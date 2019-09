Du Lịch, Mỏ Đá, Pháo Sáng, Làng Cổ

Con gà đẻ trứng vàng cho Việt Nam và các nước Đông Nam Á vẫn luôn luôn là ngành du lịch… vì tự nhiên khách quốc tế rủ nhau tới xài tiền trong sân nhà mình…

Trong khi đó Báo Pháp Luật kể về lĩnh vực du lịch mới: Xu hướng trải nghiệm du lịch một mình ngày càng tăng nhanh nhưng ngành du lịch Việt lại chưa bắt kịp với xu hướng mới này. Khảo sát từ các đơn vị nghiên cứu thị trường và cung cấp dịch vụ đặt phòng trực tuyến như Agoda và YouGov cho thấy TP.SG nằm trong tốp 10 điểm đến được yêu thích của cộng đồng du lịch cá nhân (Solo Travel). Klook, nền tảng du lịch chuyên phục vụ thị trường khách du lịch cá nhân, cũng cho hay chỉ riêng tại thị trường châu Á, lượng khách du lịch cá nhân tăng từ 31% lên 38% vào năm 2018. Việt Nam và Thái Lan nằm trong nhóm quốc gia thu hút nhóm khách du lịch này. Bài toán đặt ra với các doanh nghiệp du lịch Việt Nam là cần làm gì để khai thác thị trường hấp dẫn này.

Báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp kể: Hiện nay, có rất nhiều mỏ đá đã được tỉnh Thanh Hóa cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, phê duyệt trữ lượng, nhiều mỏ đã nộp thuế và các khoản phí khác, nhưng vẫn chưa được cấp phép khai thác. Chính điều này đã gây khó khăn cho các doanh nghiệp, tiếp tục kéo dài thời gian sẽ khiến nhiều doanh nghiệp có nguy cơ phá sản.

Báo Tiền Phong kể: Hà Nội FC họp báo nóng, xin lỗi vụ bắn pháo sáng gây thương tích… Hà Nội FC đã tổ chức buổi trao đổi thông tin với báo chí xung quanh vụ việc cổ động viên (CĐV) đốt pháo sáng gây thương tích cho một nữ khán giả trong trận đấu giữa Hà Nội FC và Nam Định trên sân Hàng Đẫy ngày 12/9.

Sân Hàng Đẫy thời gian qua luôn là điểm nóng về vẫn nạn pháo sáng. Trước đó, CĐV Hải Phòng cũng đã nhuộm đỏ sân Hàng Đẫy bằng pháo sáng trong chuyến làm khách tại vòng 6 V-League 2019 diễn ra tối 21/4. Ban kỷ luật VFF đã ra án phạt CLB Hà Nội 70 triệu đồng và treo sân Hàng Đẫy một trận. Tuy nhiên, sau khi đội bóng Thủ đô có công văn xin giảm án, Ban Giải quyết khiếu nại VFF đã hủy án treo sân Hàng Đẫy hai ngày sau đó.

Bản tin VietnamNet kể: Cầu Kênh Tẻ dài gần 800m nối quận 7 và quận 4 dẫn vào trung tâm TP.SG chịu cảnh kẹt xe mỗi ngày. Dự án mở rộng cầu dự kiến giữa tháng 9 hoàn thành, cầu sẽ rộng thêm được hơn 1m.

...hằng ngày người dân qua cầu phải khổ sở nhích từng chút một khi di chuyển vào buổi sáng từ hướng Q.7 sang trung tâm thành phố và buổi chiều từ Q.4 ngược ra khu Nam Sài Gòn

Báo Đầu Tư kể về làng cổ: Hà Nội vừa có quyết định công nhận làng cổ Đường Lâm (xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây) là điểm du lịch, được khai thác, phát triển theo đúng quy định của Luật Du lịch.

