3/4 Dân Mỹ: Thiên Tai Ngày Càng Tồi Tệ Hơn

Gần 3/4 người Mỹ thấy những thiên tai do thời tiết, như Bão Dorian, đang tồi tệ hơn và hầu hết những người này đều quy cho việc hâm nóng toàn cầu ở mức độ nào đó, theo một thăm dò mới cho thấy.

Và cá các nhà khoa học nói rằng họ đúng.

Thăm dò của Trung Tâm Nghiên Cứu The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research cho thấy rằng 72% người Mỹ nghĩ rằng thời tiết thảm khốc đang nghiêm trọng hơn, trong khi 4% thấy nó nhẹ hơn. Khoảng 1/4 nói rằng những thiên tai đó là do thái cực mà chúng luôn là vậy.

Một nửa những người đó là những người nghĩ rằng những thiên tai do thời tiết đang tồi tệ hơn thì cho là chủ yếu bởi vì sự biến đổi khí hậu do con người tạo ra, với 37% khác là những người nghĩ rằng sự ngẫu nhiên và hâm nóng toàn cầu đều đáng trách.

Cuộc thăm dò được thực hiện vào giữa tháng 8 trước khi Bão Dorian hình thành, tàn phá Bahamas và đổ bộ vào Bờ Biển Miền Đông Hoa Kỳ.