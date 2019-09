HS Lào, Số Xe Đẹp, Giảm Giờ Làm, Ngộ Độc

Gần đây, thấy có người gọi Việt Nam là “xứ Đông Lào”… chữ này thoạt nghe hơi khó hiểu, nhưng nghĩ một chặp mới hiểu ra, rằng VN là đất nước phía Đông nước Lào, cũng một dạng chậm tiến y hệt như “chính chủ nước Lào”… Nhưng hình như dân Lào hiền lành hơn dân mình, tuy cùng số phận đau khổ xã hội chủ nghĩa…

Bản tin Vietnam+ kể rằng: Số lưu học sinh Lào đang học tập tại Việt Nam là 16.644 người. Trong đó, Hiệp định Chính phủ Việt Nam cấp cho Lào là 4.228 người; diện hợp tác giữa các Bộ, ngành, địa phương là 5.630 người; tự túc là 6.728 người. Riêng năm 2019, Chính phủ Việt Nam đã cấp 1.271 học bổng cho phía Lào.

Năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đã cử 34 giáo viên sang giảng dạy tiếng Việt tại Lào.

Báo Người Lao Động kể chuyện biển số: Phòng CSGT công an tỉnh Bình Dương khẳng định chủ xe đã bốc ngẫu nhiên được biển số 61A 666.66… Ngày 17-9, mạng xã hội xôn xao bàn luận về việc một người đàn ông được phòng cảnh sát giao thông tỉnh Bình Dương cấp biển số đẹp 61A 666.66.

Theo đó, anh Trương Hoài Ân, 25 tuổi, địa chỉ phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã bốc số và được cấp biển số trên cho chiếc ôtô hiệu Mazda do anh là chủ sở hữu.

Báo Nhân Dân kể: Tổng LĐLD Việt Nam đề nghị xem xét giảm thời giờ làm việc bình thường của người lao động từ “48 giờ trong một tuần” xuống “44 giờ trong một tuần” vào thời điểm hiện nay là cần thiết và có cơ sở.

Bên cạnh đó, Công đoàn Việt Nam cũng đề xuất tăng thêm một số ngày nghỉ trong năm. Với số ngày nghỉ lễ, Tết trong năm rất thấp, lao động trong nhiều ngành kinh tế, chủ yếu là lao động di cư nên việc tăng thêm mỗi năm ít nhất ba ngày nghỉ là cần thiết.

Infonet kể chuyện Phú Thọ: Gần 100 trẻ em mầm non nghi ngộ độc thức ăn, vẫn chưa tìm ra nguyên nhân… Chiều 17/9, ông Nguyễn Tân Sơn - Trưởng phòng GD&ĐT Cẩm Khê (Phú Thọ) cho biết, có gần 100 trẻ của Trường mầm non Thụy Liễu nghi ngộ độc thức ăn và đã có hơn 30 cháu được ra viện với tình trạng sức khỏe ổn định.

“Bây giờ chưa rõ nguyên nhân, tuy nhiên sau khi cơ quan chức năng chỉ ra được nguyên nhân thế nào thì chúng tôi sẽ có giải pháp khắc phục” - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Cẩm Khê Nguyễn Tân Sơn nhấn mạnh.

Báo Đồng Nai kể: Theo Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn, trong 9 tháng của năm 2019, sản lượng một số cây trồng hằng năm có diện tích lớn của Đồng Nai đều giảm. Cụ thể, lúa đạt sản lượng gần 115 ngàn tấn, giảm gần 2,7 ngàn tấn; bắp đạt trên 112 ngàn tấn, giảm trên 7 ngàn tấn; các loại rau đạt gần 63,7 ngàn tấn, giảm 935 tấn...

Bản tin VTC News kể: Chợ bán thịt chó nổi tiếng trên đường TMT13, quận 12, vẫn tiêu thụ tốt sau khuyến nghị từ bỏ thói quen ăn thịt chó của Ban quản lý ATTP TP.SG.

Mới đây, Ban quản lý An toàn thực phẩm (ATTP) TP.SG khuyến cáo, thịt chó - món khoái khẩu của nhiều người - đang là mối nguy cơ gây ra nhiều bệnh tật, nhất là các bệnh về ký sinh trùng, côn trùng, thậm chí có thể gây tử vong cho người sử dụng. Chó lại là vật nuôi gắn bó với con người từ rất lâu, được nhiều gia đình xem như thành viên trong nhà.

