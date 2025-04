CẢM TẠ: Bà Quả phụ Phạm Trần (nhũ danh Vũ Thị Lan Hương) và các Con Cháu xin chân thành tri ơn và cảm tạ

(NEW JERSEY, ngày 23 tháng 4, Reuters) – New Jersey đang bị cháy rừng hoành hành ở khu vực Pinelands, gần các thành phố ven biển Đại Tây Dương. Theo Sở Cứu hỏa Rừng (Forest Fire Service) New Jersey, lửa lan rất nhanh và đây có thể là đám cháy rừng lớn nhất của tiểu bang trong gần hai thập niên qua.