- Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa thú nhận: dân VN không tin vào báo chí nhà nước, nhiều nhà báo đã "tự diễn biến". - Các thẩm phán Tòa Tối Cao Colorado bị dân cuồng MAGA hăm dọa ám sát. - Bộ Trưởng Hành chánh tiểu bang Colorado bị 64 lời đe dọa giết chết và hơn 900 lời đe dọa lạm dụng, sau đó khỏi đếm nữa - Thăm dò YouGov: 54% dân Mỹ ủng hộ Tòa án Tối cao Colorado về cấm tên Trump t

Chợ Nhật Tảo ở Quận 10 vắng hoe, tiểu thương ngồi ngủ gà ngủ gật. Kinh tế kinh hoàng: Người lao động "nín thở" chờ thưởng Tết Nguyên đán 2024.

- Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa thú nhận: dân VN không tin vào báo chí nhà nước, nhiều nhà báo đã "tự diễn biến".

- Các thẩm phán Tòa Tối Cao Colorado bị dân cuồng MAGA hăm dọa ám sát.

- Bộ Trưởng Hành chánh tiểu bang Colorado bị 64 lời đe dọa giết chết và hơn 900 lời đe dọa lạm dụng, sau đó khỏi đếm nữa

- Thăm dò YouGov: 54% dân Mỹ ủng hộ Tòa án Tối cao Colorado về cấm tên Trump trên phiếu bầu sơ bộ 2024 của Colorado

- Thăm dò NBC News: 42% người dự kiến dự họp kín bầu sơ bộ Cộng hòa ở Iowa nói rằng Trump nói di dân "đầu độc dòng máu đất nước Hoa Kỳ" khiến họ ủng hộ Trump hơn.

- Tòa cho 2 cựu nhân viên bầu cử Georgia siết tiền gần 150 triệu USD từ Rudy Giuliani tức khắc để khỏi giấu tiền

- TQ ra lệnh ngừng xuất cảng các công nghệ về tinh chế, chế biến và sử dụng nguyên liệu đất hiếm (chận đường VN?)

- TT Biden: hiển nhiên, Trump là kẻ xúi giục bạo loạn 6/1/2021

- LHQ kêu gọi điều tra nhân quyền: quân Israel hành quyết 11 người Palestine tay không trước mặt vợ con họ

- Đại sứ Palestine tại Áo: Hamas sẵn sàng công nhận Israel

- Nhân quyền HRW: Meta xóa các bài đăng về Palestine trên 2 mạng xã hội Instagram và Facebook

- WHO: tất cả bệnh viện ở Gaza đều tê liệt, dân chết thê thảm

- Quân Israel nhắm mục tiêu 230 địa điểm của Hamas trong ngày qua

- Ai Cập: các nước giáp Biển Đỏ hãy tạo thuận lợi đi lại tự do, an toàn qua Biển Đỏ

- Tổng thống Pháp: chống khủng bố không có nghĩa để cho Israel phá hủy Gaza.

- Hội đồng Bảo an LHQ hoãn bỏ phiếu về nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza

- Hamas đàm phán với các đối thủ Palestine về quản lý Dải Gaza và Bờ Tây sau khi kết thúc cuộc chiến chống Israel

- Israel: chiếm xong "Khu phố cao cấp" của Hamas ở trung tâm Gaza

- Ngoại trưởng Israel phản đối LHQ cấp ngân sách viện trợ Palestine

- Số người Palestine chết ở Gaza từ khi xung đột Israel-Hamas đã chết hơn 20,00 người, trong đó 8.000 trẻ em và 6.200 phụ nữ.

- Các công ty Nam Hàn đã ký hợp đồng bán vũ khí cho 12 nước trị giá gần 14 tỷ USD tính đến năm 2023.

- Toyota thu hồi khoảng 1 triệu xe Toyota và Lexus vì trục trặc về cảm biến (sensor)

- Doanh số bán nhà đương hữu ở Hoa Kỳ đã tăng 0,8% so với tháng trước

- Đài Loan là nước tự do nhất ở châu Á trong Chỉ số Tự do Con người HFI, xếp hạng thứ 12 toàn cầu. TQ tự do thứ 149 toàn cầu, VN tự do thứ 130 trên danh sách 165 nước.

- Giá xăng ở Nam California giảm gần 0,40 USD so với chỉ một tháng trước.

- Mỹ nhập cảng cây thông Noel, đèn và đồ trang trí Giáng sinh lớn nhất thế giới mỗi năm, từ TQ, Việt Nam, Cam Bốt, Mexico

- Bắc California: Amy Tran Russell thắng cử vào ghế Hội đồng Học khu Thống nhất Vacaville

- Bay từ VN tới Singapore, Zhang Xiuqiang trộm 23.000 USD từ túi xách hành khách chuyến bay, bị bắt và truy tố

- TIN VN. Kinh tế kinh hoàng: Người lao động "nín thở" chờ thưởng Tết Nguyên đán 2024.

- TIN VN. Bắt tạm giam Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải về tội nhận hối lộ.

- HỎI 1: Mùa Giáng Sinh: 77% hộ gia đình Mỹ lựa chọn cây thông giả? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Quả Giáng Sinh: đa số trẻ em thích tiền hơn quà? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-21/12/2023) ⚪ ---- Hai cựu nhân viên bầu cử Georgia có thể ngay lập tức đòi số tiền gần 150 triệu USD mà Rudy Giuliani nợ họ để bồi thường vì tội phỉ báng, theo phán quyết từ một thẩm phán liên bang tuyên hôm thứ Tư, vì cựu thị trưởng thành phố New York đã mặc kệ các lệnh của tòa án trước đó và có thể đang giấu tài sản để không bị lộ để khỏi trả tiền cho họ.