Làng cổ Đường Lâm có tổng cộng 956 ngôi nhà cổ, nằm ở các làng Đông Sàng, Mông Phụ và Cam Thịnh. Có nhiều ngôi nhà được xây dựng từ rất lâu đời, từ những năm 1649, 1703, 1850… đều được xây dựng bằng loại vật liệu truyền thống của xứ Đoài là đá ong, gỗ xoan, tre, nứa, gạch đất nung, ngói, đất nện, trấu, mùn cưa,…

VnEconomy kể: Số liệu mới nhất do Tổng cục Hải quan công bố sáng ngày 12/9 cho thấy, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá trong nửa cuối tháng 8/2019 đạt gần 14 tỷ USD, tăng 16,4% so với nửa đầu tháng 8.

Con số này đã giúp nâng tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam trong tháng 8 lên gần 25,9 tỷ USD, tăng 12,6% so với tháng trước đó và trở thành tháng có kim ngạch xuất khẩu cao nhất từ đầu năm đến nay. Như vậy, tính chung 8 tháng năm 2019, kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt mức 171,3 tỷ USD, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bản tin VOH ghi lời Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm bày tỏ TP.SG muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với Malaysia, nhất là lĩnh vực TP ưu tiên như: thương mại, công nghệ. Malaysia hiện là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Việt Nam.

Năm 2018 kim ngạch thương mại hai nước đạt hơn 11 tỷ đô la Mỹ. Riêng kim ngạch thương mại TP.SG – Malaysia đóng góp 50% kim ngạch thương mại hai nước và tại TP.SG có hơn 50% số dự án đầu tư Malaysia tại Việt Nam. Malaysia có 246 dự án đầu tư tại TP.SG với hơn 4,6 tỷ đô la Mỹ, đứng hàng thứ 4 trong 106 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại TP.

Báo Lao Động kể: Công ty TNHH Công nghiệp Tân Bình Phú tự ý xây dựng bến bãi tập kết vật liệu trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi khiến một đoạn đê bao sông Sài Gòn bị sạt lở nghiêm trọng.

...đoạn sạt lở có chiều dài 75 m, rộng 15 m và sâu từ 3 - 5 m so với mặt đê bao hiện hữu. Khu vực này nằm trong gói thầu 1B, thuộc dự án công trình thủy lợi bờ hữu ven sông Sài Gòn từ sông Vàm Thuật đến Rạch Tra. Nguyên nhân vụ việc là do Công ty TNHH Công nghiệp Tân Bình Phú tự ý xây dựng bến bãi tập kết vật liệu, trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi và phạm vi bảo vệ bờ khi chưa được cấp phép.

Bản tin Yeah 1 News kể rằng: Xe tải đang chạy trên đường Phạm Văn Chiêu thì mất thắng, lao tự do trên đường và tông trực diện 2 xe máy. Kết quả nam thanh niên bị cuốn vào gầm bị thương rất nặng, t.ử v.ong trên đường đi cấp cứu, còn một người phụ nữ bị cán qua chân, liên tục kêu cứu.

Khoảng 10h30 ngày 12.9, xe tải (BKS 60C-274.16) lưu thông trên đường Phạm Văn Chiêu hướng từ đường Lê Văn Thọ đến đường Quang Trung. Khi vừa qua khỏi trường tiểu học Lam Sơn khoảng 50m (phường 9, quận Gò Vấp, TP.SG) thì phương tiện trên mất lái tông vào một xe máy (62C1-161.56) do nam thanh niên khoảng 25 tuổi điều khiển đang lưu thông cùng chiều phía trước, một xe máy Chaly do người phụ nữ khoảng 60 tuổi điều khiển chiều ngược lại.

Báo Dân Việt kể: Theo thông tin từ Tổng cục quản lý thị trường (Bộ Công Thương), thị trường bánh kẹo, đồ chơi dịp Tết Trung Thu 2019, hiện đang tràn lan những sản phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ gây ảnh hưởng tâm lý và sức khỏe người tiêu dùng.

Theo các chuyên gia về thực phẩm đánh giá, các loại bánh, kẹo này chủ yếu là hàng nhập tiểu ngạch từ Trung Quốc hoặc sản xuất gia công tại Việt Nam nên không được các cơ quan chức năng kiểm soát về chất lượng. Do không được các cơ quan chức năng kiểm soát, các loại bánh, kẹo trôi nổi trên thị trường không đảm bảo yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm, sử dụng phẩm màu công nghiệp, đường hóa học hoặc chất bảo quản...

