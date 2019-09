Đòi Nợ, Điều Dưỡng, Thống Kê, Nghỉ Tết

Đòi nợ bằng bạo lực là một hiện tượng đáng sợ tại nhiều thành phố lớn. Đòi nợ thuê là một dịch vụ gây kinh hoàng…

Báo Dân Trí kể chuyện Sài Gòn: Nhận đòi nợ thuê với giá 300 triệu đồng, băng nhóm của Lộc bắt 3 người thân của con nợ đưa vào khách sạn đánh đập, tra hỏi cho đến khi công an ập vào bắt quả tang. Ngày 18/9, Công an quận 7 (TP.SG) đang tạm giữ 5 đối tượng trong băng nhóm chuyên đòi nợ thuê và 4 đối tượng có liên quan để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Báo Nghệ An kể chuyện ĐH Vinh: Sinh viên ngành điều dưỡng được đào tạo miễn phí tiếng Đức và bảo đảm việc làm 100% tại Đức… Đây là kết quả của chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Vinh và Viện Kinh tế & Công nghệ Đông Á.

Bản tin VOH kể về y tế Sài Gòn: Số liệu thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cho thấy, trong tháng 8, TP.SG ghi nhận hơn 3.000 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 115% so với tháng trước.

Tích lũy từ đầu năm đến nay, số mắc tay chân miệng trên địa bàn TP là hơn 9.700 trường hợp. Dù chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cảnh báo, dịch bệnh tay chân miệng đã bắt đầu vào mùa, sẽ lây lan rất nhanh nếu phụ huynh, các trường học không có biện pháp phòng ngừa.

Bản tin VTC kể: Ngày 18/9, Sở GD-ĐT TP.SG ban hành hướng dẫn triển khai nhiệm vụ chuyên môn năm học 2019 - 2020. Theo đó, học sinh TP.SG sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 16 ngày, từ 20/1/2020 (26 tháng Chạp) đến hết ngày 2/2/2020 (mùng 9 Tết). Học sinh sẽ trở lại trường vào ngày 3/2/2020 (mùng 10 Tết).

Cũng trong hướng dẫn này, Sở yêu cầu các trường THCS, THPT tập trung rà soát nội dung sách giáo khoa, tinh giản những nội dung dạy học.

Báo Người Lao Động kể: Trong lúc đứng xem lễ khai mạc bóng đá, một chùm bóng bay bất ngờ phát nổ khiến 3 cầu thủ U14 CLB Sông Lam Nghệ An và 1 nhân viên bảo vệ bị bỏng, phải nhập viện cấp cứu.

Chiều ngày 18-9, một lãnh đạo CLB Sông Lam Nghệ An cho biết 3 trẻ em và 1 bảo vệ bị bỏng phải đi nhập viện cấp cứu do chùm bóng bay (có khí hydro) bất ngờ phát nổ trên sân bóng.

Báo Lao Động kể: Hơn 2.000 học sinh Cà Mau bỏ học sau tốt nghiệp THCS… Năm học mới đã bắt đầu gần 2 tuần nhưng hơn 2.000 học sinh ở Cà Mau, sau khi tốt nghiệp THCS, chưa đăng ký học tiếp hoặc vào trường nghề.

Sở GD&ĐT Cà Mau cho biết tính đến ngày 18/9, hơn 2.000 HS hết lớp 9 chưa đăng ký vào học tại các trường THPT. Trong khi đó, con số này của năm học trước khoảng 2.000 em. Hầu hết số học sinh “thất thoát” này hiện không có cách nào kiểm soát.