.

Giuliani, cựu luật sư bị thất sủng của Donald Trump, đã được lệnh vào ngày 15 tháng 12 phải trả cho Ruby Freeman và Wandrea' ArShaye "Shaye" Moss 148 triệu USD trong một vụ kiện phỉ báng dân sự sau khi bồi thẩm đoàn phát hiện ra rằng ông đã bịa đặt rằng 2 người này gian lận để Biden có phiều nhiều hơn Trump trong bầu cử 2020. Trump đã thua cuộc bầu cử trước Tổng thống Joe Biden, và Georgia là một trong vài nơi TRump và Giuliani bịa đặt chuyện có gian lận.

.

.

⚪ ---- Colorado: Sau phán quyết về đại ca, là tràn ngập lời hăm dọa bạo lực từ MAGA. Bộ trưởng Hành chánh tiểu bang Colorado là bà Jena Griswold đã phải chịu đựng sự tấn công dữ dội của các mối đe dọa bạo lực kể từ khi một vụ kiện thay mặt cho sáu cử tri nhằm tìm cách loại Donald Trump khỏi cuộc bỏ phiếu của tiểu bang do Trump kích động cuộc nổi dậy ngày 6 tháng 1, được đệ trình. Và đơn kiện đó đã dẫn tới kết quả Tòa Tối Cao Colorado tuyên phán rằng phải xóa tên Trump trên phiếu bầu sơ bộ Cộng Hòa vì Trump kích động bạo loạn 6/1/2021.

.

Bà nói với Huffington Post rằng mặc dù thực tế là bà không liên quan đến vụ án, nhưng vào thời điểm này, bà phải đối mặt với hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng nghìn mối đe dọa từ những người ủng hộ Trump — một phần của phe cánh hữu ngày càng bạo lực được cựu tổng thống trao quyền. Bà nói: “Tôi lo ngại về bạo lực và các mối đe dọa bạo lực kể từ khi Donald Trump kích động cuộc nổi dậy. Trong vòng ba tuần kể từ khi đơn kiện được nộp, tôi đã nhận được 64 lời đe dọa giết chết và hơn 900 lời đe dọa lạm dụng không gây chết người. Sau đó tôi đã ngừng đếm.”

.

⚪ ---- Colorado: các thẩm phán bị hăm dọa ám sát. Theo NBC News, các mối đe dọa bắn chết đã tràn ngập các trang mạng xã hội nhắm vào các thẩm phán, những người với tỷ lệ đa số 4-3 đã loại Donald Trump khỏi cuộc bỏ phiếu sơ bộ của Đảng Cộng hòa ở Colorado. NBC ghi nhận về cuộc trò chuyện gây chết người do một tổ chức phi lợi nhuận phi đảng phái có tên là Advance Democracy biên soạn. Tổ chức này đã phát hiện ra cái mà họ gọi là "lời kêu gọi bạo lựcđáng kể" đối với các thẩm phán cũng đưa ra các cách giết người bao gồm sử dụng đạn đầu rỗng (hollow point bullets), súng trường, dây thừng, bom và một số trường hợp địa chỉ nhà của các thẩm phán đã bị phóng lên mạng.

.

"Hãy giết các thẩm phán. Hãy chặt đầu các thẩm phán. Roundhouse đá một thẩm phán vào bê tông," một bài đăng trên cái mà NBC News gọi là một trang web ngoài lề. "Ném con của thẩm phán vào thùng rác."

.

Một người dùng khác của diễn đàn được cho là ủng hộ Trump mà những người tham dự ngày 6 tháng 1 thường xuyên lui tới đã viết: "Điều này kết thúc khi chúng tôi tiêu diệt những kẻ khốn nạn này." Một người đã cố gắng đăng một bài đăng đùa cợt: "Bạn gọi 7 thẩm phán từ Tòa án Tối cao Colorado dưới đáy đại dương là gì?" Và một người khác đáp lại bằng một câu trả lời nham hiểm: "Một khởi đầu tốt đẹp."

.

Trong một tuyên bố với NBC News, Daniel Jones, chủ tịch của Advance Democracy đã xác minh cuộc trò chuyện trực tuyến đáng lo ngại. “Chúng tôi đang chứng kiến ngôn ngữ bạo lực đáng kể và những lời đe dọa được đưa ra nhằm vào các thẩm phán Colorado và những người khác được cho là đứng sau phán quyết của Tòa án Tối cao Colorado ngày hôm qua,” bản văn viết.

.

⚪ ---- Theo một cuộc thăm dò mới, 42% những người có khả năng tham gia cuộc họp kín bầu sơ bộ Đảng Cộng hòa ở Iowa nói rằng những nhận xét gần đây của về việc người nhập cư "đầu độc dòng máu đất nước Hoa Kỳ" khiến họ có nhiều khả năng ủng hộ Trump hơn.

.

Cuộc thăm dò của Des Moines Register/NBC News/Mediacom đã hỏi những người có khả năng tham gia cuộc họp kín bầu sơ bộ của Đảng Cộng hòa về những tuyên bố của tổng thống, bao gồm cả tuyên bố gần đây của Trump rằng người di cư đang “đầu độc máu của đất nước chúng ta”. Những nhận xét này đã bị nhiều nhân vật khác nhau ở cả hai phía của chính trường lên án và dẫn đến sự so sánh giữa Trump và lãnh đạo Đức Quốc xã Adolf Hitler.