Infonet kể: Đối tượng Hiền bị bắt giữ được xác định là chỉ huy 1 nhóm giang hồ tham gia vụ đập phá nhà hàng ngay trung tâm Sài Gòn với giá thuê là 500 triệu đồng. Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.SG cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Hiền (tự Nhóc, 28 tuổi, ngụ quận 4) để điều tra về hành vi “gây rối trật tự công cộng”. Công an làm rõ và Hiền cũng khai nhận, đã tham gia vụ đập phá nhà hàng ở đường Nguyễn Công Trứ, quận 1 vào tối 8/8 với vai trò chỉ huy 1 nhóm giang hồ.

Pháp Luật Plus kể: Vào việt nam kinh doanh, không chỉ có các tập đoàn quốc tế lớn mới dùng “chiêu” chuyển giá, các doanh nghiệp nước ngoài quy mô nhỏ cũng có hành vi này.

Đơn cử trong số đó là Công ty chế biến trà Ô Long Jun Chow của Đài Loan (Trung Quốc). Bắt đầu làm ăn tại Việt Nam từ năm 2006, Công ty chế biến trà Ô Long Jun Chow có vốn đầu tư 6,344 tỷ đồng. Nhưng sau 4 năm hoạt động, tổng số lỗ lũy kế được công ty khai báo lên tới 23,903 tỷ đồng, tức số lỗ gấp 3,7 lần vốn đầu tư.

Tương tự như Công ty Jun Chow, Công ty Trà Đài Loan có số vốn đầu tư đăng ký là 10,427 tỷ đồng nhưng đến năm 2009, số lỗ lũy kế của công ty đã lên đến xấp xỉ 17,7 tỷ đồng. Công ty Trà Kinh Lộ cũng có vốn ban đầu 26,9 tỷ đồng, sau 4 năm hoạt động, lỗ lũy kế đã lên đến hơn 56,8 tỷ đồng. Công ty King Wan Chen, vốn đầu tư là 29 tỷ đồng nhưng kết quả cũng thua lỗ hơn 38,3 tỷ đồng.

Báo Khám Phá kể: Khảo sát về xu hướng du lịch toàn cầu 2018 của Visa cho biết, trong hai năm tới, người Việt có xu hướng du lịch nhiều hơn, mạnh tay chi tiêu hơn. Người Việt ngày càng thích du lịch nghỉ dưỡng: Với du khách Việt, trung bình chuyến du lịch gần nhất của họ kéo dài 4 đêm. Họ lựa chọn các điểm đến có thời gian di chuyển trung bình là 4,5 giờ. Mỗi du khách Việt dự kiến sẽ chi khoảng 1.100 USD trong chuyến đi tiếp theo. Trung bình trong chuyến đi gần nhất, họ chỉ chi 880 USD. Sự kết hợp của mục tiêu khám phá và mục tiêu tận hưởng là những động lực chủ yếu. Trong số 5 động lực chính khi đi du lịch, những người du lịch vì cảm giác “tận hưởng” thường đi để gắn kết hơn với bạn bè và người thân hay đơn giản là tận hưởng thời gian một mình.

Báo Thương Trường kể: giá trị VN xuất khẩu rau quả tháng 8/2019 ước đạt 246 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu rau quả 8 tháng qua ước đạt 2,53 tỷ USD, giảm 5,8% so với cùng kỳ năm 2018. Về thị trường, Trung Quốc tiếp tục giũ vị trí đứng đầu khi nhập khẩu rau quả của Việt Nam trong 7 tháng qua chiếm 70,5% thị phần, với giá trị xuất khẩu đạt 1,65 tỷ USD, giảm 5,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Tiếp đến là Mỹ chiếm 3,6% thị phần, giá trị xuất khẩu đạt 84,07 triệu USD, tăng 12,5%; Hàn Quốc chiếm 3,3% thị phần, giá trị xuất khẩu đạt 76,91 triệu USD, tăng 13,1%...