Thế nhưng, theo khảo sát của VTC News ngày 16/9, dọc tuyến đường TMT13 (phường Trung Mỹ Tây, quận 12,), các sạp bán thịt chó vẫn mở từ sáng sớm, lượng khách khá đông.

Báo Chính Phủ kể: Theo ông Ngô Anh Tuấn, Chủ tịch Hội In TP.SG, riêng khu vực TP.SG đã chiếm tới hơn 65% tổng doanh thu ngành in cả nước. Trong đó, ngành bao bì tăng trưởng trung bình 15-17%, văn hoá phẩm trước đây giảm do sự phát triển của các phương tiện thông tin, truyền thông điện tử, mạng xã hội… nhưng 3 năm qua đang có xu hướng đi lên. Tổng doanh thu các doanh nghiệp ngành in trong nước đóng góp 1% GDP, nếu tính cả khối FDI, tổng doanh thu của ngành in Việt Nam đạt 4 tỷ USD, “đây là ngành có khả năng phát triển, mang lại lợi nhuận lớn”. Hiện nay, tại các khu công nghiệp, ngành bao bì với tư cách là ngành công nghiệp phụ trợ có sự phát triển nhanh, ổn định, gần như đã “đánh bại” được các DN nước ngoài.

Bản tin Sao Star kể chuyện truy nã: Tạo niềm tin bằng vẻ ngoài đại gia, gương mặt khả ái, đối tượng dùng chiêu thức huy động vốn kinh doanh các loại vải để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng.

Sáng 17/9, Công an tỉnh Bình Dương đã phát đi thông báo truy tìm người phụ nữ tên Trương Thị Cao Thảo (SN 1986, quê Quảng Ngãi) để điều tra, làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Báo Pháp Luật ghi về một thống kê của Viện nghiên cứu kinh tế TW (CIEM), cho thấy rằng từ 2011, kim ngạch xuất cảng VN luôn tăng khá cao, đặc biệt là xuất cảng của khu vực FDI; trong khi xuất cảng của khu vực này tăng bình quân hàng năm 22,7% thì xuất cảng của khu vực trong nước chỉ tăng 8,8%.

Khu vực FDI ngày càng chiếm vai trò quan trọng; tỷ trọng xuất cảng của khu vực FDI liên tục tăng từ 51% năm 2011 lên 70% năm 2018. Tương ứng, tỷ trọng xuất cảng của kinh tế trong nước giảm từ 49% xuống còn 30% trong cùng thời kỳ…

Báo Thanh Niên kể: Bà Đào Thị Minh Phương, Hiệu trưởng Trường THCS Lý Tự Trọng (phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng) thừa nhận hơn 250 học sinh của 2 khối lớp 7 và 8 của Trường THCS Lý Tự Trong chưa được học tiếng Anh từ đầu năm học 2019 – 2020.

Lý giải điều này, bà Phương cho biết: “Năm nay, chúng tôi có 15 lớp. Theo kế hoạch, mỗi lớp có 3 tiết tiếng Anh/tuần. Tổng số là 45 tiết/tuần. Trong khi đó, trường chúng tôi hiện nay chỉ còn một giáo viên tiếng Anh. Giáo viên chỉ có thể dạy tối đa 19 tiết theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chính vì thiếu giáo viên nên các em học sinh khối 7,8 chưa được học”.

Báo Kinh Tế Đô Thị kể: Theo bảng xếp hạng của US News & World Report về các nền kinh tế tốt nhất thế giới để đầu tư, Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ từ vị trí 23 năm ngoái lên vị trí thứ 8 năm nay, vượt qua các nước láng giềng Đông Nam Á như Malaysia, Indonesia và Singapore...

U.S News & World Report đã khảo sát hơn 21.000 người từ 80 quốc gia trên thế giới, trong đó, lấy ý kiến của khoảng 7.000 lãnh đạo công ty trên toàn cầu để đưa ra thứ tự trong bảng xếp hạng.