.

Chỉ có 28% những người có khả năng tham gia cuộc họp kín của Đảng Cộng hòa ở Iowa cho biết những bình luận "đầu độc máu" của Trump khiến họ ít có khả năng ủng hộ ông trong các cuộc họp kín. Với 29% cho biết nhận xét “câu nói đó không quan trọng” khi nói đến sự ủng hộ của họ.

.

⚪ ---- Một cuộc thăm dò mới của YouGov cho thấy đa số người Mỹ, 54%, ủng hộ quyết định hôm thứ Ba của Tòa án Tối cao Colorado rằng Donald Trump không đủ điều kiện có tên trên phiếu bầu sơ bộ năm 2024 của tiểu bang Colorado, vì Trump đã tham gia vào cuộc bạo loạn 6/1/2021. Cuộc thăm dò cho thấy chỉ có hơn một phần ba, chỉ 35%, không đồng ý với phán quyết đó.

.

Những người tham gia được hỏi: "Bạn tán thành hay không tán thành phán quyết của Tòa án Tối cao Colorado rằng Donald Trump không thể xuất hiện trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2024 của tiểu bang vì những hành động của Trump dẫn đến việc đột kích Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 dẫn đến một cuộc nổi dậy chống lại Hoa Kỳ?”

.

Con số khổng lồ 84% đảng viên Đảng Dân chủ, 48% đảng viên độc lập và thậm chí gần 1/4 đảng viên Đảng Cộng hòa, 24%, đồng ý với quyết định loại bỏ Trump. Trong một đòn giáng mạnh hơn nữa vào cựu tổng thống, 38% đồng tình mạnh mẽ với phán quyết, trong khi chỉ 28% phản đối mạnh mẽ.

.

⚪ ---- Bộ Thương mại và Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc hôm thứ Năm đã công bố và triển khai “Danh mục công nghệ bị cấm và hạn chế xuất cảng của Trung Quốc”. Danh mục này bao gồm việc ngừng xuất cảng các công nghệ liên quan đến tinh chế, chế biến và sử dụng nguyên liệu đất hiếm: “Các công nghệ có công dụng kép cho cả mục đích quân sự và dân sự phải chịu sự quản lý kiểm soát xuất cảng.” TQ liệt kê công nghệ được sử dụng trong sản xuất nam châm hiệu suất cao và kim loại đất hiếm vào danh mục không thể xuất cảng. (ghi chú: 2 nước có nhiều trữ lượng đất hiếm nhất là TQ và VN. Hoa Kỳ hiện nhập 74% đất hiếm là từ TQ cho ngành kỹ thuật cao, kể cả chế tạo vũ khí, phi cơ. Có thể TQ đang chận đường của VN?)

.

⚪ ---- Đại sứ Palestine tại Áo và Quan sát viên thường trực tại Văn phòng Liên hợp quốc (LHQ) tại Vienna, Salah Abdel-Shafi, nói với RIA Novosti trong một cuộc phỏng vấn công bố hôm thứ Năm rằng có những dấu hiệu cho thấy Hamas có thể công nhận Israel là một quốc gia trong tương lai gần. Abdel-Shafi nhấn mạnh rằng sự khác biệt giữa Chính quyền Quốc gia Palestine (PNA) và Hamas là "chính trị" và tổ chức của ông đã ủng hộ hệ thống hai nhà nước như một giải pháp cho xung đột giữa lãnh thổ và Israel.

.

Ông cũng nhấn mạnh rằng PNA "sẵn sàng đối thoại và liên lạc với Hamas" và tạo ra một "chương trình chung". Hơn nữa, Abdel-Shafi xác nhận các cuộc đàm phán giữa Israel và Hamas đã bắt đầu lại với sự giúp đỡ của các trung gian hòa giải, bao gồm Hoa Kỳ, Qatar và Ai Cập. “Nhưng các vị trí rất xa nhau,” ông giải thích.

.

⚪ ---- Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry hôm thứ Năm nhấn mạnh rằng các quốc gia giáp Biển Đỏ có nghĩa vụ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại tự do qua đó. Phát biểu tại cuộc họp báo với Ngoại trưởng Anh David Cameron ở Cairo, ông Shoukry lưu ý rằng Ai Cập đang tích cực làm việc với các đồng minh để đảm bảo Biển Đỏ được an toàn khi đi lại. Bình luận của Bộ trưởng được đưa ra sau báo cáo rằng một nhóm quốc tế do Hoa Kỳ dẫn đầu sẽ tạo ra một hành lang an toàn cho hàng hải ở Biển Đỏ.

.

⚪ ---- Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tiết lộ hôm thứ Năm rằng hiện không có bệnh viện nào đang hoạt động ở phía bắc Gaza. "Al-Ahli [Bệnh viện] là bệnh viện cuối cùng nhưng hiện chỉ hoạt động ở mức tối thiểu... Thực tế không còn bệnh viện nào có thể hoạt động ở phía bắc", đại diện của WHO tại Gaza Richard Peeperkorn cho biết trong một tin nhắn video từ Jerusalem. Ông nói thêm rằng chỉ có bốn bệnh viện vẫn đang hoạt động ở mức tối thiểu trong khu vực, gần như không hoạt động.

.

