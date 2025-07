Xả Súng Tại Trụ Sở NFL Ở Midtown Manhattan: Ít Nhất 5 Người Thiệt Mạng

Chiều thứ Hai (28/7), một tay súng đã nổ súng bên trong cao ốc tại Midtown Manhattan, giết chết một cảnh sát viên và ba thường dân. Thông tin ban đầu cho biết can phạm là nam giới 27 tuổi, đến từ Las Vegas, đã tự sát ngay tại chỗ. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

(NEW YORK, ngày 28 tháng 7, Reuters) – Chiều thứ Hai, một vụ xả súng nghiêm trọng xảy ra bên trong một tòa cao ốc tại khu Midtown Manhattan, nơi đặt trụ sở của NFL và các văn phòng của nhiều tập đoàn tài chánh hàng đầu, trong đó có tập đoàn đầu tư Blackstone. Can phạm đã bắn nhiều người bị thương trước khi bị “vô hiệu hóa,” theo thông cáo từ các viên chức thành phố New York.

Cảnh sát New York chưa công bố thông tin chi tiết về sự việc, và vẫn chưa rõ động cơ của can phạm. Tờ Reuters nhận được thông tin rằng một cảnh sát viên thuộc Sở Cảnh Sát New York (NYPD) đã thiệt mạng trong vụ nổ súng. Ba nạn nhân xấu số còn lại là thường dân.

Trong một clip đăng trên mạng xã hội X, Thị trưởng New York Eric Adams cho biết vụ nổ súng đã gây ra “nhiều thương vong.”

Theo tờ New York Post, một tay súng ngang nhiên mang súng trường kiểu AR vào và nổ súng trong tòa nhà trên Đường Park Avenue, khiến một viên chức cảnh sát và ít nhất 4 thường dân thiệt mạng. Ngoài ra, can phạm còn làm 6 người khác nữa bị thương, rồi cố thủ bên trong tòa nhà một lúc, có thể ở tầng 32.

Không lâu sau đó, Ủy viên Cảnh sát New York Jessica Disch thông báo trên X: “Hiện trường đã được kiểm soát, chỉ có một can phạm duy nhất, hiện đã bị vô hiệu hóa.”

Đài CNN dẫn lời nhiều viên chức cho biết can phạm là một người đàn ông 27 tuổi đến từ Las Vegas đã tự sát và chết ngay tại chỗ. Hình ảnh từ cảnh sát cho thấy can phạm xách súng bước vào tòa nhà. Kiểm tra lý lịch sơ qua thì thấy ông này không có tiền án nghiêm trọng.

Tọa lạc trên Đường Park Avenue, tòa cao ốc số 345 là nơi quy tụ nhiều văn phòng của các tập đoàn tài chánh hàng đầu thế giới như Blackstone, KPMG, Deutsche Bank, và cả trụ sở điều hành của NFL.

Ngay sau sự việc, lực lượng cảnh sát được khai triển dày đặc quanh khu vực tòa nhà. Văn phòng FNI khu vực New York cũng đã cử đặc vụ đến phối hợp với các cơ quan có trách nhiệm hỗ trợ ứng phó tại hiện trường.