1/7 Người Lớn Ơ New Orleans Có Trác Tòa Bắt Giữ

Vào một ngày Thứ Hai đầu tuần ở Tòa An Giao Thông & Đô Thị Thành Phố New Orleans- thành phố nổi tiếng với tệ nạn say xỉn nơi công cộng và phá rối trị an- người ta thấy có 52 người bị bắt, mặc áo liền quần màu vàng và nâu sẫm, ngồi đợi phiên tòa xử đầu tiên dành cho họ. Hầu hết họ là người da đen. Tất cả đều yêu cầu luật sư công bảo vệ. Hơn một nửa trong số họ bị còng trước bụng, lý do chỉ là vì họ đã không tham dự phiên tòa tiểu hình trước đó, dẫn đến lệnh bắt.

Lauren Anderson- một luật sư công chúng của Tòa Án Thành Phố- tỏ vẻ giận dữ khi nhìn danh sách của những người bị bắt giữ này. Theo bà, việc này là vô lý, và không hề làm cho thành phố trở nên an toàn hơn. Việc này chỉ làm cho người dân cảm thấy bị xúc phạm thêm.

Từ năm 2002, đã có 56,000 trát tòa bắt giữ tại Tòa Án Thành Phố New Orleans. Ở thành phố lớn thứ 50 của Hoa Kỳ này, cứ 7 người lớn là đã có một người có trát tòa bắt giữ.