Về vấn đề tương tự, Bộ Y tế Gaza do Hamas lãnh đạo báo cáo rằng "hàng trăm người bị thương chết do thiếu dịch vụ y tế tại Khu liên hợp y tế Al-Shifa và tình trạng ngừng hoạt động của các bệnh viện ở phía bắc Gaza."

.

⚪ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm thứ Năm tiết lộ rằng họ đã nhắm mục tiêu vào khoảng 230 địa điểm của Hamas trong ngày qua: "Hàng chục máy bay của Không quân đã tấn công khoảng 230 mục tiêu của tổ chức khủng bố Hamas trong 24 giờ qua ở Dải Gaza... Hải quân cũng thực hiện các cuộc tấn công trong đêm, đánh vào các tàu được lực lượng hải quân Hamas sử dụng." Các cuộc tấn công bao gồm miền nam Khan Younis, trại Shanti gần Thành phố Gaza và một trường học ở vùng Jabalia ở phía bắc Gaza, nơi quân đội Israel tìm thấy "một số vũ khí của các thành viên Hamas".

.

⚪ ---- Tổ chức Quan sát Nhân quyền (HRW) tuyên bố Meta Platforms Inc. đã tích cực kiểm duyệt các bài đăng về Palestine trên các nền tảng truyền thông xã hội Instagram và Facebook, như đã nêu trong báo cáo của họ tiết lộ hôm thứ Năm. HRW đã ghi nhận 1.050 trường hợp kiểm duyệt khi có nội dung liên quan đến Palestine trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2023.

.

Tổ chức này cho biết thêm rằng trong số 1.050 trường hợp được xem xét, 1.049 trường hợp hiển thị nội dung hòa bình "ủng hộ Palestine". Các trường hợp được xem xét bao gồm nội dung có nguồn gốc từ 60 quốc gia trên thế giới. Tổ chức này nhấn mạnh thêm rằng hơn 300 người dùng bị ngưng tài khoản không thể kháng cáo những hạn chế mà tài khoản của họ gặp phải. Deborah Brown của HRW nêu trong tài liệu: “Sự kiểm duyệt của Meta đang đẩy mạnh hơn nữa việc xóa bỏ những đau khổ của người Palestine”.

.

⚪ ---- Văn phòng nhân quyền LHQ đã kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về cáo buộc rằng lực lượng Israel đã “hành quyết ngay lập tức” ít nhất 11 người đàn ông Palestine ở Gaza trong cái mà họ gọi là “có thể là tội ác chiến tranh. Chính quyền Israel phải ngay lập tức tiến hành một cuộc điều tra độc lập, kỹ lưỡng và hiệu quả về những cáo buộc này và nếu được chứng minh là có căn cứ, những người chịu trách nhiệm phải bị đưa ra công lý và thực hiện các biện pháp để ngăn chặn bất kỳ hành vi vi phạm nghiêm trọng nào tái diễn,” theo Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR) trong một tuyên bố hôm thứ Tư. Có tin quân Israel bắn chết 11 người đàn ông trước mặt gia đình của họ. Những người sống sót cho biết những người đàn ông này ở độ tuổi 20s và 30s.

.

⚪ ---- Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm thứ Tư cho biết cuộc chiến chống khủng bố của Israel không trao cho nước này quyền phá hủy Gaza. Macron nói với kênh truyền hình France 5: “Chúng ta không thể để ý tưởng cho rằng một cuộc chiến chống khủng bố hiệu quả có nghĩa là san phẳng Gaza hoặc tấn công dân thường một cách bừa bãi”. Ngoài ra, ông nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn khẩn cấp ở Dải Gaza. Trước đó, nguyên thủ quốc gia Pháp kêu gọi Israel ngừng ném bom Gaza và nói với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng có quá nhiều thường dân thiệt mạng ở Gaza do các cuộc tấn công của Israel.

.

⚪ ---- CNN hôm thứ Tư dẫn lời một nhân viên tại văn phòng tổng thư ký LHQ cho biết Hội đồng Bảo an LHQ đã trì hoãn việc bỏ phiếu về một nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza cho đến thứ Năm, ngày 21 tháng 12. Lý do trì hoãn bỏ phiếu gần đây nhất là do sự bất đồng của Hoa Kỳ về cách diễn đạt ngôn ngữ của văn bản, chẳng hạn như "chấm dứt thù địch" và kêu gọi LHQ "thiết lập cơ chế giám sát ở Dải Gaza với nhân lực và thiết bị cần thiết, dưới sự ủy quyền của Tổng thư ký LHQ." Cuộc bỏ phiếu về nghị quyết của LHW về Gaza đã bị hoãn lại nhiều lần kể từ hôm thứ Hai.

.

⚪ ---- Các nhà lãnh đạo chính trị của Hamas đã bắt đầu đàm phán với các đối thủ Palestine thuộc phe chiến binh của nhóm này về việc quản lý Dải Gaza và Bờ Tây sau khi kết thúc cuộc chiến chống Israel, theo tờ Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Tư.

.

"Chúng tôi không chiến đấu chỉ vì chúng tôi muốn chiến đấu. Chúng tôi không phải là đảng viên của trò chơi có tổng bằng 0", thành viên văn phòng chính trị có trụ sở tại Doha của Hamas, Husam Badran, nói trong một cuộc phỏng vấn với cơ quan truyền thông, nhấn mạnh rằng Hamas muốn " chiến tranh kết thúc. Chúng tôi muốn thành lập một nhà nước Palestine ở Gaza, Bờ Tây và Jerusalem.”

.

