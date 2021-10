Giải Đáp Thắc Mắc Về Vắc-xin COVID-19 Với Bác Sĩ Dali Fan, Đại Học UC Davis Health

Bác Sĩ Dali Fan





Thống đốc Gavin Newsom đang chỉ đạo Bộ Y Tế Công Cộng California bổ sung vắc-xin COVID-19 vào các loại vắc-xin khác cần thiết cho việc đi học trực tiếp — chẳng hạn như bệnh sởi, quai bị, và rubella. Học sinh sẽ được yêu cầu tiêm chủng cho việc học trực tiếp, bắt đầu từ học kỳ sau khi FDA phê duyệt đầy đủ vắc-xin cho các cấp lớp của các em (7-12 và k-6). Dưới đây là những điều chúng ta cần biết về yêu cầu của vắc-xin mới:





Hỏi: Khi nào trẻ em dưới 12 tuổi có thể tiêm chủng?





Đáp: California tiếp tục giám sát quy trình của liên bang để mở rộng điều kiện được chấp nhận để sử dụng vắc-xin cho trẻ em dưới 12 tuổi. CDPH đã lên kế hoạch cho việc mở rộng các điều kiện được chấp nhận, và đang làm việc với các tổ chức liên kết của chúng tôi, cùng với các nhà cung cấp dịch vụ y tế nhi khoa của California để chuẩn bị cho việc cung cấp các loại vắc-xin bổ sung này trong khi chờ các cơ quan liên kết của liên bang và Viện An Toàn Khoa Học của Miền Tây Hoa Kỳ của chúng tôi xem xét và phê duyệt.





Hỏi: Cha mẹ có nên lo lắng về tác dụng phụ lâu dài không?





Đáp: Thuốc chủng ngừa đã được chứng minh là an toàn, hiệu quả, và hiện có sẵn cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên. Các tác dụng phụ thường nhẹ và bình thường sau khi tiêm chủng. Mặc dù trẻ em nói chung có tỷ lệ nhiễm COVID-19 thấp hơn cũng như tỷ lệ lây lan vi-rút ít hơn người lớn, nhưng trẻ em vẫn có thể bị bệnh nặng do vi-rút coronavirus. Vì vậy, điều quan trọng là đảm bảo trẻ em đủ điều kiện được tiêm chủng để giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh hoặc lây lan vi-rút cho người khác, kể cả trẻ nhỏ trong nhà.





Hỏi: Yêu cầu mới của tiểu bang là gì?





Đáp: Trẻ em phải được chủng ngừa vi-rút coronavirus để đến trường trực tiếp, bắt đầu học kỳ sau khi vắc-xin được FDA chấp thuận đầy đủ cho hai nhóm khác nhau. Yêu cầu sẽ được chia dần theo cấp lớp, lớp 7-12 đầu tiên và sau đó là K-6. Nhân viên nhà trường cũng sẽ cần được chủng ngừa vào thời điểm yêu cầu áp dụng cho nhóm đầu tiên.





Hỏi: Thời hạn đưa trẻ đi tiêm chủng là bao lâu?





Đáp: Yêu cầu sẽ có hiệu lực vào đầu học kỳ sau, nghĩa là ngày 1 tháng 1 hoặc ngày 1 tháng 7, tùy điều kiện nào đến trước. Điều này cũng sẽ cung cấp cho cả phụ huynh và nhà trường đủ thời gian để chuẩn bị và thực hiện. Dựa trên các dự đoán hiện tại để được phê duyệt đầy đủ cho độ tuổi 12+, chúng tôi dự đoán yêu cầu sẽ áp dụng cho các lớp 7-12 bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2022.





Hỏi: Không phải giáo viên và những nhà quản lý đã được yêu cầu tiêm chủng rồi hay sao?





Đáp: Ngay bây giờ, họ có tùy chọn để được kiểm tra vi-rút thường xuyên nếu họ không được tiêm chủng, nhưng tùy chọn đó sẽ biến mất khi FDA đưa ra phê duyệt cuối cùng cho nhóm học sinh đầu tiên đó.





Hỏi: Điều gì sẽ xảy ra nếu con tôi chưa đủ tuổi tiêm chủng?





Đáp: Yêu cầu này sẽ chỉ áp dụng cho những trẻ em đủ điều kiện được tiêm chủng. Chưa có vắc-xin nào được chấp thuận cho trẻ em dưới 12 tuổi, nhưng điều đó có thể xảy ra vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau.





Hỏi: Những loại vắc-xin nào khác được yêu cầu cho học sinh ở California?





Đáp: Yêu cầu về vắc-xin để đi học không phải là điều bất thường. California đã yêu cầu trẻ em phải chủng ngừa bại liệt, bạch hầu, uốn ván và ho gà (DTaP), sởi, quai bị và rubella (MMR), viêm gan B và thủy đậu (thủy đậu).





Hỏi: Có ngoại lệ nào không?





Đáp: Có, sẽ có ngoại lệ vì lý do y tế, niềm tin cá nhân, và tôn giáo. Học sinh không được tiêm chủng sẽ được phép đăng ký học độc lập, nhưng sẽ không được phép tham gia lớp học trực tiếp.





Hỏi: Một số người trong cộng đồng người Trung Quốc vẫn còn lo ngại về việc tiêm chủng và sự an toàn của nó. Bác sĩ sẽ nói gì với những người vẫn chưa được tiêm chủng?





Đáp: Vui lòng đi tiêm chủng. Chúng tôi biết vắc-xin an toàn tuyệt đối nhờ vào các thử nghiệm an toàn nghiêm ngặt ở những người thuộc các giới tính, sắc tộc, độ tuổi khác nhau và các căn bệnh y tế mãn tính, cũng như những nỗ lực không ngừng để giám sát sự an toàn khi hàng triệu người nhận vắc-xin.





Những người không được tiêm chủng có nguy cơ nhiễm COVID-19 cao hơn 8,1 lần so với những người được tiêm chủng đầy đủ trong khoảng thời gian từ ngày 12 tháng 9 đến ngày 18 tháng 9 năm 2021. Các vắc xin COVID-19 cung cấp mức độ bảo vệ cao chống lại bệnh nặng, nhập viện và tử vong, bao gồm cả chống lại bệnh rất dễ lây lan biến thể Delta. Đừng để mất cơ hội với cuộc sống của bạn. Hãy tiêm chủng.





Hỏi: Các gia đình có thể lấy thêm thông tin về thuốc chủng ngừa và đặt lịch hẹn ở đâu?





Đáp: Vào các trang của tiểu bang tại www.vaccinateall58.com hoặc www.myturn.ca.gov để biết thêm thông tin về tính an toàn và hiệu quả của vắc-xin COVID-19, cũng như đặt lịch hẹn tiêm chủng.