TC Dọa Dùng Quân Đội Dẹp Biểu Tình Ở Hồng Kông

HONG KONG - Nhà cầm quyền Hoa Lục vừa phổ biến video cổ vũ 1 đội quân đặt căn cứ tại đặc khu Hong Kong, để đối đầu đám đông đóng vai biểu tình chống chính quyền, trong lúc gần kỷ niệm ngày thành lập quân đội gọi là “quân giải phóng - PLA”.Trại của PLA Hong Kong phát lên mạng xã hội video 3 phút gọi là “diễn tập chống bạo động”, gồm cảnh binh lính đổ bộ từ trực thăng, súng bắn tỉa, và hơi cay phóng vào đám đông mặc thường phục như dân thường.Theo giới quan sát, đây là 1 thủ thuật hù dọa của Beijing.Trong khi đó, một bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) hôm 1 tháng 8 cho biết thêm thông tin như sau.Video được công bố trên trang blog Weibo với nội dung ủng hộ chính phủ Bắc Kinh và nhấn mạnh vai trò của quân đội trong việc bảo vệ ổn định cho Hong Kong.Video dài 3 phút cho thấy hình ảnh quân đội Trung Quốc nổ súng bắn nổ tung các xe hơi, sử dụng rào kẽm gai, phóng tên lửa. Video cũng chiếu hình ảnh những người đóng vai người biểu tình bị còng tay và bắt đi.Nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra ở Hong Kong từ ngày 9/6 để phản đối dự luật dẫn độ tội phạm về Trung Quốc và việc đàn áp người biểu tình của chính quyền. Đỉnh điểm của những cuộc biểu tình là vào ngày 9/6 với hơn 1 triệu người tham gia.Cảnh sát Hong Kong hôm 28/7 đã bắt giữ 49 người biểu tình với cáo buộc “bạo loạn”.Ngày 29/7 vừa qua, Văn phòng Các vấn đề Hong Kong và Macau thuộc chính phủ Trung Quốc, lần đầu tiên tổ chức họp báo về các cuộc biểu tình ở Hong Kong, trong đó nhấn mạnh đến việc ủng hộ Trưởng đặc khu Carrie Lam.Người phát ngôn của Văn phòng là ông Yang Guang nói tại cuộc họp báo “rằng bạo lực là bạo lực, phạm pháp là phạm pháp…. Chính quyền trung ương sẽ hỗ trợ các cơ quan chính phủ có liên quan và cảnh sát bảo vệ pháp luật nhà nước”.Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm hôm 24/7 nói rằng quân đội Trung Quốc đang theo dõi những diễn biến ở Hong Kong. Ông Ngô Khiêm nói quân đội Trung Quốc sẽ không can thiệp vào các quan hệ địa phương ở Hong Kong, nhưng chính quyền Hong Kong có thể yêu cầu chính quyền trung ương trợ giúp khi cần, để duy trì an ninh và hỗ trợ công tác cứu trợ khi có thảm họa.