⚪ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) công bố trong một tuyên bố bằng văn bản hôm thứ Tư rằng việc tiếp quản "Khu phố cao cấp" của Hamas ở trung tâm Thành phố Gaza đã hoàn tất: Khu vực Quảng trường Palestine được sử dụng làm trung tâm chính quyền quân sự của Hamas và là "trung tâm khủng bố" với khu phức hợp bao gồm "mạng lưới đường hầm nối các căn hộ ẩn náu, văn phòng, văn phòng và căn hộ sinh hoạt của quân đội cấp cao" và cánh chính trị của tổ chức khủng bố Hamas."

.

Mặt khác, người đứng đầu Bộ Tư lệnh miền Nam IDF Yaron Finkelman nói rằng quân Israel đang ở "một giai đoạn quan trọng khác của cuộc tấn công, ở các khu vực mới", đồng thời cho biết thêm rằng các hoạt động quân sự sẽ tiếp tục, gây áp lực lên kẻ thù "từ trên cao và dưới lòng đất".

⚪ ---- Ngoại trưởng Israel Eli Cohen hôm thứ Tư cho biết ông đã chỉ thị cho phái đoàn của nước này tại LHQ "phản đối việc tiến hành" ngân sách hàng năm của Cơ quan Cứu trợ và Việc làm Liên Hợp Quốc (UNRWA) dành cho người tị nạn Palestine: "Không thêm một xu nào cho UNRWA! Các quốc gia trên thế giới phải chấm dứt sự tồn tại của cuộc xung đột bởi UNRWA và nhắm mắt làm ngơ trong nhiều năm trước hành vi kích động khủng bố và việc Hamas sử dụng một cách vô đạo đức các cơ sở của cơ quan và cư dân Dải Gaza như người bảo vệ."⚪ ---- Văn phòng truyền thông chính phủ do Hamas điều hành hôm thứ Tư công bố số người Palestine thiệt mạng ở Dải Gaza kể từ khi bắt đầu cuộc chiến giữa Israel và Hamas đã vượt quá 20,00 người. Theo dữ liệu mới nhất, trong số những người chết có khoảng 8.000 trẻ em và 6.200 phụ nữ. Trước đó có thông tin cho rằng nhiều người đã thiệt mạng và nhiều người bị thương trong cuộc tấn công mới nhất của Israel vào Rafah, một thành phố ở miền nam Gaza.⚪ ---- Theo Bộ Quốc phòng Nam Hàn hôm thứ Tư, các công ty Nam Hàn đã ký các hợp đồng vũ khí trị giá gần 14 tỷ USD tính đến năm 2023. Con số này hơi kém so với mức cao kỷ lục hơn 17 tỷ USD vào năm trước, phần lớn là do các hợp đồng 13 tỷ USD với Ba Lan. Do xuất cảng vũ khí sang quốc gia châu Âu này chiếm 72% tổng lượng xuất cảng của năm ngoái nên kết quả năm nay rất lớn bất ngờ và là dấu hiệu tích cực cho triển vọng của Nam Hàn với tư cách là nhà sản xuất và xuất cảng vũ khí đang lên.Bộ nói với các phóng viên rằng một trong những thành tựu lớn nhất trong năm nay là tăng gấp ba số quốc gia mua vũ khí của Nam Hàn lên 12 nước. Các nhà nhập cảngu mới bao gồm Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ả Rập Saudi và ba thành viên NATO – Na Uy, Estonia và Phần Lan. Số lượng các loại vũ khí xuất cảng từ Nam Hàn tăng từ 6 lên 12. Với một loạt thương vụ lớn khác với Ba Lan đang thu hút được sự chú ý, quy mô xuất cảng vũ khí của Nam Hàn có thể sẽ lần đầu tiên vượt mốc 20 tỷ USD vào năm tới.⚪ ---- Tổng thống Biden nói rằng với Biden thì Trump rõ ràng là một kẻ nổi loạn [xúi giục bạo loạn 6/1/2021], nhưng Biden từ chối cân nhắc xem liệu điều đó có khiến Donald Trump bị loại khỏi cuộc bỏ phiếu hay không. Nói với các phóng viên sau khi đến Milwaukee vào thứ Tư, Biden ban đầu cho biết ông sẽ không bình luận về quyết định hôm thứ Ba của Tòa án Tối cao Colorado đã phán rằng phải xóa tên Trump ra khỏi phiếu bầu năm 2024 ở tiểu bang Colorado.Tuy nhiên, tổng thống Biden đã nói rõ hơn về chủ đề này khi một phóng viên hỏi: "Trump có phải là người theo chủ nghĩa nổi dậy không?" theo tờ New York Post. Biden trả lời: “Tôi nghĩ điều đó chắc chắn là hiển nhiên. Bạn đã thấy tất cả. Bây giờ, liệu Tu chính án thứ 14 có được áp dụng hay không, tôi sẽ để tòa án đưa ra quyết định đó. Nhưng Trump chắc chắn đã ủng hộ một cuộc nổi dậy. Không còn nghi ngờ gì nữa."⚪ ---- Công ty xe Toyota hôm thứ Tư cho biết họ đang thu hồi khoảng 1 triệu xe Toyota và Lexus tại Hoa Kỳ do vấn đề về cảm biến (sensor) có thể gây đoản mạch và khiến túi khí không thể bung ra khi cần thiết: "Các phương tiện này có cảm biến Hệ thống phân loại người ngồi trong xe (OCS) ở ghế hành khách phía trước. Cảm biến này có thể được sản xuất không đúng cách, gây ra đoản mạch. Điều này sẽ không cho phép hệ thống túi khí phân loại chính xác trọng lượng của người ngồi trong xe và túi khí có thể không bung ra như được thiết kế trong một số vụ va chạm nhất định, làm tăng nguy cơ chấn thương."Toyota lưu ý rằng việc thu hồi bao gồm các mẫu xe từ năm 2020 đến năm 2021 và liên quan đến các xe Toyota Avalon, Camry, Corolla, Highlander, RAV4 và Sienna Hybrid, cũng như Lexus ES250, ES300H, ES350, RX350 và RX450h.⚪ ---- Hiệp hội Môi giới Quốc gia (NAR: National Association of Realtors) cho biết trong một báo cáo công bố hôm thứ Tư rằng doanh số bán nhà hiện tại ở Hoa Kỳ đã tăng 0,8% so với tháng trước trong tháng 11 lên mức hàng năm được điều chỉnh theo mùa là 3,82 triệu, chấm dứt mức giảm kéo dài 5 tháng. Trên cơ sở hàng năm, doanh số bán hàng giảm 7,3%.Giá nhà hiện có trung bình cho tất cả các loại nhà ở đã tăng 4% hàng năm lên 387.600 USD trong tháng được báo cáo. Tổng tồn kho nhà ở cuối tháng 11 ở mức 1,13 triệu căn, giảm 1,7% so với tháng 10 nhưng tăng 0,9% so với cùng kỳ năm trước.⚪ ---- Đài Loan được liệt kê là quốc gia tự do nhất ở châu Á trong Chỉ số Tự do Con người (HFI: Human Freedom Index) năm 2023. Viện Cato Institute có trụ sở tại Hoa Kỳ và Viện Fraser Institute của Canada vào thứ Ba (19/12) đã công bố HFI cho năm 2023. Trong số 165 khu vực pháp lý được đề cập trong báo cáo, Đài Loan được xếp hạng thứ 12 trên thế giới và tự do nhất ở châu Á, trong khi Trung Quốc đứng ở vị trí thứ 12. thứ 149.Báo cáo chỉ ra rằng sau khi đại dịch COVID bùng phát trên diện rộng, các quyền tự do của con người đã “xuống cấp nghiêm trọng”. Nó nói pháp quyền; tự do đi lại, biểu đạt, lập hội và hội họp; và quyền tự do thương mại chứng kiến "sự suy giảm đáng kể". Chỉ số tự do trung bình của con người đã giảm nhẹ từ 6,79 vào năm 2020 xuống còn 6,75 vào năm 2021, năm cuối cùng có đủ dữ liệu, phản ánh sự suy giảm quyền tự do của con người từ năm 2019 đến năm 2021. Nhìn chung, báo cáo cho biết 89,8% thế giới đã nhìn thấy sự sụt giảm tự do của con người từ năm 2019 đến năm 2021.Thụy Sĩ một lần nữa giữ được danh hiệu quốc gia có HFI cao nhất, tiếp theo là New Zealand, Đan Mạch và Ireland, trong khi Estonia và Thụy Điển đồng hạng ở vị trí thứ 5. Iceland đứng ở vị trí thứ 7, tiếp theo là Luxembourg, Phần Lan và Na Uy, lọt vào top 10.Đài Loan đứng thứ 12 thế giới và cao nhất châu Á, theo sát nhất là Nhật Bản ở vị trí 16 và Nam Hàn ở vị trí 28. Trung Quốc xếp thứ 149, trong khi bị đánh giá thấp nhất là Syria. Trên thang điểm từ 1 đến 10, Đài Loan nhận được số điểm 8,98 cho tự do cá nhân, 7,97 cho tự do kinh tế và 8,56 cho tự do con người. Đài Loan thậm chí còn được xếp hạng cao hơn về tự do kinh tế ở vị trí thứ 11 trên thế giới với số điểm 7,97.