Việc đánh giá các quốc gia dựa trên 8 tiêu chí, gồm tinh thần khởi nghiệp, sự ổn định kinh tế, chính sách thuế thuận lợi, sự sáng tạo, lao động có tay nghề, chuyên môn về công nghệ, sự năng động và vấn đề tham nhũng.

VTV ghi nhận: TP.SG có 1,7 triệu học sinh nhưng thực tế, hiện nay tại các trường công lập, chỉ có khoảng trên 5% học sinh đi học bằng xe bus. Tại sao tỷ lệ này lại thấp như vậy?

Hiện nay, nghị quyết của TP.SG đã đặt chỉ tiêu đến năm 2020 sẽ tăng số học sinh đi xe bus lên 15% nhưng hiện nay vẫn chưa đạt 50% số này.

Trước thực trạng này, Sở GD&ĐT TP.SG cho biết, sẽ phối hợp với Sở GTVT TP.SG cùng các đơn vị tìm giải pháp nâng cao chất lượng xe, thu hút học sinh đi xe bus với kỳ vọng tăng số học sinh lên 10% trong năm học này.

Báo Tiền Phong ghi nhận về một đề xuất và nỗi quan tâm dè dặt: 'Thành phố Nhiếp ảnh'- coi chừng ế?!

Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm vừa đề xuất xây dựng “Thành phố Nhiếp ảnh Việt Nam”. Theo đó, tại một địa phương có tiềm năng du lịch và di sản, sẽ định kỳ diễn ra một loạt cuộc thi, hội chợ, triển lãm, trại sáng tác, khóa học, hội thảo… nhiếp ảnh quy mô quốc tế. Nhà phê bình Vũ Huyến tỏ ra nghi ngờ ý tưởng này.

Kênh 14 kể chuyện trộm Sài Gòn: Hai thanh niên sau khi trộm được chiếc loa kẹo kéo và ĐTDĐ thì bị người dân phát hiện, truy đuổi. Sau đó, cả 2 nhảy xuống kênh để thoát thân, tuy nhiên do đuối sức nên 1 người bị đuối nước tử vong.

Ngày 17/9, Công an quận 8, TP.SG đang điều tra làm rõ vụ 2 thanh niên đi trộm cắp bị người dân truy đuổi dẫn đến nhảy kênh khiến 1 người tử vong. Nạn nhân là Lê Hữu Trí (25 tuổi, ngụ quận 8).

Zing kể chuyện các phố trung tâm Sài Gòn sẽ hạn chế xe: Ngày 17/9, tại hội thảo quốc tế về giải pháp phát triển nhà ở đáp ứng gia tăng dân số 1 triệu người sau mỗi 5 năm tại TP.SG, Sở Giao thông Vận tải đã trình bày về kế hoạch, giải pháp để phát triển vận tải hành khách công cộng trên địa bàn.

Theo đó, trong giai đoạn 2026-2030, TP.SG đặt mục tiêu hạn chế và tiến tới xóa sổ môtô, xe máy tại một số khu vực thuộc trung tâm. Trong giai đoạn trước đó, Sở Giao thông Vận tải sẽ lên kế hoạch triển khai các giải pháp phát triển vận tải công cộng và kiểm soát phương tiện cá nhân.

TTXVN kể: vào lúc 9 giờ ngày 17/9, sà lan số hiệu TG 175.68 tải trọng 565 tấn do Nguyễn Văn Lượm (sinh năm 1975), thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang điều khiển, lưu thông từ hướng cầu Sơn Đông (thành phố Bến Tre) ra sông Hàm Luông. Đến khu vực trên, sà lan va chạm vào cầu Sông Mã. Lúc xảy ra va chạm, sà lan không chở hàng.

Cầu Sông Mã nối liền hai ấp Mỹ Hòa và Mỹ Đức bị sà lan làm sập hai nhịp giữa (nhịp cầu sập làm bằng sắt có chiều dài khoảng 50 m, rộng 2 m) và kéo lệch cây cầu.

Chiều 17/9, ông Lê Công Tạo, Chủ tịch UBND xã Mỹ Thành, thành phố Bến Tre cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang tìm cách di dời cây cầu Sông Mã, xã Mỹ Thành để giải tỏa giao thông đường thủy cho các tàu qua lại.