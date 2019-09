Thua Lỗ, Bạo Lực, Dệt May, Cá Ngừ…

Nhiều ngân hàng không biết làm sao thu hồi tiền cho vay, khi các dự án khổng lồ liên tục thua lỗ… và ngập nợ.

Bản tin VietnamNet ghi rằng Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đang mắc kẹt hàng chục nghìn tỷ đồng ở các dự án thua lỗ, yếu kém ngành Công Thương. Riêng 2 dự án của Vinachem là Đạm Hà Bắc, đạm Ninh Bình, VDB đã cho vay tới hơn 8.000 tỷ đồng. Còn tại Gang thép Thái Nguyên mở rộng giai đoạn 2, VDB cũng cho vay hơn 1.100 tỷ đồng, Công ty công nghiệp tàu thủy Dung Quất là 542 tỷ đồng. Để giải nguy cho các dự án, VDB cũng đề xuất giải pháp xử lý rủi ro của các dự án này theo hướng cơ cấu nợ vay, khoanh nợ vay, và xử lý tài sản bảo đảm.

Báo Đầu Tư Chứng Khoán ghi nhận tình hình dệt may VN xuất cảng không tăng đột biến khi Mỹ và Trung Quốc áp thuế nhau: Dự kiến mang về giá trị xuất cảng 40 tỷ USD trong năm 2019, qua 8 tháng của năm 2019, ngành dệt may mang về 21,7 tỷ USD, tăng 9,8% (chưa tính xơ sợi, vải, phụ liệu khác). Kết quả này cho thấy, xuất cảng đã không tăng đột biến. Thậm chí, những người đứng đầu ngành đã từng lo lắng khi tổng kết sản xuất kinh doanh nửa đầu năm về tình trạng đơn hàng về chậm, giảm. Nhiều doanh nghiệp dệt may có vốn trong nước than thở: “Tuy công nhân có việc để làm, nhưng thu nhập bị giảm do đơn hàng gia công doanh nghiệp ký thấp hơn năm ngoái”.

VTC News kể chuyện Quảng Nam: Đánh vợ trong bệnh viện rồi đâm chết cả người can ngăn… Trong lúc can ngăn người chồng đánh vợ, nhân viên bảo vệ của Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn, Quảng Nam bị đâm chết. Ngày 8/9, Công an huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, cho biết đang tạm giữ Lương Ngọc Thuận (sinh năm 1998, trú xã Quế An) để điều tra vụ án mạng vừa xảy ra tại địa phương.

Bản tin VOV kể chuyện cá: Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, trong bối cảnh xuất cảng cá ngừ của Việt Nam sang các thị trường nhập cảng chính trong khối EU giảm, xuất cảng sang Hy Lạp lại tăng trưởng ấn tượng. Tính đến hết tháng 7/2019, xuất cảng cá ngừ của Việt Nam sang Hy Lạp tăng 104% so với cùng kỳ năm 2018, đạt gần 1,8 triệu USD.

Số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam cũng cho thấy, giá trị xuất cảng cá ngừ chế biến đóng hộp sang thị trường Hy Lạp chiếm trên 94% tổng giá trị xuất cảng cá ngừ của Việt Nam sang thị trường này.

Báo Người Lao Động kể: trong vòng hai ngày 7 và 8 tháng 9/2019, người dân xóm Kinh Trừng, thôn Đức Phú (xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) bàng hoàng khi chứng kiến cả một đoạn bờ sông Gianh dài bị sạt lở, ăn sâu vào tới nhà dân.

Chính quyền xã Đức Hóa và huyện Tuyên Hóa trực tiếp kiểm tra và đo đạc mới biết hơn 100m bờ sông Gianh, với hơn chục điểm sạt lở đã lọt tỏm xuống sông. Cạnh đó, gần 10 nhà dân liền kề cũng bị khoét sâu, có nhà sạt lở tới chân cầu thang, nhiều nhà còn lại nằm chênh vênh bên mép sông không ai dám ở.

Bản tin Zing kể: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cho biết Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam sẽ xóa tên 2 doanh nghiệp khỏi danh sách đủ điều kiện phái cử thực tập sinh sang Nhật...

