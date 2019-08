Thầy Park, Xe Lửa, Thổ Cẩm, Hạt Điều…

Bóng đá Việt Nam bắt đầu sôi nổi từ tháng sau, kể từ trận đầu tháng 9/2019 tuyển VN so giày với đội tuyển Thái Lan và rồi liên tiếp vài trận lớn cho tới giữa tháng 11/2019.Báo Pháp Luật kể: Tương lai của HLV Park Hang-seo phụ thuộc rất lớn vào ba trận đầu tiên ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 trong lúc ông còn phải chăm sóc cho lứa U-22 Việt Nam lo giành vàng SEA Games 30.…ông Park thừa hiểu từ nay đến ngày tái ký hợp đồng (dự kiến đầu tháng 11-2019), ông phải trải qua ba trận đấu ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 lần lượt gặp Thái Lan (ngày 5-9), Malaysia (ngày 10-9) và Indonesia (ngày 15-10) có tính quyết định đến tương lai, trước khi gặp đội mạnh nhất bảng UAE (ngày 14-11). Có thể thấy ông Park đang đối diện một canh bạc rất lớn mà nếu thành công, những con số 0 tiền lương trong bản hợp đồng mới của ông sẽ dài hơn và ngược lại.Báo Đồng Nai kể chuyện xe lửa trật đường rầy: Vào khoảng 22 giờ tối 6-8, một đoàn tàu chở hàng lưu thông hướng từ Đồng Nai về Ga Sóng Thần (TP.SG) khi đến Ga Hố Nai thuộc địa phận TP.Biên Hòa thì bất ngờ trật bánh, khiến đường sắt Bắc - Nam tê liệt nhiều giờ liền. Vào thời gian trên, khi đòan tàu chở hàng số hiệu 3501 vừa lưu thông qua khỏi Ga Hố Nai thì bất ngờ bị trật bánh, khiến 3 toa phía trứơc trượt khỏi đường ray. Trong đó, có 2 toa đầu bị lệch nghiêng.Bản tin TTXVN kể về Festival tôn vinh văn hóa tơ lụa, thổ cẩm Việt Nam tại Hội An… Vải lụa tơ tằm Việt Nam nổi tiếng mềm mịn và mượt mà, tương truyền có từ thời đại các vua Hùng, còn dệt thổ cẩm gắn bó với đồng bào các dân tộc thiểu số trên khắp cả nước. Từ ngày 7-9/8, Festival Văn hóa tơ lụa, thổ cẩm Việt Nam-thế giới lần thứ 5, năm 2019 sẽ diễn ra tại Hội An (Quảng Nam)...Báo Công Thương kể: ước tính, xuất cảng hạt điều tháng 7/2019 đạt 40 nghìn tấn, trị giá 275 triệu USD, tăng 1,9% về lượng, nhưng giảm 0,2% về trị giá so với tháng 6/2019, tăng 22,4% về lượng, nhưng giảm 4,0% về trị giá so với tháng 7/2018. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2019, xuất cảng hạt điều đạt 236 nghìn tấn, trị giá 1,765 tỷ USD, tăng 13,8% về lượng, nhưng giảm 11% về trị giá so với 7 tháng đầu năm 2018.Báo Đầu Tư kể: Sabeco đổi loạt "áo mới" cho Bia Sài Gòn… Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) gọi đây là việc tái ra mắt thương hiệu khi đưa chữ SABECO sát vào biểu tượng con rồng trong logo cũng như đổi nhận diện thương hiệu cho Bia Sài Gòn Lager, Sài Gòn Export và Sài Gòn Special.Báo Một Thế Giới kể về nhập cảng xe hơi: Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) Phan Văn Chinh ngày 7.8 cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2019, cả nước nhập cảng 75.437 ô tô các loại, trị giá gần 1,7 tỉ USD, tăng tới 511,5% về số lượng và tăng 411,2% về giá trị so với cùng kỳ. Con số này gần đạt bằng cả năm 2018. Mỗi tháng nhập cảng bằng số lượng nhập cảng trung bình 5 tháng cuối năm 2018....Đáng chú ý, lãnh đạo Cục Xuất nhập khẩu cho biết giá nhập cảng trung bình mỗi chiếc ô tô các loại đều có xu hướng giảm ở mức hơn 4.000 USD/xe. Cụ thể, từ mức 26.649 USD/xe xuống còn 22.275 USD/xe. Trong đó, ô tô dưới 9 chỗ ngồi giá nhập cảng trung bình mỗi xe giảm từ mức 22.530 USD xuống còn 19.258 USD/xe.Báo Tiền Phong kể: Năm 2018, năng suất lao động (NSLĐ) trung bình của Singapore cao gấp 13,7 lần Việt Nam. Chênh lệch NSLĐ (tính theo sức mua tương đương) của Việt Nam với các nước trong khu vực ngày càng gia tăng.NSLĐ các ngành xây dựng; công nghiệp chế biến, chế tạo; vận tải, kho bãi; bán buôn, bán lẻ; dịch vụ lưu trú ăn uống thấp. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản lại có mức NSLĐ rất thấp, thấp nhất trong các khu vực kinh tế. Đến năm 2018, theo giá hiện hành, NSLĐ khu vực nông lâm nghiệp và thuỷ satn đạt 39,8 triệu đồng/lao động, chỉ bằng 38,9% NSLĐ của toàn nền kinh tế.Người Lao Động kể: Nắng nóng liên tục những tháng qua khiến cho các sông, hồ ở 2 địa phương Thừa Thiên- Huế và Quảng Trị khô cạn, dẫn đến nguy cơ mất nước sạch trên diện rộng là rất lớn.Theo ghi nhận của phóng viên trong sáng 7-8, tại sông Vĩnh Phước mực nước giảm xuống rất thấp, lòng sông gần như trơ đáy. Trong sáng nay, khoảng chục công nhân của Công ty CP Nước sạch Quảng Trị có mặt ở lòng sông này để nạo vét đất đá, tạo luồng dẫn nước chảy về trạm bơm. Công việc được các công nhân triển khai một cách khẩn trương.Kinh Tế Đô Thị kể: sách đổ đống rẻ như bèo… Ngày 7/8, bất ngờ trên vỉa hè một con phố tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông đã có một đống sách nhiều loại và được bán theo cân.Hầu hết các loại sách còn mới nguyên chưa qua sử dụng. Phổ biến là sách học và bài tập của các cấp học từ lớp 1 đến lớp 12. Nhiều nhất là toán, vật lý, hóa học, tập đọc, tiếng Anh, sách công nghệ, sách trồng cây bon sai, phong thủy nhà ở, sách nấu ăn theo phương pháp dưỡng sinh, sách hướng dẫn làm các nghề thủ công như thêu, đan len; vở tập viết chữ đẹp của học sinh lớp 1… Ngoài ra, còn có khá nhiều cuốn sách về kỹ năng sống cho giới trẻ, truyện về giới trẻ …Báo Giao Thông kể về viễn ảnh: Khoai tây, cà chua, sắn sắp phải dán nhãn xuất xứ? Đây là đề xuất của lãnh đạo Tổng cục quản lý thị trường tại cuộc làm việc của Bộ Công thương diễn ra sáng ngày 7/8. Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường kiến nghị lãnh đạo Bộ xem xét, kiến nghị sửa Nghị định 43 của Chính phủ theo hướng yêu cầu buộc nông sản cũng phải dán nhãn xuất xứ.“Cầm quả táo lên, không biết được táo Trung Quốc hay táo Việt Nam. Khi kiểm tra cà chua, khoai tây cũng vậy, không phân biệt được của Trung Quốc hay Đà Lạt. Nhiều khi táo, cà chua, khoai tây Trung Quốc nhưng bà con cứ bảo của Việt Nam. Do vậy, dù khó nhưng chúng tôi vẫn kiến nghị theo hướng buộc nông sản cũng phải ghi nhãn”, ông Linh đề xuất.Du lịch Bạc Liêu khởi sắc: Qua hơn 2 năm (2017 – 2018), Bạc Liêu đã đón hơn 3 triệu lượt khách, tăng trung bình khoảng 22%/năm. Trong đó, có trên 91.000 khách quốc tế, hơn 1,2 triệu lượt khách sử dụng dịch vụ lưu trú; đồng thời, các dịch vụ khác như mua sắm, ăn uống, vui chơi giải trí... cũng phát triển mạnh. Tổng doanh thu du lịch của tỉnh đạt khoảng 2.820 tỷ đồng, tỷ trọng đóng góp của du lịch trong tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh là 3,61%.Viet Times kể: Các chuyên gia giáo dục chỉ ra, hiện nay Việt Nam chưa có quy định về trường quốc tế, còn các cơ quan chức năng thì buông lỏng quản lý, để các trường tự gắn mác, tự quảng cáo thành “trường quốc tế”.Theo TS. Lê Viết Khuyến - nguyên Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT - Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam - tiêu chuẩn của thế giới về trường quốc tế gồm 3 tiêu chí: Trường phải có cơ sở sở nhiều quốc gia khác nhau; phải sử dụng các ngôn ngữ quốc tế phổ biến như tiếng Anh, không sử dụng tiếng bản địa; phải đào tạo theo chương trình được nhiều nước công nhận, có thể học lên lớp cao hơn, hoặc thi vào đại học quốc tế.Báo Hải Quan kể: hết tháng 6, tổng kim ngạch xuất cảng của Việt Nam sang Ấn Độ đạt 3,41 tỷ USD, tăng 2% so với con số 3,34 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, trái với tốc độ tăng trưởng chung sang quốc gia Nam Á này, kim ngạch xuất cảng điện thoại lại tăng rất ấn tượng.Cụ thể, 6 tháng qua, điện thoại và linh kiện xuất cảng sang Ấn Độ đạt 743,46 triệu USD, tăng tới trên 96% so với cùng kỳ năm ngoái (cùng kỳ đạt 378,58 triệu USD), tương đương con số tăng thêm gần 365 triệu USD. Hết tháng 6, riêng nhóm hàng điện thoại và linh kiện chiếm 21,8% tổng kim ngạch xuất cảng của Việt Nam sang Ấn Độ.Báo Pháp Luật Plus kể: xe khách giường nằm biển kiểm soát 43B-011.79 bốc cháy dữ dội trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa. Lúc 1 giờ ngày 7/8, xe khách trên (chưa rõ danh tính tài xế) đang lưu thông theo hướng từ tỉnh Khánh Hòa - Phú Yên, khi đến Quốc lộ 1A, thuộc địa bàn xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.Phát hiện xe bị cháy, lái xe đã bình tĩnh đưa xe vào sát lề đường, mở cửa đưa 40 hành khách thoát ra ngoài nên không có hành khách nào bị thương. Tuy nhiên, chiếc xe khách nhanh chóng bị lửa thiêu rụi trơ khung, nhiều hành lý và hàng hóa cũng bị thiêu rụi.Báo Lao Động kể chuyện TP.SG: Đề xuất sáp nhập 19 phường thành 9 phường… Theo phương án của Sở Nội vụ TP.SG, đơn vị hành chính cấp huyện (24 quận - huyện), TP.SG sẽ giữ nguyên như hiện nay. Đối với đơn vị hành chính cấp xã (xã-phường-thị trấn), Sở Nội vụ đề xuất có 9 trường hợp nhập hai phường thành một, và một trường hợp nhập ba phường thành một phường mới.