Dân Biểu Pelosi Bị Dân Hỏi: Sao Không Luận Tội Trump

SAN FRANCISCO - Tại dạ tiệc “Heart of the Resistance”, vào hôm Thứ Tư 21/08, số cử tri cấp tiến chán ngán với sự do dự của nữ dân biểu Pelosi trước hô hào luận tội TT Trump từ công chúng, đã lên tiếng hạch hỏi bà sao không thúc đẩy tiến trình luận tội.

Trong đoàn người biểu tình bên ngoài tòa nhà của International Hotel , quản lý chiến dịch CREDO Action là Nicole Ragalado tuyên bố “Không dẫn đầu cuộc luận tội Trump là không để lại di sản như các chính khách Dân Chủ khác của San Francisco, cũng là để lại di sản về thất bại trong cuộc kháng cự chống lại 1 trong những cơ nguy lớn nhất chống lại các gia đình và cộng đồng”.

Đám đông cùng hô “Pelosi hãy làm phận sự”.