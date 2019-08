Apple Đã Chi $6 Tỷ Cho Các Chương Trình Apple TV+

Khoảng giữa tháng 08/2019, theo một báo cáo mới từ trang Financial Times, Apple đã chi hơn 6 tỷ USD cho các chương trình truyền hình và phim truyện gốc dành cho dịch vụ stream Apple TV+ sắp ra mắt vào cuối năm 2019.

Các nguồn tin trước đây cho biết, Apple ban đầu dự định dành ra 1 tỷ USD cho những người điều hành dự án Apple TV+, Jamie Erlicht và Zach Van Amburg, nhưng con số có thể còn lớn hơn nhiều lần. Trong đó, hàng trăm triệu USD đã được chi riêng cho chương trình "The Morning Show" – một trong những chương trình đáng chú ý nhất của dịch vụ Apple TV+, khi có sự góp mặt của các ngôi sao đình đám như Jennifer Aniston, Reese Witherspoon và Steve Carell. Aniston và Witherspoon được cho là sẽ kiếm được 1.15 triệu USD cho riêng mỗi tập của chương trình.

Chi phí cho The Morning Show hiện đã vượt quá 15 triệu USD mỗi tập – số tiền HBO từng chi ra cho mùa cuối của Game of Thrones. Apple có thể đã chi ra số tiền tương tự với "See", bộ phim viễn tưởng với khung cảnh phần lớn dân số thế giới bị quét sạch bởi một loài virus và phần còn lại thì bị mù. "See" có sự tham gia của "Aquaman" Jason Momoa, được cho có ngân sách lên tới 15 triệu USD/tập.

Dù số tiền 6 tỷ USD cao hơn nhiều lần so với dự kiến ban đầu, Apple vẫn chưa thể bì kịp với ngân sách dự kiến 15 tỷ USD của Netflix trong năm 2019. Nhưng đổi lại, Apple còn cung cấp các điều khoản thanh toán hào phóng hơn để giúp họ giành được các nội dung hấp dẫn hơn. Apple đang thanh toán trước cho quá trình sản xuất, mỗi khi đạt được các cột mốc nhất định.

Apple cho biết, dịch vụ Apple TV+ của hãng sẽ ra mắt trong mùa thu 2019 và nguồn tin của Financial Times nói rằng Apple dự kiến sẽ ra mắt dịch vụ "trong vòng 2 tháng" trước dịp ra mắt ngày 12/11/2019 của Disney Plus. Trong khi đó, dịch vụ Apple TV+ sẽ có mức phí 9.99 USD/tháng, bao gồm cả thời gian dùng thử miễn phí.

Báo cáo từ Bloomberg còn cho biết thêm, Apple dự định ra mắt Apple TV+ trong tháng 11/2019, và vẫn đang xem xét những chương trình sẽ ra mắt như thế nào. Apple dự kiến sẽ ra mắt cùng lúc 3 tập của các chương trình truyền hình và sau đó là mỗi tập một tuần. "The Morning Show", "See", "Amazing Stories" và "Truth be Told" sẽ là những chương trình đầu tiên được ra mắt, và Apple dự định sẽ tiếp tục phát hành nội dung gốc thường xuyên trong tương lai.