Trong xếp hạng tự do cá nhân, Đài Loan nhận được 8 điểm cho nền pháp trị, 9,6 cho an ninh và an toàn, 8 cho di chuyển, 9,9 cho tôn giáo, 9,4 cho hiệp hội, hội họp và xã hội dân sự, 8,7 cho biểu đạt và thông tin, và 9,4 cho các mối quan hệ. . Đài Loan nhận được điểm 10 về quyền tự do hội họp, tấn công trực tiếp vào báo chí, biểu đạt trên phương tiện truyền thông, quan hệ đồng giới, ly hôn và cắt xén bộ phận sinh dục nữ.

.

Chỉ số Tự do Con người thể hiện tình trạng tự do của con người trên toàn thế giới dựa trên thước đo rộng bao gồm tự do cá nhân, dân sự và kinh tế. Tự do của con người là một khái niệm xã hội công nhận phẩm giá của các cá nhân và được định nghĩa là "tự do tiêu cực hoặc không có sự ràng buộc cưỡng bức" và bao trùm 98,8% dân số thế giới.

.

Chỉ số Tự do Con người năm 2023 sử dụng 86 chỉ số khác nhau về tự do cá nhân và kinh tế để đánh giá trong các lĩnh vực pháp quyền; an ninh và an toàn; sự chuyển động; tôn giáo; hiệp hội, hội đồng và xã hội dân sự; biểu hiện và thông tin; các mối quan hệ; quy mô của chính phủ; hệ thống pháp luật và quyền sở hữu; tiền tốt; tự do thương mại quốc tế; và quy định.

.