Cụ thể, hai doanh nghiệp sẽ bị xóa tên khỏi danh sách gồm Công ty cổ phần nhân lực TTC Việt Nam (TTC Vietnam Human Resources Joint Stock Company) và Công ty cổ phần kết nối nhân lực Việt (Viet Human Resources Connection Joint Stock Company).

Một Thế Giới kể: Thịt nhập cảng tăng mạnh… Theo Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp – Phát triển nông thôn), lượng thịt heo nhập cảng vào VN trong 7 tháng qua ở mức 22.000 tấn, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Chưa kể, các doanh nghiệp còn nhập cảng trên 28.400 tấn phụ phẩm ăn được sau giết mổ (như tim, móng giò, tai, mũi, lưỡi...), tăng gấp đôi so cùng kỳ.

Đặc biệt, số liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho thấy, lượng thịt heo Mỹ xuất cảng đến thị trường trên thế giới trong năm qua tăng 24% về lượng, khoảng 530.000 tấn (tính từ tháng 4.2018). Trong đó, xuất cảng thịt heo Mỹ vào Việt Nam tăng mạnh hơn cả, tăng 334% về khối lượng, đạt mức hơn 16.500 tấn trong thời gian trên.

Diễn Đàn Doanh Nghiệp kể: Theo Hiệp hội Da - Giày - Túi xách Việt Nam (Lefaso), hiện các doanh nghiệp FDI vẫn đang nắm “phần hồn” của ngành công nghiệp xuất cảng da giày, túi xách. Cụ thể, theo số liệu của Lefaso, doanh nghiệp FDI nắm giữ 78,2% tổng kim ngạch xuất cảng da giày, túi xách, với tổng giá trị tính trong 11 tháng 2017 gần 14 tỷ USD, trong đó, giày dép đạt 11,63 tỷ USD và túi xách 2,34 tỷ USD.

Trong khi đó, tỷ trọng xuất cảng của khối doanh nghiệp nội đã tiếp tục xu hướng giảm một thời gian dài, từ mức 25% năm 2017 xuống còn 19,7% năm 2018.

Báo Công An Nhân Dân kể: Báo cáo của một công ty nghiên cứu thị trường Ipsos (Pháp) phối hợp với EuroCham vừa công bố cho thấy, tiêu thụ nhựa bình quân đầu người tại Việt Nam đã tăng rất nhanh từ 3,8kg lên 41kg trong giai đoạn 1990-2015, tương ứng với mức tăng trưởng 10% hàng năm, thuộc hàng cao nhất thế giới. Lượng phế thải nhựa nhập cảng về đã tăng 200% trong năm 2018.

Tuy nhiên, báo cáo cũng đưa ra những kỳ vọng cho Việt Nam như: Việt Nam có các điều kiện phù hợp cho các đột phá trong lĩnh vực bao bì thay thế, hoạt động cộng đồng và các phương pháp mới trong việc tái chế và tái sử dụng rác thải nhựa.

VTV kể: Một trang trại nuôi nhiều loại tôm nguy hại vừa bị phát hiện tại tỉnh Long An. Trang trại có quy mô hơn 7.000m2, ở phường 7, thành phố Tân An. Trang trại này nuôi tôm hùm nước ngọt và tôm càng đỏ. Đây là hai loài thủy sản không có tên trong danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh, nuôi tại Việt Nam và được xác định là loài ngoại lai xâm hại.

Báo Nghệ An kể: Hơn 300 công nhân Nhà máy may Wooin Vina tập trung trước cổng Nhà máy yêu cầu Ban Giám đốc phải thay quản đốc. Từ 7h45’, ngày 7/9, do mâu thuẫn giữa công nhân và quản lý khu vực, gần 300 công nhân ở khu vực 2 Nhà máy may Wooin Vina thuộc Khu công nghiệp Tháp - Hồng - Kỷ (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) không vào các dây chuyền làm việc mà tập trung phía ngoài cổng Nhà máy yêu cầu ban giám đốc thay quản đốc… đến 9 giờ 30 phút cùng ngày công nhân đã tự giải tán về nhà và cho biết rằng vào ngày Thứ Hai sẽ quay lại làm việc.

