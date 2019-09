Cali Ra Dự Luật Hạn Chế Tăng Tiền Thuê Nhà, Không Được Đuổi Người Thuê Nhà Không Lý Do

SACRAMENTO — Người thuê nhà trên khắp tiểu bang California lần đầu tiên sẽ được bảo vệ chống lại những chủ nhà có thể gia tăng tiền thuê nhà sau khi các nhà lập pháp hôm Thứ Tư đã chấp thuận một dự luật giới hạn sự gia tăng tiền thuê nhà hàng năm.Theo dự luật AB 1482, hầu hết những gia tăng tiền thuê nhà hàng năm trong thập niên tới sẽ bị hạn chế ở mức 5% cộng với lạm phát và người thuê nhà sẽ nhận được các bảo vệ chống lại việc bị đuổi mà không có lý do.Thống Đốc California Gavin Newsom, người môi giới cho thỏa thuận dẫn đến việc thông qua dự luật, chắc chắn sẽ ký thành luật cho việc hạn chế tăng tiền thuê nhà có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm tới.Trong việc thông qua dự luật này, California sẽ trở thành tiểu bang thứ 3 nâng cao hạn chế toàn diện đối với việc tăng tiền thuê nhà trong năm nay, theo sau Oregon và New York.Việc giới hạn tăng tiền thuê nhà của California còn hạn chế hơn của Oregon -- dù Oregon không hết hạn sau 10 năm -- nhưng các yếu tố của đề xuất của New York, mà hạn chế các chủ nhà có thể gia tăng bao nhiêu tiền thuê nhà khi những người thuê nhà mới dọn vào, là mạnh hơn.Động thái này đến chưa đầy một năm sau khi các cử tri Calfornia bỏ phiếu bác sáng kiến sẽ cho phép các thành phố và quận hạt áp đặt các văn bản chặt chẽ hơn trong việc kiểm soát việc tăng tiền thuê nhà tại địa phương.Dự luật này không thay đổi các điều luật đối với những người thuê nhà đã nằm dưới luật kiểm soát thuê nhà tại Los Angeles và San Francisco và những thành phố khác trên khắp tiểu bang. Nhưng hơn 2 triệu căn chung cư tại những thành phố đó và nơi khác tại California sẽ bao gồm trong một số hạn chế về gia tăng tiền thuê nhà hàng năm, theo phỏng đoán bởi UC Berkeley’s Terner Center for Housing Innovation cho biết.Việc hạn chế theo dự luật mới sẽ không áp dụng đối với những căn chung cư được xây dựng trong vòng 12 năm qua hay những người thuê nhà single-family home trừ ra những nhà này được làm chủ bởi các công ty hay các tổ chức đầu tư.