Việt Nam đứng hạng thứ 130 về tự do, trên danh sách 165 quốc gia và lãnh thổ. Cam Bốt hạng thứ 117. Trung Quốc hạng thứ 149.

.

⚪ ---- Giá xăng ở Nam California đang giảm đúng lúc cho đợt du lịch cao điểm trong kỳ nghỉ lễ năm nay. Theo trang web AAA, giá đã giảm một xu chỉ sau một đêm xuống còn 4,70 USD cho một gallon xăng thông thường ở khu vực Los Angeles/Long Beach vào sáng thứ Tư. Câu lạc bộ xe cho biết mức giá này là thấp nhất kể từ giữa tháng 2 và thấp hơn gần 1,80 USD so với mức cao nhất mọi thời đại của khu vực là 6,49 USD vào ngày 5 tháng 10 năm 2022.

.

Giá hiện tại cũng thể hiện mức giảm gần 0,40 USD so với chỉ một tháng trước. Giá trung bình của một gallon xăng thông thường là $4,48 ở Quận San Bernardino, $4,54 ở Quận Riverside, $4,55 ở Quận Cam và $4,76 ở Quận Ventura. Một số ngày du lịch bận rộn nhất trong năm thường diễn ra từ ngày 15/12/2023 đến ngày 2 tháng 1/2024.

.

⚪ ---- Hoa Kỳ là nước nhập cảng cây thông Noel, đèn và đồ trang trí Giáng sinh lớn nhất thế giới mỗi năm, chi hàng tỷ đô la mỗi năm để hòa vào không khí ngày lễ. Trung Quốc thống trị thị trường toàn cầu và chuỗi cung ứng đồ trang trí và cây Giáng sinh nhân tạo, trong khi các quốc gia khác, như Việt Nam, Campuchia và Mexico, cũng xuất cảng một lượng đáng kể hàng hóa dành cho ngày lễ sang Mỹ mỗi năm.

.

Theo Statista, trên toàn cầu, Trung Quốc đã xuất cảng cây thông Noel và đồ trang trí Giáng sinh trị giá gần 10 tỷ USD ra nước ngoài vào năm 2022, trong đó Mỹ là khách hàng lớn nhất của họ. Hoa Kỳ đã nhập cảng đồ trang trí Giáng sinh trị giá 3,17 tỷ USD từ Trung Quốc vào năm 2022.

.

Ngoài Trung Quốc, Hoa Kỳ còn nhập phần lớn đèn và nến Giáng sinh từ các nước châu Á khác vào mỗi mùa lễ, bao gồm 374,6 triệu USD cho đèn cây thông Noel từ Campuchia, theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Theo một nghiên cứu gần đây của Cục điều tra dân số, “Trung Quốc dẫn đầu với 89,8% tổng lượng nhập khẩu đồ trang trí Giáng sinh của Mỹ. Campuchia … [chiếm] 66% tổng lượng đèn LED cây thông Noel nhập khẩu vào Hoa Kỳ.”

.

Từ Việt Nam, Hoa Kỳ đã nhập cảng nến Giáng sinh dạng côn trị giá hơn 1 tỷ USD vào năm 2022, chiếm gần 50% tổng thị trường nến Giáng sinh của quốc gia châu Á này.

.

⚪ ---- Amy Tran Russell đã được bầu vào ghế Hội đồng Quản trị Khu vực 6 của Học khu Thống nhất Vacaville (Bắc California) sau khi dẫn đầu cuộc kiểm phiếu sớm trong cuộc bầu cử vị trí tuyển dụng đặc biệt được tổ chức hôm thứ Ba. Russell dẫn đầu cuộc kiểm phiếu không chính thức cuối cùng, được công bố lúc 8:42 tối, với 834 phiếu bầu. Đối thủ Tracee Stacy nhận được 694 phiếu bầu vào thời điểm đó. Russell dẫn đầu với 739 phiếu bầu so với 631 phiếu bầu qua thư của Stacy, con số được công bố ngay sau khi cuộc bỏ phiếu đóng cửa lúc 8 giờ tối.

.

Tổng cộng có 1.531 phiếu bầu đã được bỏ, chiếm khoảng 18,68% trong số hơn 8.000 cử tri đã ghi danh ở Khu vực 6. Amy Tran Russell, 43 tuổi, Phụ tá trưởng khoa cấp cao tại Đại học California, Davis, đang lần đầu tiên tranh cử chức vụ dân cử. Stacy, một nhà giáo dục cộng đồng của Cơ quan Người cao tuổi Khu vực, trước đây từng giữ chức vụ trong hội đồng nhà trường, mất ghế vào tay Kelly Welsh vào năm 2020. Welsh đã từ chức vào đầu năm nay và nhiệm kỳ của Welsh sẽ kết thúc vào tháng 11 năm 2024, và tiếp theo bây giờ là nhiệm kỳ của Amy Tran Russell.

.

Amy Tran Russell, người dự định tái tranh cử vào năm tới, hiện có con gái đang theo học tại một trường học trong quận, cho biết: “Cuối cùng, các nhà giáo dục, nhân viên hành chính và hỗ trợ của chúng tôi định hình trải nghiệm của học sinh. Tôi cam kết giúp phát triển và/hoặc hỗ trợ các giải pháp cho phép chúng tôi tuyển dụng những cá nhân đam mê và làm việc hiệu quả, đồng thời giữ chân những nhân viên chất lượng cao của mình.”

.