Báo SGGP kể: Công an đã ra quyết định truy nã nguyên Giám đốc Sở Tài chính TPSG về tội danh "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí". Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với Đào Thị Hương Lan (SN 1960, nguyên là Giám đốc Sở Tài chính TPSG, trú tại phường An Phú, quận 2, TPSG).

Báo Dân Trí kể: TPSG sẽ xây trung tâm thương mại dưới lòng đất… Trung tâm thương mại ngầm Bến Thành nằm dưới quảng trường Quách Thị Trang và dọc đường Lê Lợi, từ chợ Bến Thành đến khu vực Nhà hát TP. Chính quyền thành phố chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dự án để khai thác song song tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên).

Theo đề xuất, vị trí cụ thể của công trình là tại tầng hầm B1 của Nhà ga Trung tâm Bến Thành và đoạn đi ngầm dưới đường Lê Lợi (dài khoảng 500m) của tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Báo Lao Động ghi nhận tình hình khi chính phủ định danh tài xế Grabbike là “cá nhân kinh doanh” thì: Sẽ… nghèo bền vững. Một tài xế giãi bày, cứ doanh thu 1 triệu đồng thì Grab khấu trừ phí dịch vụ kết nối 20%, 10% cho tiền xăng, khoảng 10 ngày phải thay 1 bình nhớt 80.000 đồng, mỗi ngày tốn 7.000 đồng tiền 4G, mỗi 6 tháng thay một cặp lốp xe… Tất cả chi phí đó trong trường hợp “êm xuôi” không xảy ra hư hao, bệnh tật, tai nạn thì đã chiếm tới 30% thu nhập, hoàn toàn không được khấu trừ. Khoản thu nhập thuần còn lại dù không đạt 100 triệu đồng/năm vẫn phải chịu thuế. Một tài xế GrabBike trẻ lập luận: “Nhà nước có chủ trương xóa nghèo một cách bền vững nhưng với cách đánh thuế này thì chúng tôi mãi nghèo bền vững!”.

Báo Đầu Tư Chứng Khoán kể: Theo báo cáo của Đà Nẵng, trong sáu tháng đầu năm 2019, tổng doanh thu du lịch ước đạt hơn 14,97 tỷ đồng (tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2018). Tuy nhiên, nguồn thu này vẫn chủ yếu đến từ các hoạt động ban ngày. Khoảng trống lớn về kinh tế ban đêm hiện nay đặt ra nhiều nuối tiếc cho “thủ phủ du lịch miền Trung”... Thời gian qua Đà Nẵng mới chú trọng phát triển các sản phẩm dịch vụ du lịch trong khung giờ ban ngày (từ 5 giờ đến 18 giờ). Hiện kinh tế ban đêm vẫn đang là “khoảng trống” lớn, ảnh hưởng đến việc giữ chân và tăng mức chi tiêu của du khách.

Báo Tuổi Trẻ kể chuyện: 5 nhà thầu ôm 17 tỉ đồng tiền tạm ứng rồi... xù! Trong các năm từ 2009-2012, Ban quản lý dự án 1 (Sở GTVT Đắk Nông) đã hào phóng cho 5 nhà thầu tạm ứng hơn 17 tỉ đồng nhưng các đơn vị này không thi công, ôm tiền bỏ đi. Hiện cơ quan chức năng xác định còn 3 nhà thầu nợ hơn 11,6 tỉ đồng nhưng... không có khả năng chi trả.

Báo Giao Thông kể chuyện Cà Mau: Tàu cá khó ra vào vì cửa biển vừa nạo vét đã bị bồi lấn… Cửa biển Khánh Hội (Cà Mau) vừa nạo vét chưa được bao lâu thì bị bồi lấn, khiến tàu cá khó ra vào. Ngày 7/9, tin từ UBND huyện U Minh (Cà Mau) cho biết, cửa biển Khánh Hội (xã Khánh Hội, huyện U Minh) bị bồi lấn, khiến tàu cá khó ra vào. Theo đó, mỗi lần tàu thuyền ra khơi hoạt động hay vào bờ phải thuê phương tiện lai dắt mới ra vào cửa biển được. Gần đây nhất, vào ngày 3/9, làm một tàu cá của ngư dân bị mắc cạn và chìm.