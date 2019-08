2 Sát Thủ Vị Thành Niên Đào Tẩu Đã Tự Sát

Canada: 2 Sát Thủ Vị Thành Niên Đào Tẩu Đã Tự SátTORONTO - Cảnh sát Canada tin rằng 2 sát thủ vị thành niên trong nghi án giết 1 phụ nữ Mỹ ở North Carolina, bạn trai Úc, và 1 người đàn ông khác đã tự sát, trong lúc lực lượng an ninh mở cuộc truy nã toàn quốc.Pháp y của quản hạt Mabitoba xác nhận 2 tử thi tìm thấy trong rừng tuần qua là Kam McLeod 19 tuổi và Bryer Schmegelsky 18 tuổi. Thông cáo của cảnh sát ghi: dường như 2 nghi can đã tự sát.Hồ sơ cảnh sát ghi: xác của nhà thuyết giảng Leonard Dyck làm việc tại University of British Colombia được tìm thấy ngày 19-7 gần 1 xa lộ. Trước đó, ngày 15-7, xác của công dân Úc Lucas Fowler và bạn gái Chynna Deese (cư dân North Carolinia) được tìm thấy gần 1 xa lộ Alaska, cách 300 dăm nơi ông Dyck bị giết.2 sát thủ đã chết từ 1 số ngày trước khi tử thi của họ được cảnh sát phát giác.