lại rơi vào tình trạng lơ mơ và hôn mê nghi do ngạt khí trong căn nhà sử dụng máy phát điện. Vụ việc xảy ra trên địa bàn phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TPHCM.“Đến tối nay 12/6, các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phối hợp với Công an quận Thủ Đức vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nghi vấn 7 bà cháu bị ngạt, trong đó có 1 bé gái tử vong.“Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày ông Lê Văn Mười Hai (65 tuổi, ngụ trên đường số 43, phường Hiệp Bình Phước) dậy sớm đi uống cà phê, trong nhà có vợ là bà Trần Thị Phụng (61 tuổi) và 5 đứa cháu ngoại (trong độ tuổi 6 - 12) vẫn say ngủ.“Sau đó, ông Hai 2 lần trở về nhà nhưng gọi cửa không ai ra mở. Nghĩ mọi người trong nhà đang còn ngủ nên ông đi tiếp. Đến 13h chiều cùng ngày, ông Hai quay về lần thứ 3 thì một người cháu trai 5 tuổi đi ra mở cửa nhưng có biểu hiện bất thường, người bị đuối sức, mệt mỏi và nói không thành tiếng.“Quá hốt hoảng, ông Hai lao vào nhà kiểm tra thì phát hiện vợ và 5 người cháu ngủ mê man, có biểu hiện hôn mê sâu.“Ngay lập tức, ông Hai hô hoán người dân khu vực rồi gọi cho trung tâm cấp cứu 115. Lực lượng y tế có mặt sơ cứu rồi chuyển 7 nạn nhân vào bệnh viện.“Tuy nhiên cháu gái tên Lê Thị Bích Tr. (11 tuổi) đã tử vong sau đó. Hiện bà Phụng và 4 em nhỏ khác đã tỉnh táo, sức khoẻ dần ổn định; riêng một bé trai còn lại vẫn hôn mê, tình trạng nguy kịch.”Bản tin cũng cho biết thêm thông tin như sau.“Nhận thông tin, công an quận Thủ Đức đã có mặt lấy lời khai các nhân chứng, khám nghiệm hiênn trường.“Vụ việc nghiêm trọng cũng được báo về Công an TPHCM để phối hợp làm rõ. Bước đầu công an nhận định có thể do các nạn nhân bị ngạt thở.“Ông Hai cho biết do hoàn cảnh khó khăn, không có tiền đóng tiền điện nên gia đình ông đã bị ngừng cung cấp điện từ lâu. Vì vậy, nên ông phải đi mượn một máy phát điện chạy bằng dầu về cung cấp điện cho gia đình.“Cũng theo ông Hai, 5 đứa cháu ngoại có 2 đứa sống với vợ chồng ông từ nhỏ; 3 đứa còn lại được ba mẹ gửi tối qua để ngủ nhờ nhà ông bà ngoại.”