Tờ Thời Báo Chứng Khoán VN kể: Theo báo cáo khảo sát về du lịch ASEAN của tập đoàn tài chính Maybank King Eng, thực tế Việt Nam đang thiếu khách sạn chất lượng, vì có tới 80% số lượng phòng khách sạn ở tiêu chuẩn dưới 3 sao. "Chúng tôi đã tự hỏi tại sao chi tiêu trung bình của khách du lịch ở Việt Nam lại giảm xuống và chúng tôi chỉ có thể nghĩ rằng đã không có đủ dịch vụ chất lượng cao hơn để khách du lịch có thể móc hầu bao," ông Sadiq Curimmbhoy, Trưởng phòng nghiên cứu khu vực của Maybank King Eng nhận xét.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, không có đủ dịch vụ chất lượng cao cũng là một trong những nguyên nhân khiến điểm đến khó thu hút khách trong mùa thấp điểm.

Báo Đồng Nai kể: Gà rớt giá, người nuôi thua lỗ nặng… ông Lê Văn Quyết, Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Đông Nam bộ dẫn chứng, hiện mỗi ký thịt gà bán ra, người nuôi đang lỗ từ 10-12 ngàn đồng. Một trại nuôi quy mô nhỏ với 4 dãy chuồng khoảng 80 ngàn con gà nếu xuất bán trong thời điểm này sẽ lỗ không dưới 2 tỷ đồng.

“Tôi nghe nói vài ngày trước, có doanh nghiệp đã phải tiêu hủy gà giống vì sợ nhiều trại nuôi quá, đến lúc xuất chuồng sẽ bị ứ lại do khó tiêu thụ. Ngành nuôi gà công nghiệp đang gặp khó khăn theo chuỗi, khó từ đơn vị sản xuất giống, trại nuôi cho đến khâu tiêu thụ. Nếu tình trạng này vẫn kéo dài thì người nuôi gà khó tránh khỏi nguy cơ phá sản vì thua lỗ, nhất là những trại mới đầu tư, chưa thu hồi vốn gốc” - ông Quyết nói.

Báo ĐCSVN kể: Từ đầu năm đến nay, các đơn vị thuộc Cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội đã kiểm tra, phát hiện và thu giữ hàng chục nghìn cuốn sách “lậu” và các ấn phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ với giá trị lên đến nhiều tỷ đồng. Mới đây nhất, ngày 16/8, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 28 (Cục QLTT Hà Nội) phối hợp cùng Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội tiến hành kiểm tra cơ sở in ấn, nhân bản sách tại 2 địa chỉ 52 và 56 tổ dân phố Tân Phong, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm. Cơ sở sản xuất sách lậu mang tên Công ty Sản xuất thương mại và Dịch vụ Huy Dương do Nguyễn Văn Huy làm chủ kinh doanh. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng QLTT đã thu giữ gần 200 đầu sách các loại với gần 10 vạn cuốn sách đã in thành phẩm và hàng trăm chiếc đĩa CD... Cơ sở không xuất trình được bất cứ một loại chứng từ, hóa đơn nào liên quan đến việc in ấn, nhân bản sách.

Bản tin VietnamNet kể: Nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ Thái Lan chiếm hơn 50% về số lượng và tổng kim ngạch trong 8 tháng đầu năm 2019. Xe nhập từ Thái Lan ngày càng rẻ, đang chiễm lĩnh thị trường Việt Nam.

Số liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy, tính đến hết tháng 8/2019, Việt Nam đã chi 2,136 tỷ USD (gần 50.000 tỷ đồng) để nhập khẩu 95.929 ô tô nguyên chiếc các loại. Trong đó, ô tô từ Thái Lan chiếm hơn 50%. Cụ thể, có 56.792 xe nguyên chiếc nhập từ Thái Lan, giá trị 1,1 tỷ USD. Riêng tháng 8/2019 tổng ô tô nhập khẩu đạt 9.412 chiếc các loại thì nhập từ Thái Lan là 4.266 chiếc.

VnExpress kể chuyện thuế: Tổng nợ thuế của 1.144 doanh nghiệp bị Cục Thuế TP.SG nêu trong tháng 9 xấp xỉ 2.200 tỷ đồng. Các doanh nghiệp này đều có nợ thuế tính đến ngày 30/6 trên 200 triệu đồng. Tổng tiền nợ đợt này giảm so với kỳ công bố vào đầu tháng 8, nhưng có thêm gần 200 doanh nghiệp mới bị nêu tên.

