Cẩm Nang Thẩm Mỹ: Yêu Dầu và Dùng Dầu

Muốn chăm sóc sắc đẹp theo lối tự nhiên, bạn cần phải yêu dầu và dùng dầu.

Nhiều người cho rằng chất dầu gây cảm giác nhờn, khó chịu. Thật ra dầu tốt rất mau chóng thẩm thấu vào da, để lại mùi hương nhẹ và sự mềm mại, mịn mướt trên làn da, hay mái tóc. Dầu lại dễ mua, giá rẻ, không kèm theo những hóa chất và đặc biệt có kết quả.

Những loại dầu thường dùng trong việc chăm sóc da và tóc là dầu hạnh nhân, dầu olive, dầu dừa, dầu hạt nho, dầu jojoba, dầu mè, mang lại hiệu quả tốt.

Sau đây là vài cách dùng dầu làm đẹp:

1-Chùi sạch bóng mắt trang điểm

Lau lên đôi mắt để chùi sạch lớp bóng mắt, thuốc nhuộm lông mi, đơn giản bằng bất cứ loại dầu nào kể trên. Tỉ mỉ hơn, bạn có thể tạo một dung dịch mới bằng cách pha trộn tỉ lệ bằng nhau: dầu olive loại “light”, dầu hột hướng dương, và dầu thầu dầu (castor oil) bạn sẽ tránh được tất cả những hoá chất có hại cho lớp da chung quanh mắt vốn mỏng manh và nhạy cảm.

2-Rửa mặt

Với nhận xét: dầu thiên nhiên hòa tan chất dầu xấu, đồng thời không tướt mất chất dầu tự nhiên có trên da, chúng ta dùng dầu để rửa mặt là điều rất hợp lý.

Bôi 1 muỗng canh dầu jojoba, hay dầu hột nho (grapeseed) lên toàn khuôn mặt, chà sát đều và nhẹ theo chiều kim đồng hồ, dùng khăn tẩm nước ấm chùi cho sạch da. Da sẽ thật sạch sẽ, mà không bị nhờn dầu, để lại làn da mềm mại, giữ ẩm, không hại da như khi bạn dùng các loại kem rửa mặt có chứa quá nhiều hóa chất.

3-Dùng như kem dưỡng da:

Sau khi rửa mặt vào buổi sáng, bôi vài giọt dầu dừa lên da. Bạn có thể cảm thấy hơi nhờn, nhưng dầu dừa hút thấm rất nhanh vào da, giúp dưỡng ẩm và mềm mại da.

4-Dưỡng da toàn thân thể

Kem dưỡng ẩm bán ngoài thị trường thường pha chế bằng dầu nhủ tương trong nước với parabens, chất cồn, để giữ mùi thơm, và những hóa chất khác. Bạn dùng dầu hạnh nhân (sweet almond oil) thoa đều lên da, sau khi tắm, công dụng sẽ tốt hơn nhờ hoàn toàn là chất thiên nhiên. Cũng có thể dùng dầu ca cao (cocoa butter) đã làm ấm và mềm. Chất ca cao nầy có mùi thơm ngọt ngào của sô-cô-la.

5-Tẩy da chết

Dùng kem để tẩy da chết trên toàn thân thể, để làn da mới mềm mại, tươi sáng hơn

Trộn 1 chén dầu hạnh nhân (sweet almond oil) với 1 chén muối (Epsom hay muối biển mịn hay thô), thêm vài giọt tinh dầu có mùi thơm nào bạn thích. Sau khi tắm, chà sát lên toàn thân để tẩy da chết và kich thích máu chạy đều.

6-Tạo dầu thơm

Dầu thơm bán ngoài thị trường chế tạo bằng phthalates cùng với nhiều hoá chất tổng hợp. Theo Viện Khoa học Hoa Kỳ (the U.S. National Academy of Sciences) trong dầu thơm có chứa thuốc trừ sâu (insecticides), kim loại nặng và các dung môi hóa chất không tốt cho sức khoẻ (còn đang thử nghiệm).

Thay vào đó, bạn có thể dùng dầu hạnh nhân ngọt pha vài giọt tinh dầu bạn thích mùi hương để tạo ra một mùi hương thơm riêng biệt cho thân thể mình.

7-Dùng dưỡng ẩm cho mái tóc

Dầu dừa, dầu olive nếu dùng thường xuyên sẽ giúp mái tóc khoẻ mạnh, mềm mại, hồi sinh tế bào tóc.

Dùng ấm, thoa lên tóc, để vài phút, sau đó gội sạch.

8-Dùng cho móng

Dầu olive thích hợp nhất, hâm ấm, thoa lên móng, chà sát nhẹ nhàng cho dầu thẩm thấu sâu vô lớp da chung quanh móng, và thân móng. Bạn cũng có thể ngâm móng trong dầu ấm, sau đó rửa sạch. Móng sẽ khoẻ và hồng hào.

VB Ngọc Anh