⚪ ---- Một người đàn ông bị buộc tội trộm hơn 23.000 USD từ ba lô và túi xách của hành khách trên chuyến bay từ Việt Nam đến Singapore hôm thứ Bảy. Zhang Xiuqiang, 52 tuổi, là hành khách trên chuyến bay của hãng Scoot, hãng hàng không giá rẻ của Singapore Airlines, CNN đưa tin.

.

Tờ New York Post đưa tin Zhang bị cáo buộc tội lấy trộm tiền đồng Việt Nam, tiền đô la Singapore và đô la Mỹ từ hành lý xách tay của ba hành khách riêng biệt trong chuyến bay kéo dài hai giờ. Một hành khách đã báo cho phi hành đoàn, họ đã báo cho nhà chức trách và nghi phạm đã được hộ tống ra khỏi phi cơ khi nó hạ cánh. Zhang chính thức bị truy tố tội trộm cắp hôm thứ Hai và phải đối mặt với mức án 9 năm tù cũng như có thể bị phạt tiền.

.

⚪ ---- TIN VN. Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa thú nhận: dân VN không tin vào báo chí nhà nước, nhiều nhà báo đã "tự diễn biến". Theo Cổng Thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước. Sáng 21/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương (T.Ư) chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác báo chí năm 2023 còn đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, bộc lộ một số hạn chế, bất cập. Trong đó, nguy cơ tụt hậu của báo chí trước sự phát triển rất nhanh của truyền thông xã hội cả về nội dung, khả năng dẫn dắt, định hướng thông tin, đến phương thức tiếp cận công chúng, làm chủ công nghệ và thu hút nguồn thu. Đặc biệt, một bộ phận người làm báo có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, lợi dụng, lạm dụng nghề nghiệp, vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp… gây bức xúc trong dư luận xã hội... “Năm 2024 cần xác định mục tiêu cao là xử lý dứt điểm, căn cơ tình trạng vi phạm của cơ quan báo chí, người làm báo, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét, lấy lại được niềm tin của công chúng đối với báo chí” - Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa

.

⚪ ---- TIN VN. Kinh tế kinh hoàng: Người lao động "nín thở" chờ thưởng Tết Nguyên đán 2024. Theo Tạp chí Tài Chính. Trong bối cảnh Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa thì câu chuyện “thưởng Tết” tiếp tục trở thành đề tài được rất nhiều người quan tâm. Vấn đề này càng khiến người lao động thêm phần băn khoăn khi mà năm 2023 được đánh giá là khó khăn và đầy biến động. Cá biệt có nhiều doanh nghiệp vẫn còn tình trạng nợ/giữ/chưa thanh toán đủ lương trong năm cho nhân viên vì tình trạng khó khăn càng khiến nỗi lo về một mùa Tết “buồn” bao phủ một bộ phận không nhỏ người lao động. Trong bối cảnh kinh tế mới phục hồi sau đại dịch COVID - 19, quan sát cho thấy nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh. Thậm chí phải giãn việc, ngừng việc, ảnh hưởng trực tiếp tới thu nhập của người lao động hàng tháng cũng như cuối năm.

.

⚪ ---- TIN VN. Bắt tạm giam Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải về tội nhận hối lộ. Theo Vietnamnet. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Đỗ Thắng Hải (60 tuổi), Thứ trưởng Bộ Công Thương về tội Nhận hối lộ. Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Mai Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và Nguyễn Thị Như Phương - Phó Giám đốc công ty này. Cả hai đều bị bắt vì tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 Bộ Luật Hình sự. Ngoài ra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Lê Đức Thọ - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi theo Điều 358 Bộ Luật Hình sự; ông Lê Duy Minh, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM (nguyên Cục trưởng Cục thuế TP.HCM) về tội Nhận hối lộ.

.

⚪ ---- HỎI 1: Mùa Giáng Sinh: 77% hộ gia đình Mỹ lựa chọn cây thông giả?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Theo một cuộc khảo sát do Hiệp hội Cây Giáng sinh Hoa Kỳ thực hiện, 77% hộ gia đình ở Mỹ có cây thông Noel hiện nay đã có cây nhân tạo. Sự chuyển đổi sang cây nhân tạo này đã cho thấy sự gia tăng ổn định kể từ giữa những năm 90s, cho thấy sự thay đổi đáng kể trong cách các gia đình thực hiện việc trang trí ngày lễ của họ.

Chi tiết:

https://longisland.news12.com/the-rise-of-artificial-trees-77-of-american-households-opt-for-faux-christmas-trees

.

⚪ ---- HỎI 2: Quả Giáng Sinh: đa số trẻ em thích tiền hơn quà?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Một cuộc thăm dò của NatWest Rooster Money với 1.000 trẻ em và phụ huynh ở Anh cho thấy hầu hết trẻ em thích tiền hơn những món quà vật chất vào dịp Giáng sinh. Điều này bao gồm tiền kỹ thuật số, chẳng hạn như Robux, Minecoin hoặc tiền điện tử, trong đó 8% phụ huynh thừa nhận tặng quà cho con cái họ.

.

Với 4/10 bậc cha mẹ dự định tặng thẻ quà tặng hoặc phiếu quà tặng, với 22% sẽ viết chi phiếu cho con họ. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng 32% cha mẹ dự định cho con mình tiền vào dịp Giáng sinh, 49% trong số họ cho biết họ sẽ chọn tiền mặt dưới gốc cây.

Chi tiết:

https://www.thewetumpkaherald.com/most-children-prefer-money-over-toys-for-christmas/video_a0d839cf-fb48-5c00-85f3-a11937d1964d.html

.

.