Zing kể chuyện Long An: Vừa ra khỏi cổng trường, cô Mười bị một thanh niên chạy xe máy từ phía sau vượt lên giật túi xách có 20 triệu đồng rồi tẩu thoát. Tối 18/9, Công an xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa (Long An), tiếp nhận trình báo vụ giật túi xách chứa 20 triệu đồng của cô giáo mầm non Phan Thị Mười (51 tuổi, ngụ ấp 5, xã Nhị Thành). Cô giáo mầm non khai 20 triệu đồng trong túi xách là của phụ huynh học sinh. Do chưa kịp bàn giao cho trường, cô mang về nhà để sáng mai giao cho thủ quỹ.

VOV kể chuyện giáo viên miền núi Quảng Bình: Mưa lũ đã đi qua hơn 2 tuần nay, nhưng các bản làng ở xã Thượng Hoá (Quảng Bình) vẫn bị nước lũ cô lập cả tháng trời. Mưa lũ đã đi qua hơn 2 tuần nay nhưng ở vùng núi xã Thượng Hoá, huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình, hiện một số nơi vẫn còn ngập nước, giao thông chia cắt. Các bản làng ở xã Thượng Hoá bị bao quanh bởi núi đá nên thường bị nước lũ cô lập cả tháng trời. Nhiều giáo viên cắm bản đến trường phải đi qua ít nhất 2 đến 3 lần đò vượt dòng lũ. Đường đến trường với các học sinh của nhiều thầy cô giáo cắm bản nơi đây thấm đẫm mồ hôi và nước mắt.

Báo Thanh Niên kể: Ngày 18.9, nguồn tin từ Thanh tra Sở Y tế TP.SG cho biết UBND TP đã ban hành nhiều quyết định xử phạt trong lĩnh vực khám, chữa bệnh và rút phép, đình chỉ nhiều phòng khám.

Đầu tiên là Công ty TNHH đầu tư y tế quốc tế Đông Á (202 Tô Hiến Thành, P.15, Q.10 bị UBND TP xử phạt với mức “khủng” là 213 triệu đồng. Đây là mức xử phạt khá cao đối với một phòng khám đa khoa trong lĩnh vực khám, chữa bệnh.

VTV kể: Doanh nghiệp Việt đã đủ tiềm lực, đủ kinh nghiệm và sự tự tin để có thể đầu tư vào Hoa Kỳ và cơ hội đầu tư ở đây là rất lớn. Đây là nhận định được đưa ra tại tọa đàm kinh doanh Việt Nam - Hoa Kỳ. Sự kiện do Hội Việt - Mỹ thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Hội đồng doanh nhân Việt - Mỹ tổ chức tại Hà Nội.

Báo Dân Việt kể: Doanh nghiệp “kêu trời” vì phân bón giả… Theo Ban chỉ đạo 389 quốc gia, phân bón giả, kém chất lượng đang gây rối loạn thị trường, tạo môi trường cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp, đặc biệt gây khó khăn cho các doanh nghiệp làm ăn chân chính.

Báo Đấu Thầu kể: theo số liệu thống kê du lịch trong và ngoài nước, mức chi tiêu của khách du lịch Trung Quốc trong các dịp lễ tết tuy không nhiều như trước đây nhưng vẫn duy trì ở mức cao. Việt Nam được xem là một trong những điểm đến ưa thích nhất của du khách Trung Quốc, do vậy, hoàn toàn có cơ sở để hi vọng vào những cơ hội phát triển cho ngành du lịch của nước ta. Với hơn 30.000 phòng dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động trong năm 2019 và 2020, Việt Nam hiện đang dẫn đầu khu vực về mặt số phòng, theo sau là Indonesia, Thailand, Malaysia, Philippines và Hàn Quốc.